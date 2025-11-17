Στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ έγινε η παρουσίαση της τέταρτης φρεγάτας Belharra που θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής».

Η Ελλάδα προχωρά στην παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας Belharra, με τον αντιστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, γενικό διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, και τον Pierre Éric Pommellet, πρόεδρο και CEO της Naval Group, να υπογράφουν την σχετική συμφωνία στις 14 Νοεμβρίου.

Η συμφωνία αφορά τόσο την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας όσο και τη συντήρησή της, με επέκταση των δυνατοτήτων σε ολόκληρο τον στόλο FDI HN.

Η νέα φρεγάτα αποτελεί συνέχεια του προγράμματος FDI HN, που ξεκίνησε το 2022 και προβλέπει την προμήθεια τριών φρεγατών με μία προαιρετική, ενσωματώνοντας φιλόδοξο πρόγραμμα βιομηχανικής συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες.

Σημειώνεται πως οι τρεις πρώτες φρεγάτες βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με την πρώτη να παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό στα τέλη του 2025.

«Η παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης και επιβεβαίωση της ικανοποίησης του Πολεμικού Ναυτικού από τα πλοία πρώτης γραμμής», δήλωσε ο Pierre Éric Pommellet, προσθέτοντας ότι η Naval Group θα συνεχίσει να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για την ενίσχυση της ναυτικής υπεροχής της Ελλάδας.

Η γαλλική εταιρεία υπογραμμίζει ότι το 25% της αξίας της νέας φρεγάτας θα προέρχεται από ελληνικό περιεχόμενο, ενισχύοντας τη βιομηχανική συνεργασία.

Τα χαρακτηριστικά της Belharra

Η Belharra είναι φρεγάτα πρώτης γραμμής με πλήρεις επιχειρησιακές δυνατότητες: αντιαεροπορικές, ανθυποβρυχιακές, αντιπλοϊκές, κατά στόχων επιφανείας, καθώς και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.

Το πλοίο συνδυάζει ευελιξία και δυνατότητες ανάπτυξης, εξοπλισμένο με προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να αντιμετωπίζει σύγχρονες απειλές όπως υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικούς πυραύλους, κυβερνοεπιθέσεις και πολυεπίπεδες ασύμμετρες απειλές.

Η FDI μπορεί να επιχειρεί αυτόνομα ή ως μέρος στόλου σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων. Ο συμπαγής σχεδιασμός και τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπουν τη λειτουργία με μειωμένο πλήρωμα, ενώ εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα και μειωμένους χρόνους συντήρησης. Οι επιδόσεις του πλοίου έχουν ήδη επιβεβαιωθεί σε πραγματικές συνθήκες, όπως κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Amiral Ronarc'h και του ταξιδιού της προς τη Λισαβόνα σε θάλασσα βαθμού 7 στον Ατλαντικό.

Η Belharra σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα με τα συμμαχικά ναυτικά και πλήρη επιχειρησιακή συνδεσιμότητα.