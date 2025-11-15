«Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τις 28 Οκτωβρίου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επίθεση στην κυβέρνηση σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως: «Η αιτία της καθυστέρησης είναι προφανής και πρωτοφανής: Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων ολοκληρώθηκε μόλις στις 20 Οκτωβρίου, μια ημερομηνία εντελώς ασύμβατη με τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Η κυβέρνηση γνώριζε τις προθεσμίες, γνώριζε τις συνέπειες, αλλά επέλεξε να αφήσει χιλιάδες αγρότες στον αέρα».

«Η σημερινή επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι οι αγρότες γνωρίζουν ήδη με οδυνηρό τρόπο: οι φετινές αγροτικές ενισχύσεις δεν πρόκειται να καταβληθούν έγκαιρα.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμη δεν έχει καταλαγιάσει ο απόηχος των δηλώσεων του Διευθυντή Προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής ΚΑΠ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η χώρα έχασε 150 εκατ. ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις για το 2024.

Μια απώλεια, αποτέλεσμα λάθους σχεδιασμού, αδράνειας και επικίνδυνης κυβερνητικής ανικανότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Σήμερα, σχεδόν ένα μήνα αργότερα, η κυβέρνηση παραδέχεται ότι βρίσκεται ακόμη «σε άσκηση» εφαρμογής κριτηρίων και μεταβατικών διαδικασιών.

Η αιτία της καθυστέρησης είναι προφανής και πρωτοφανής: Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων ολοκληρώθηκε μόλις στις 20 Οκτωβρίου, μια ημερομηνία εντελώς ασύμβατη με τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Η κυβέρνηση γνώριζε τις προθεσμίες, γνώριζε τις συνέπειες, αλλά επέλεξε να αφήσει χιλιάδες αγρότες στον αέρα.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι οι αγρότες δεν μπορούν να ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, όχι αόριστες υποσχέσεις».