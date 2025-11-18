«Σε ορισμένους οικισμούς όπως το Ζευγολατιό Κορινθίας, είναι πρωταθλητές αυτοί εκεί. Κακοποιοί κανονικοί», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Πρέπει ως κοινωνία να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, με αυτές τις άγριες συμπεριφορές που υπάρχουν», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζοντας πως «οι άνθρωποι με το παραμικρό είναι έτοιμοι όλοι για καβγά».

Σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, είπε: «Λένε "οικογενειακές διαφορές". Οικογενειακές διαφορές υπάρχουν χιλιάδες, να βγάζουμε τα όπλα; Κάτι κακό συμβαίνει και πρέπει να το δούμε συνολικότερα».

«Η αστυνομία θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα εκεί» είπε, προαναγγέλλοντας ότι την Πέμπτη «θα κάνω ανακοινώσεις των μέτρων για τη συνολική αυστηροποίηση της νομοθεσίας και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες με συγκεκριμένη στόχευση σε οικογένειες. Η εμπειρία η δική μου λέει ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι παραβατικοί. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε τις ομάδες των παραβατικών. Προς τα εκεί θα πάμε», πρόσθεσε.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εγκληματικές ομάδες, μαφιόζοι που αναμετρώνται μεταξύ τους, ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές, ποιος θα πάρει περισσότερα χωράφια αυθαίρετα, ποιος θα μοιράσεις ναρκωτικά, ποιος θα εκβιάσει ποιον, πώς θα αρπάξουμε επιδοτήσεις», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι τοπικές αρχές δεν γνώριζαν τι συνέβαινε εκεί; «Οι αντιλήψεις μαζί με την ανοχή δημιούργησαν ένα καθεστώς. Όχι όμως σε όλους. Δεν έχουμε συνολικά εγκληματικότητα, έχουμε αυτές τις εστίες βαριάς εγκληματικότητας. Η αστυνομία υπήρχε εκεί αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες για να ερευνήσουν τις εγκληματικές ομάδες».

«Κυρίως Ρομά κάνουν τις απάτες»

«Μόδα που χρειάζεται προσοχή» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τα εγκλήματα με απάτες με φόντο την εξάρθρωση του κυκλώματος που εξαπάτησε πάνω από 1.000 πολίτες και έβγαλε €7,5 εκατ.

«Είναι φοβερό διότι μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες, είναι κυρίως Ρομά από συνοικισμούς που οργανώνονται και στη συνέχεια εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, μάλιστα, «υπάρχουν στο στόχαστρο και άλλες τέτοιες ομάδες. Σε ορισμένους οικισμούς όπως το Ζευγολατιό Κορινθίας, είναι πρωταθλητές αυτοί εκεί. Κακοποιοί κανονικοί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debmmy84dijd?integrationId=40599y14juihe6ly}