Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες που έχουν στην κατοχή τους παράνομα οπλισμό, να τον παραδώσουν.

Για την οπλοκατοχή μίλησε, μεταξύ άλλων, το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Φλωρίδης - προαναγγέλλοντας «απαλλαγές» για όσους παραδώσουν παράνομο οπλισμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέλαβε πως όσοι παραδώσουν όπλα που μέχρι τώρα κατείχαν παρανόμως δεν θα διωχθούν, ενώ προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους.

Όσοι εντοπιστούν να κατέχουν παρανόμως όπλα θα διωχθούν, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στην κατοχή κυνηγετικών όπλων.

«Και βεβαίως τώρα όσοι περιμένουν ότι η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού θα αρχίσει γιουρούσια, δεν πρόκειται να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα δουλέψει με βάση ένα σχέδιο, θα πάει με πρόγραμμα, θα προχωρήσει με οργανωμένες έρευνες. Και βεβαίως έχουμε πρόβλεψη μιας διάταξης η οποία λέει ότι αν όσοι κατέχουν όπλα παράνομα αυτή την περίοδο και έρθουν τα παραδώσουν πριν τους ασκηθούν διώξεις, θα απαλλαγούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν έρθει αυτοβούλως κάποιος, έχει όπλα παράνομα και θέλει να τα παραδώσει οικειοθελώς πριν του ασκηθούν διώξεις, αυτός θα την γλυτώσει. Οι άλλοι όμως, αν ξέρουν ότι κάποια στιγμή μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο θα αντιμετωπίσουν την παρουσία της αστυνομίας και τότε θα έχουν τον κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή».