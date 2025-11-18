Στο υπουργείο Ανάπτυξης η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υποδέχθηκε την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με τη συμμετοχή της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διακομετακομιστικού κέντρου.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για «εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία» και ευχαρίστησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «για την καθοριστική συνδρομή της» στις «πολύ σημαντικές» ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η Ελλάδα καθίσταται «κόμβος ενεργειακής ασφάλειας» για την ευρύτερη περιοχή και όλη την Ευρώπη.

«Συζητήσαμε αναλυτικά τους κοινούς στόχους και τη συνεργασία μας για την ενίσχυση της στρατηγικής μας σχέσης στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας και των αμυντικών επενδύσεων, καθώς και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα», ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο δρόμος της ασφάλειας και της ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές», συμπλήρωσε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η συνεργασία της με τον Τάκη Θεοδωρικάκο ξεκίνησε πριν από δέκα μήνες. «Σήμερα, είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως, να δουλεύουμε μαζί και να μπορούμε ήδη να ανακοινώσουμε σημαντικά πράγματα για τη διμερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας», πρόσθεσε.

«Έχουμε πολλές ευκαιρίες. Συζητήσαμε σήμερα τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας», συνέχισε η Αμερικανίδα πρέσβειρα και συμπλήρωσε πως αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έχω πει, ισούται με εθνική ασφάλεια. Και χαιρόμαστε που έχουμε ισχυρούς εταίρους στην Ελλάδα που κατανοούν τη σημασία του τομέα. Προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί είναι ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός. Και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κ. υπουργό», δήλωσε ακόμα.