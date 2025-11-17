Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100 και τους δημοσιογράφους Βαγγέλη Στολάκη και Έφη Τσαμπαζή παραχώρησε συνέντευξη το πρωινό της17ης Νοεμβρίου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Είναι μια μέρα η οποία σημάδεψε τη νεότερη ιστορία του τόπου μας» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς εξ αφορμής της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και συνέχισε:

«Ήταν η αρχή του τέλους της δικτατορίας, η οποία τόσα δεινά έφερε στον τόπο μας και η οποία ήταν το αποκορύφωμα της εξάρτησης η οποία είχε διαμορφωθεί με θύμα τη χώρα μας τα χρόνια πριν την δικτατορία. Και βέβαια είναι τρανό παράδειγμα ότι η δημοκρατία δεν χαρίζεται αλλά αντιθέτως κερδίζεται με αγώνες».

Τόνισε, δε, την αξία της ιστορικής μνήμης αυτού του αγώνα καθώς μόνο έτσι «μπορούμε να προστατεύσουμε τους θεσμούς».

«Διότι η ελάττωση της επιρροής των θεσμών και η προσβολή τους είναι η αρχή για να υπάρξουν τέτοιου είδους εκτροπές, τις οποίους πάντα πρέπει με μαχητικό τρόπο να αποσοβούμε. Πρέπει όλοι να εργαζόμαστε όχι μόνο για την ποιότητα της δημοκρατίας αλλά και για την ένταση της, ώστε να είναι τόσο ανοιχτή, τόσο ευρύχωρη, τόσο ισχυρή ώστε να μην μπορεί κανένα σενάριο που κάποιοι κύκλοι μπορεί να απεργάζονται ή να απεργαστούν στο μέλλον, να γίνει πραγματικότητα».



Στον απόηχο της συζήτησης που έγινε στη Βουλή για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, ο Εκπρόσωπος Τύπου έκανε λόγο για ξεκάθαρη αποτυχία της κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι αυτό «λένε όλοι οι οικονομικοί δείκτες και το λέει στην ουσία και η ίδια κυβέρνηση στη Βουλή. Δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πέτυχε, τον ακούσαμε να λέει ότι δεν είναι ο Harry Potter. Άρα δηλαδή ότι δεν έχει επιτύχει γιατί χρειάζονται μαγικά και δεν είναι μάγος».

«Εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται μαγικά, χρειάζεται πολιτική βούληση και σχέδιο » εκτίμησε κα σταχυολόγησε τα εξής:

«Όταν φτάνουν προϊόντα δεκαπέντε φορές πιο ακριβά από το κόστος παραγωγής, όταν η αγοραστική δύναμη παραμένει δεύτερη από το τέλος, όταν ο ρυθμός που αυτή αυξάνεται είναι πάρα πολύ χαμηλός σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και χώρες οι οποίες είχαν πολύ χαμηλότερη από εμάς επίδοση σήμερα μας έχουν προσπεράσει, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Όταν ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο προτελευταίος στην Ευρώπη. Όταν από το 2020 έως τώρα έχουμε σωρευτική αύξηση στον πληθωρισμό τροφίμων περίπου 35%. Όταν τα τελευταία δύο χρόνια μόνο τρεις μήνες είμαστε κάτω από τον μέσο όρο του πληθωρισμού και βλέπουμε μια εικόνα να μην μπορούν τα νοικοκυριά να τα βγάλουν πέρα και παρακολουθούμε μια κυβέρνηση που λειτουργεί μόνο επικοινωνιακά , όπως έκανε με την πολυδιαφημισμένη μείωση τιμών σε δύο χιλιάδες κωδικούς, οι οποίοι όμως είναι λαμπάκια, καβουροδαγκάνες και δεν αφορούν τα βασικά αγαθά. Τότε νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική, η οποία δεν θέλει να τα βάλει με ισχυρά συμφέροντα και επιλέγει να ευνοεί τα καρτέλ».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στο ερώτημα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προς την κυβέρνηση σχετικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα σε σύγκριση με τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων. Τονίζοντας πως «αν τα πρόστιμα είναι 35 εκατομμύρια, όπως διαρρέεται, τότε δεν είναι ούτε παρωνυχίδα σε σχέση με τα υπερκέρδη.

Άρα είναι η πλήρης φωτογραφία ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και το μόνο που κάνει είναι τον τροχονόμο συμφερόντων. Εμείς έχουμε πει πάρα πολύ καθαρά Ενιαία Αρχή Καταναλωτή με καταναλωτές και με παραγωγούς εντός αυτής και όχι μια ακόμη συγκέντρωση υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν. Και βέβαια βούληση για συγκρούσεις, να αλλάξει η ολιγοπωλιακή δομή, να έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό και ασυδοσία».

Συνεχίζοντας στο κομμάτι της οικονομίας, ο κ. Τσουκαλάς ερωτηθείς για την αναβάθμιση της χώρας από τον Οίκο Fitch, σημείωσε ότι «κάθε αναβάθμιση είναι μια θετική είδηση. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, την περιμέναμε εδώ και δύο έτη. Είμαστε πολύ μακριά από την κατηγορία Α και είμαστε μακριά από την κατηγορία Α για δύο λόγους:

Έχουμε ένα πάρα πολύ ανθεκτικό έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, το οποίο φαίνεται αμετάβλητο, και εδώ είναι η αποτυχία στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας και έχει να κάνει με το πόσο ελκυστικοί είμαστε σε επενδύσεις. Και δεύτερον, όσο δεν μπορούμε να ανασχέσουμε την δημογραφική κρίση, η μελλοντική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι βασικός παράγοντας αρνητικής αξιολόγησης του πιστωτικού μας προφίλ.

Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε φτάσει να έχουμε τις μισές γεννήσεις από ό,τι είχαμε στην αρχή του αιώνα, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα».

Για ολιστική προσέγγιση ώστε να μπορέσει η χώρα να προσελκύσει πραγματικές επενδύσεις και να αλλάξει το κλίμα ώστε να αυξηθεί ο παραγωγικός ιστός έκανε λόγο ο Εκπρόσωπος Τύπου, διατυπώνοντας την πεποίθηση ότι αυτό «χωρίς ένα αξιόπιστο κράτος, χωρίς ισχυρή ανάπτυξη, χωρίς μια πολιτική αποκέντρωσης που θα λειτουργεί με αυτονομία και όχι το σημερινό εναγκαλισμό που επιλέγει η κυβέρνηση προσπαθώντας να πνίξει κάθε αυτόνομη φωνή στις τοπικές κοινωνίες, όλα αυτά μαζί θα μπορούσαν να βοηθήσουν, μαζί με ένα πρόγραμμα αύξησης παραγωγικότητας εργασίας ώστε να μπορέσουμε να πάμε στη σχετική κατηγορία και να μπορέσουμε να έχουμε πολύ πιο αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον».

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «αυτά τα μηνύματα για το μέλλον τα αισιόδοξα μπορεί να τα φέρει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ακριβώς επειδή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συναρθρώνει και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος και στην οικονομία και στο παραγωγικό μοντέλο ακριβώς επειδή είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμο, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι αν αυτά γίνουν κτήμα της κοινωνίας, η πολιτική αλλαγή θα είναι θέμα χρόνου, γι’ αυτό βλέπουμε συνεχώς μια επιθετική πολιτική από πλευράς της. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκβιάσει την κοινωνία με την απειλή του χάους, ξεχνάει όμως ότι πάντα η ελπίδα νιώθει το φόβο. Όσο και να προσπαθεί να τρομοκρατήσει, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ποτέ δεν νίκησε ο φόβος. Πάντα η ελπίδα είναι η ισχυρότερη».

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε ότι «κολλημένη είναι η βελόνα της χώρας και για να ξεκολλήσει πρέπει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα θα ξεκολλήσει όσο δεν μιλάμε για αυτή και επικοινωνούμε το πρόγραμμα και το πολιτικό μας σχέδιο σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις παρουσίες μας είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές.

Είναι απόλυτα ρεαλιστικός ο στόχος της πρώτης θέσης. Έχουμε δει και στην ελληνική ιστορία και στην παγκόσμια πολύ μεγαλύτερες ανατροπές από εκείνη την οποία διεκδικούμε εμείς και διεκδικεί και ελληνικός λαός, ο οποίος στη μεγάλη του πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

Τέλος, για το δημοσίευμα με τίτλο: «Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο» της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής που – κατά το ρεπορτάζ – ο κ. Τασούλας εμφανίζεται προβληματισμένος για την επόμενη μέρα των εκλογών πήρε σαφή θέση ο κ. Τσουκαλάς.

«Το δημοσίευμα το διάβασα και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση. Είναι πρωτοφανής παρέμβαση και δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών .

Παράλληλα, το δημοσίευμα έχει και ανακρίβειες διότι στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών μέχρι στιγμής η μόνη δύναμη που έχει λειτουργήσει προωθητικά για να βρεθεί λύση είναι το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία, την οποία τελικά και υιοθέτησε - έως τώρα στα λόγια τουλάχιστον - η κυβέρνηση.

Πρέπει λοιπόν η Προεδρία της Δημοκρατίας να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του. Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης.

Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία. Διάβασα μάλιστα ότι στο πλαίσιο της ανησυχίας του , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 37 του Συντάγματος. Ξέρετε , εξίσου σημαντικό είναι και το άρθρο 50 του Συντάγματος που μιλά για τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα όρια άσκησης τους . Ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο».