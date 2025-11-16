Όσα τονίζει η ίδια σε ανάρτησή της.

Με ανάρτησή της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχολιάζει όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνει η ίδια: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας.».

