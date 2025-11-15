Όσα τόνισε στην ομιλία του.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σουηδία, μίλησε στην πολιτική συγκέντρωση της Τομεακής Οργάνωσης Σκανδιναβίας, με θέμα: «Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολεμική προετοιμασία, με τους κομμουνιστές μπροστά, στον αγώνα για την ανατροπή, για τον σοσιαλισμό», που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως: «Έχουμε επίγνωση ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας σε οποιασδήποτε συνθήκες, γιατί διαβλέπουμε ότι οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας».

Ακολουθεί η ομιλία του:

«Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανταμώνουμε με όλους εσάς τους συμπατριώτες μας που ζείτε, δουλεύετε ή σπουδάζετε εδώ στη Σουηδία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί συναντιόμαστε σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το Κόμμα μας, καθώς είναι σε εξέλιξη η συζήτηση μπροστά στο 22ο Συνέδριο μας.

Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου μας είναι το Κόμμα. Το Κόμμα, που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάμεών του, πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά «κόμμα παντός καιρού», «κόμμα έτοιμο για όλα».

Με αυτό το περιεχόμενο, οι Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν φτάσει και έχουν διακινηθεί και εδώ στη Σουηδία, θέτουν ως συγκεκριμένο στόχο, το επαναστατικό μας πρόγραμμα, η στρατηγική μας, να αποτυπώνεται και να προωθείται μέσα από την κάθε μας δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους τομείς, σε κάθε κρίκο της δουλειάς των οργανώσεων μας.

Με όλη την προσυνεδριακή συζήτηση και τις ίδιες τις εργασίες του Συνεδρίου του, το Κόμμα μας φιλοδοξεί να κάνει ένα ακόμα μεγάλο και στέρεο βήμα στην ανάπτυξη όλων των σύγχρονων, καινοτόμων επεξεργασιών και επαναστατικών του χαρακτηριστικών.

Έχουμε επίγνωση ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας σε οποιασδήποτε συνθήκες, γιατί διαβλέπουμε ότι οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας.

Οι εξελίξεις στους δυο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή εγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους κλιμάκωσης και γενίκευσης, την ίδια στιγμή που οι αστικές τάξεις και οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις τους στρέφονται στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, “ράβοντας” ταυτόχρονα “κοστούμι” στους λαούς με σκληρά αντεργατικά μέτρα και δραματικές περικοπές σε κοινωνικές παροχές.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η δυσκολία να αξιοποιηθούν τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους για τους ομίλους κι αυτό φέρνει όλο και πιο κοντά μια νέα διεθνή καπιταλιστική κρίση.

Τελικά, ούτε η στρατηγική της “πράσινης μετάβασης”, που εδώ στη Σουηδία έγινε το σήμα κατατεθέν της αστικής τάξης της χώρας, ούτε οι “νέες ψηφιακές εποχές”, ούτε και κάποια άλλη μορφή καπιταλιστικής διαχείρισης, όπως για παράδειγμα τα τεράστια κρατικά πακέτα που έπεσαν τα προηγούμενα χρόνια στην οικονομία, μπόρεσαν να αναιρέσουν – όπως άλλωστε προειδοποιούσαμε - το DNA αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος.

Όμως τα αγιάτρευτα αδιέξοδα αυτού του συστήματος είναι αποτέλεσμα του ίδιου του τρόπου λειτουργίας του, των «νόμων κίνησής» του και όχι κάποιας δήθεν «εξαίρεσης» από την «κανονικότητά» του, από αυτό δηλαδή που πραγματικά είναι, όπως προβάλλουν τα επιτελεία του.

Είναι αυτά τα αδιέξοδα που οξύνουν παραπέρα τις αντιθέσεις που ήδη λύνονται και με τα όπλα σε μια σειρά από ανοιχτές ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις και πολέμους, που «οδηγούν» τους ανταγωνισμούς σε ακόμα μεγαλύτερη όξυνση, με επίκεντρο την αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Η πραγματικότητα «φωνάζει» από παντού: Σε τέτοιους «αβέβαιους καιρούς», το μόνο βέβαιο, είναι ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, θα γίνεται όλο και πιο βάρβαρο, πιο επιθετικό ενάντια σε όλους τους λαούς.

Όσα περιγράφουμε, ισχύουν κι ακόμα παραπάνω για τους μετανάστες, όντας σε κάθε περίπτωση ο πιο αδύναμος κρίκος σε όποια χώρα κι αν βρίσκονται. Άλλωστε, οι ίδιες οι εξελίξεις, γκρεμίζουν τους μύθους και τις βεβαιότητες που για χρόνια ολόκληρα καλλιεργούνταν. Γιατί ήσασταν εσείς, οι κάθε γενιάς μετανάστες, που βρεθήκατε σε μια χώρα, όπως εδώ στη Σουηδία, με την προσμονή και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής.

Βεβαίως η μετανάστευση ξεγελά, μπορεί να φαίνεται και ως επιλογή, αλλά, αν το καλοεξετάσει ο καθένας και η καθεμιά από σας, στην ουσία, τελικά, πρόκειται για εξαναγκασμό.

Γιατί η απόφαση να φύγεις μετανάστης, παίρνεται κάτω από το ασήκωτο βάρος των αδιεξόδων μιας σκληρής πραγματικότητας. Όπως, πιθανόν της δουλειάς που δεν έχεις στη χώρα σου ή που κι αν την έχεις δεν μπορείς να ζήσεις από αυτή, ή των διαφόρων εμποδίων για να σπουδάσεις ή ακόμα και η δυνατότητα οι σπουδές αυτές να έχουν αντίκρισμα στην χώρα σου.

Εσείς λοιπόν, που φύγατε από την Ελλάδα, αναζητώντας δουλειά, σπουδές, καλύτερες συνθήκες ζωής κι εργασίας, εξαιτίας της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, της ΕΕ, στην ουσία βρεθήκατε αντιμέτωποι με ένα βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα που βεβαίως σας ακολουθεί και στη χώρα που μεταναστεύσατε.

Στη σκέψη βέβαια των περισσότερων, η Σουηδία μπορεί να φάνταζε σαν την ιδανική περίπτωση, με βάση όσα είχατε ακούσει, όπως λέγανε, κι ορισμένοι ισχυρίζονται ακόμα ότι “ο καπιταλισμός εδώ είναι στα καλύτερα του” και ότι “η Σουηδία είναι μια φιλήσυχη χώρα χωρίς τους κινδύνους των πολέμων”!

Είναι όμως αυτή η αλήθεια; Γιατί τα δεδομένα άλλα μαρτυρούν.

Η ίδια η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εμφανίστηκε ως μια κίνηση αμυντική, ως δήθεν αναγκαία για τη δήθεν προστασία του λαού, για να μην εμπλακεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, όμως η πραγματικότητα, αποδεικνύει καθημερινά το αντίθετο. Κλιμακώνεται η εμπλοκή της χώρας αυτής στα πολεμικά πεδία και ο λαός της μετατρέπεται σε στόχο αντιποίνων.

Άλλωστε, η Σουηδία ήδη και πριν την ένταξη στο ΝΑΤΟ άνηκε και σε άλλους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς και ενώσεις με άλλες σκανδιναβικές χώρες, επίσης τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τη Γερμανία, την Πολωνία και χώρες της Βαλτικής, στο πλαίσιο της Nordefco, ή της JEF (Joint Expeditionary Force), ή την Baltic Sea Security Cooperation.

Εξάλλου με τη στήριξη όλων των κομμάτων της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, όπως και της ακροδεξιάς που τη στηρίζει, αλλά και τη σύμπλευση σοσιαλδημοκρατών και του Νατοϊκού λεγόμενου «Αριστερού Κόμματος», η Σουηδία ήδη μαρσάρει για τη βαθύτερη εμπλοκή της στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Εκτός από τα 800 δις που στήριξε στο πλαίσιο της ΕΕ, για το λεγόμενο Rearm EU αποφάσισε επίσης την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της, για να επιτευχθεί ο στόχος του 5% για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.

Ομόφωνα επίσης ψήφισαν όλα τα αστικά κόμματα της χώρας τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ υπέρ της συνέχισης της αποστολής πολεμικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και την αγορά μαμούθ 165 τεθωρακισμένων εκ των οποίων τα 40 δίνονται πεσκέσι στο καθεστώς Ζελένσκι, το οποίο προικίζεται, συν τοις άλλοις, και με επιπλέον 70 δις κορώνες για τα επόμενα δύο χρόνια. Κι όλα αυτά καλλιεργώντας την προοπτική για ευθεία σύγκρουση με την καπιταλιστική Ρωσία.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Σουηδική κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, έχει διπλασιάσει τις πολεμικές δαπάνες, ενώ η χώρα μετατρέπεται σε προέκταση των πολεμικών πεδίων της Ουκρανίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 17 στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη Σουηδία.

Ακόμα και τα Πανεπιστήμια ντύνονται στο χακί με Νατοϊκή παραγγελία, για να εκπονούν, για τους επικίνδυνους Νατοϊκούς σχεδιασμούς, ακριβοπληρωμένα ερευνητικά προγράμματα σε μια σειρά πανεπιστήμια της Σουηδίας. Μάλιστα, η κατά τα άλλα αντιπολίτευση στη χώρα, η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, σπεύδει ως «βασιλικότερη του βασιλέως» και ζητά να δοθούν κρατικές εγγυήσεις - δηλαδή τα χρήματα του σουηδικού λαού - για την παραγωγή πυρομαχικών αποκλειστικά για την Ουκρανία, καθώς και τη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών για την πολεμική προετοιμασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια βέβαια δεν φυτρώνουν από κάποια «λεφτόδεντρα» στα γραφεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Όλα τους προέρχονται από την αιμορραγία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Αρμέγονται από την εντεινόμενη φοροληστεία, από τους καθηλωμένους μισθούς και συντάξεις, από τις άγριες περικοπές κονδυλίων σε υγεία, παιδεία, πρόνοια. Όλα τους συνιστούν θυσία των εργατικών λαϊκών αναγκών στο βωμό των πολεμικών σφαγείων.

Και βέβαια στην κατά τα άλλα… «φιλήσυχη» Σουηδία γίνονται «ασκήσεις αντιμετώπισης κρίσεων», ανακαινίζονται και κτίζονται καταφύγια, δίνονται οδηγίες για ΚΙΤ επιβίωσης μερικών ημερών…

Μάλιστα, με την συμφωνία σχεδόν όλων των αστικών κομμάτων, προωθείται νέος αντιδραστικός νόμος που θα δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε περιόδους ειρήνης, όπως λένε για «ζητήματα κρίσεων» χωρίς καν να συζητιέται και να εγκρίνεται από τη βουλή. Τέτοιος νόμος ψηφίστηκε και στη Δανία.

Ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας έχει εδώ και καιρό απειλήσει ότι «οι Σουηδοί πρέπει να προετοιμάζονται για πόλεμο», για να συμπληρώσει ο πρωθυπουργός μια μέρα μετά, ότι «όποιος δεν έχει τη θέληση να υπερασπιστεί τη Σουηδία με τα όπλα σε μια ενδεχόμενη επίθεση από τον εχθρό θα του αφαιρείται η σουηδική υπηκοότητα», στοχεύοντας προφανώς μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά και Σουηδούς εργαζόμενους που δεν «καταπίνουν» το αφήγημα να ματώσουν για τα συμφέροντα της κυρίαρχης άρχουσας τάξης.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα καταστολής σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος εντείνονται με πρόσχημα την “καταπολέμηση της τρομοκρατίας”, ως μέτρα δήθεν ενάντια στο “βίαιο εξτρεμισμό”, για να μπορούν να τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί, όποιον σηκώνει το ανάστημά του απέναντι στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια.

Βλέπετε, φίλες και φίλοι, τους ανησυχεί ότι ένα 27% του Σουηδικού λαού και με τα δικά τους στοιχεία - μετά από τόση προπαγάνδα και χωρίς καν να έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ο λαός, σε όλη του την έκταση, το τι περιπέτειες θα βιώσει από την ένταξη στο ΝΑΤΟ - εναντιώνεται σε αυτό.

Τους ανησυχεί επίσης, ότι παρόλο που όλα τα κόμματα στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, επικαλούμενα το δήθεν «δικαίωμα στην αυτοάμυνα», με το οποίο επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς να νομιμοποιηθεί η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, ο σουηδικός λαός, όπως και ο ελληνικός, όπως όλοι οι λαοί σε όλες τις ηπείρους, με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις τους, δεν κατάπιαν αμάσητη αυτή την άθλια προπαγάνδα. Αντίθετα, ο Σουηδικός λαός διατρανώνει την στήριξη του στον Παλαιστινιακό λαό, με ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, που εκδηλώνεται άλλωστε κι από το εργατικό λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να υλοποιήσει άμεσα την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.

Πολλοί λοιπόν, θα ήθελαν «σιγή ασυρμάτου» για τις θηριωδίες του συμμάχου τους Ισραήλ αλλά ατύχησαν. Γιατί η αποφασιστική απάντηση έρχεται από την ίδια την εργατική τάξη και στην Ελλάδα και στη Σουηδία.

«Καρφί στο μάτι τους» είναι η στάση των λιμενεργατών στο λιμάνι του Γκέτεμποργκ, οι οποίοι αρνήθηκαν να ξεφορτώσουν πλοία με πολεμικό υλικό που θα στέλνονταν στο Ισραήλ για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Γι’ αυτό λύσσαξαν και μεθόδευσαν την απόλυση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας των λιμενεργατών.

Ίδια είναι η λύσσα τους και στην Ελλάδα, όπου έκαναν την ίδια κίνηση “καρμπόν”, ένα χρόνο μετά την κινητοποίηση των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά τον Οκτώβρη του 2024, με την οποία είχαν αποτρέψει τη μεταφορά πολεμικού υλικού για τη σφαγή στη Γάζα, με τη συμμετοχή πλήθους σωματείων και εργαζομένων και με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ακόμα δεν μπορούν να το χωνέψουν! Γι αυτό και ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Σωματείου των λιμενεργατών ΕΝΕΔΕΠ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, στέλεχος του ΚΚΕ, καλείται σε απολογία από την Εισαγγελία Πειραιά με απαράδεκτες, αστήρικτες και κατασκευασμένες κατηγορίες.

Βλέπετε, την στήριξή τους στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και την τροφοδοσία του κράτους δολοφόνου Ισραήλ με όπλα και σφαίρες για να σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους και τα παιδιά τους, την βαφτίζουν “παρακώλυση συγκοινωνιών”! Κι από αυτό το βήμα, καταδικάζουμε αυτή την απαράδεκτη δίωξη και απαιτούμε να σταματήσει τώρα αμέσως.

Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι έχει σηκώσει θύελλα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο με σωματεία, κόμματα και φορείς να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, ανάμεσα τους Σουηδοί και Δανοί συνδικαλιστές. Το αίτημα ξεκάθαρο: Καμία δίωξη στους αγωνιστές λιμενεργάτες! Να τιμωρηθεί το κράτος δολοφόνος Ισραήλ, να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, και στρατιωτική συνεργασία μαζί του!

Η πάλη των λιμενεργατών κι ο πανευρωπαϊκός συντονισμός της έχει μπει στο στόχαστρο των αστικών τάξεων, γιατί εκφράζει τη θέληση και την αποφασιστικότητα εκατομμυρίων λαού σε όλο τον πλανήτη για Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι η εύθραυστη «ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο» του Παλαιστινιακού λαού δεν αποτελεί καμία λύση για τον ίδιο.

Το ΚΚΕ επιμένει να στέκεται στο πλάι του Παλαιστινιακού λαού, να παλεύει για την αναγνώριση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα πριν το 67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με εδαφική ενότητα χωρίς κατοχικές στρατιωτικές- αστυνομικές δυνάμεις.

Το Κόμμα μας, φίλες και φίλοι, αναδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι αυτές οι κινητοποιήσεις των λιμενεργατών, φωτίζουν το μέλλον. Φανερώνουν την αστείρευτη δύναμη της εργατικής τάξης, της τάξης που με το μόχθο της κινεί την οικονομία, που χωρίς αυτή γρανάζι δε γυρνά. Κι αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί να ξεπεραστεί.

Οι εργαζόμενοι με την ίδια τους τη στάση δηλώνουν αποφασιστικά ότι ο δικός τους ιδρώτας δεν θα γίνει εργαλείο, για να σφάζονται λαοί που παλεύουν για το δίκιο τους, ότι δεν θα λερώσουν τα χέρια τους με το αίμα των λαών. Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες των εργατών, του προλεταριακού διεθνισμού, αρχές τελείως ξένες κι αντίπαλες με τον σάπιο κόσμο των καπιταλιστών, των αστικών τάξεων, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους.

Αυτή η σαπίλα αποκαλύφθηκε κι αυτές τις μέρες που είχαμε και τα επίσημα αποκαλυπτήρια των σχεδιασμών της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, η οποία προκειμένου να επεκτείνει και να αναβαθμίσει τις μπίζνες της, έχει αναλάβει ρόλο πρωτοπαλίκαρου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, κάνει πλάτες στο κράτος κατακτητή Ισραήλ στη γενοκτονία που διεξάγει, για να μετατραπούν τα παλαιστινιακά εδάφη στη Γάζα και τη Δυτική όχθη σε αμερικάνικο προτεκτοράτο και «πέρασμα» για τα ευρωατλαντικά ενεργειακά κι εμπορικά σχέδια. Σχεδιασμοί που θέλουν την Ελλάδα να μετατρέπεται σε «πύλη» πανάκριβου αμερικανικού LNG και σε κόμβο παραχώρησης του εγχώριου ορυκτού πλούτου στους αμερικανικούς ομίλους με ανυπολόγιστους κινδύνους για τον λαό. Κι αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα γκλαμουράτα γκαλά της νέας Αμερικανίδας πρέσβεως, η οποία έχει ως αποστολή να “τρέξει” αυτούς τους σχεδιασμούς.

Η εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους αυτούς αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς για να κερδίσει το ελληνικό κεφάλαιο ακόμα μεγαλύτερο μερτικό από τη μοιρασιά που είναι σε εξέλιξη, μας μπλέκει όλο και πιο βαθιά στον λυσσαλέο ανταγωνισμό όλων αυτών με τη Ρωσία και την Κίνα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με το «δρόμο του μεταξιού» και άλλα, για τα δικά τους οικονομικά, γεωπολιτικά συμφέροντα.

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ κι από κοντά όλων των άλλων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και λοιπών, που πασχίζουν να πείσουν τον λαό ότι, εάν αυτοί βρίσκονταν στο κυβερνητικό πηδάλιο, θα έτρεχαν πιο γρήγορα τα ίδια μεγάλα συμφέροντα, δύσκολα μπορούν να κρύψουν ότι όλοι τους ορκίζονται στον ίδιο θεό. Τον Μαμμωνά των κερδών των ενεργειακών ομίλων! Και, ενώ αυτοί θα θησαυρίζουν, ο λαός θα πληρώνει τον πανάκριβο λογαριασμό.

Οι μονοπωλιακοί όμιλοι, άλλωστε, είναι οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για την Ελλάδα – “πύλη εισόδου του αμερικάνικου LNG” και των εξορύξεων, στα οποία παραδίδεται ο πλούτος της χώρας μας. Φυσικά, και άλλα τμήματα του κεφαλαίου, που επωφελούνται, όπως οι εφοπλιστές.

Την ίδια ώρα ο λαός καταδικάζεται σε ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, με την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, προς όφελος του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, και με τα «πράσινα» χαράτσια.

Ο ισχυρισμός μάλιστα ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε «ενεργειακό κόμβο» θα προστατεύσει τάχα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, είναι μεγάλο ψέμα. Το αντίθετο θα συμβεί. Αυτά, θα μπουν ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο των σφοδρών ανταγωνισμών, με τα παζάρια να ανοίγουν τον δρόμο για συνεκμετάλλευση…

Βλέπουμε, άλλωστε, ποια ήταν η δραματική κατάληξη για τους λαούς εκείνων των χωρών που πανηγύριζαν ότι έγιναν «ενεργειακοί κόμβοι»! Βλέπουμε όλοι την τραγωδία που έζησαν και ζουν οι λαοί της Ουκρανίας, της Συρίας, της Λιβύης όπου ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις έπνιξαν στο αίμα τους λαούς.

Κι από αυτό το βήμα θέλουμε να καταδικάσουμε την επικίνδυνη συγκέντρωση αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, Ford αυτές τις μέρες ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Καταγγέλλουμε την κλιμάκωση των αμερικανικών απειλών, ενάντια στη Βενεζουέλα και το λαό της, εποφθαλμιώντας τον έλεγχο του ορυκτού πλούτου της.

Μόνο το ΚΚΕ ξεχωρίζει, με την πάλη και την τοποθέτησή του, καθώς δίνει όλες του τις δυνάμεις για να ενισχυθεί η πάλη του λαού ενάντια στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, την εμπλοκή της χώρας, για να έχει αυτός στα δικά του χέρια, τον ενεργειακό και τον υπόλοιπο πλούτο της χώρας, για τις δικές του ανάγκες, οικοδομώντας αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους γείτονες λαούς και όλους τους λαούς του κόσμου.

Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι.

Η πολυδιαφημισμένη ανάμεσα στους Έλληνες μετανάστες ισχυρή οικονομία της Σουηδίας που θα εξασφάλιζε «δουλειά με υψηλούς μισθούς», «πολλά δικαιώματα» και άλλα τέτοια ωραία, αποδεικνύεται ότι είναι ισχυρή κυρίως και μόνο για τα συμφέροντα των Σουηδικών μονοπωλιακών ομίλων. Ακριβώς αυτή την ισχύ τους, τη δείχνουν απέναντι στους ίδιους τους εργαζόμενους, και ιδιαίτερα στους μετανάστες εργαζόμενους, εξαιτίας της ακόμα πιο ευάλωτης θέσης τους.

Κι αν η τάση επιδείνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων ενισχύθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς, το τι θα συμβεί με τις ίδιες τις προβλέψεις των επιτελείων τους να ομολογούν ότι εδώ στην «Μέκκα της πράσινης ανάπτυξης», οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι τα επόμενα χρόνια πτωτικοί.

Όλα μαρτυρούν ότι ενισχύονται τα σημάδια μιας επικείμενης νέας καπιταλιστικής κρίσης. Ήδη μια σειρά βασικοί κλάδοι της οικονομίας, όπως οι κατασκευές, ή οι πράσινες τεχνολογίες, κλυδωνίζονται. Με τις απολύσεις να πολλαπλασιάζονται, ενώ μόλις πέρσι βάρεσε «κανόνι» ένας μεγάλος ενεργειακός όμιλος, αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους, ενώ απολύσεις υπήρξαν και σε άλλους γιγαντιαίους ομίλους. Με την ανεργία ανάμεσα στους νέους να σκαρφαλώνει στο 24%, και στο σύνολο να φτάνει στο 8.8%.

Τα ίδια και στη διπλανή Δανία, όπου μαζικές απολύσεις εργαζομένων καταγράφονται, στον κατά τα άλλα εύρωστο και με υψηλή κερδοφορία κλάδο του φαρμάκου και μάλιστα στους πιο ισχυρούς ομίλους του. Μόνο τον μήνα Οκτώβρη, ο πραγματικός μισθός έπεσε πάνω από 2%, συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι…

Κι ενώ συνεχίζεται το χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας άλλα και οι συντάξεις πείνας που δίπλα στη Δανία, σημειωτέον, θα δίνονται - αν δεν κάνουν φτερά στο τζογάρισμα - πλέον με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 74 έτη!

Εννοείται, βέβαια, πως οι μισθοί και οι συντάξεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο τσουνάμι ακρίβειας που καταγράφεται στην ενέργεια και τα καύσιμα, στα βασικά τρόφιμα, αλλά και στα ενοίκια, που έχουν πάρει την ανηφόρα.

Την ίδια στιγμή προωθούνται άγριες περικοπές στην παιδεία, με συγχωνεύσεις και τάξεις 30 - 35 μαθητών, με περικοπές γευμάτων στα σχολεία. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας αποφασίζει πλέον, αν θα χτιστούν ή όχι καινούρια σχολεία!

Όπως έγινε φέτος το καλοκαίρι στο νησί Γκότλαντ, όπου η περιφέρεια σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα νέο σχολείο, με το Υπουργείο Άμυνας να μην το επιτρέπει, δηλώνοντας ότι «ενέχει κίνδυνο να προκληθούν σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις», δείχνοντας και εδώ τις προτεραιότητες της σουηδικής αστικής τάξης.

Όσο για την υγεία, ισχύει κι εδώ άγριο τσεκούρι με συγχωνεύσεις νοσοκομείων, ελλείψεις κλινών και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που, ούτως ή άλλως, εργάζεται με εξουθενωτικά ωράρια σε συνθήκες εντατικοποίησης.

Δεν περιγράφουμε την χώρα μας, την Ελλάδα. Περιγράφουμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα που – δυστυχώς- είναι ίδια παντού.

Και αυτή, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτυπώνεται και στα άγρια κατασταλτικά μέτρα σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων. Στο άλλοτε προβαλλόμενο ως «πρότυπο καπιταλιστικής ανεκτικότητας» τη Σουηδία, δεν προλαβαίνουν να ψηφίζουν: Κατάργηση επιδομάτων, περικοπές άλλων, αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για το δικαίωμα στην ιθαγένεια, μόνο δηλαδή για τα υψηλά βαλάντια. Ενώ, όσοι περισσεύουν, για τις ανάγκες της μεγαλοεργοδοσίας βαφτίζονται «τρομοκράτες» και «βίαια ριζοπαστικοποιημένοι», με στόχο να απελαθούν ή να σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατά τις λεγόμενες «βέλτιστες πρακτικές» της ΕΕ και του αντιδραστικού «Συμφώνου της για τη μετανάστευση και το άσυλο».

Όλα αυτά, βεβαίως, δεν συμβαίνουν μόνο στη Σουηδία, στην οποία γκρεμίζονται και οι τελευταίες αυταπάτες περί «σκανδιναβικού μοντέλου» που πολυδιαφημίστηκε από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, μόνο και μόνο για να επικαλούνται οι εκμεταλλευτές ότι μπορεί να υπάρξει τάχα …«καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο»! Η χρεοκοπία όλων αυτών των μυθευμάτων, σήμερα αποκαλύπτεται περισσότερο από ποτέ.

Σε αυτές λοιπόν, τις συνθήκες, αυξάνονται οι απαιτήσεις για τη δουλειά των κομμουνιστών για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των λαών που ασφυκτιούν, που νιώθουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται, που αναζητούν διέξοδο και δείχνουν όλο και μεγαλύτερη διάθεση να συζητήσουν γι’ αυτή.

Άλλωστε, η εκτίμηση μας είναι πως στην περίοδο που διανύουμε, όλες οι αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήματος οξύνονται και αλληλεπιδρούν και μπορούν να δημιουργήσουν και κατάσταση μεγάλης κίνησης μαζών. Μπορεί να δημιουργηθούν δυνατότητες ακόμη και εξεγέρσεων, ενδεχομένως και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, η οποία βεβαίως, δημιουργείται αντικειμενικά και σε χρόνο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

Χωρίς να αποκλείουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, ούτε αυτό του πισωγυρίσματος, έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι σε αυτές τις συνθήκες, κρίνεται η ιδεολογική – πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος και η ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ταξικής πάλης.

Απαιτείται μακρόχρονη προετοιμασία, πρωτοπόρα ιδεολογικοπολιτική δουλειά και δράση. Αυτή ξεκινά στις σημερινές συνθήκες που δυναμώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια και αυξάνουν οι δυνατότητες να ενισχυθεί η μαζικότητα και ο προσανατολισμός του ρεύματος αμφισβήτησης.

Εξετάζοντας τη δράση του ΚΚΕ στις χώρες του εξωτερικού, οι Θέσεις της ΚΕ σημειώνουν ότι οι Κοµματικές μας Οργανώσεις στο εξωτερικό, έχουν σημαντική προσφορά στη στήριξη και προώθηση της πολιτικής του ΚΚΕ στις χώρες που βρίσκονται και παλεύουν. Σήµερα, μπορούν να συμβάλλουν πιο ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κοµμουνιστικού και εργατικού κινήµατος παντού όπου δρουν. Αντικειµενική βάση µιας τέτοιας πολιτικής κατεύθυνσης, αποτελεί το γεγονός ότι τα µέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις χώρες του εξωτερικού αντιμετωπίζουν ίδια ή παρόµοια προβλήµατα µε τις υπόλοιπες εργατικές - λαϊκές δυνάµεις στις χώρες όπου διαµένουν, εργάζονται, σπουδάζουν.

Ως εκ τούτου, η επαναστατική δράση σε κάθε χώρα έχει διεθνή εμβέλεια και επίδραση, τόσο σε επαναστατικές, όσο και σε μη επαναστατικές συνθήκες, όποιος κι αν αποδειχθεί τελικά ότι θα είναι ο αδύναμος κρίκος στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και η ανάπτυξη της επαναστατικής ταξικής πάλης στην κάθε χώρα, ήδη από σήμερα, έχει μεγάλη σημασία και για το διεθνές επαναστατικό εργατικό κίνημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δουλειά των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ στο εξωτερικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει το Κόμμα, για να συμβάλει στην επαναστατική ανασυγκρότηση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος.

Εστιάζουμε δηλαδή, στην πολιτική παρέμβαση με το Πρόγραμμα του Κόμματος στους Έλληνες μετανάστες, στην ντόπια εργατική τάξη, στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα, με επίκεντρο ότι η αποστολή των Κομματικών Οργανώσεων του Κόμματος στο εξωτερικό προσδιορίζεται από τον χαρακτήρα του Κόμματος ως Κομμουνιστικού Κόμματος, που παλεύει και υποτάσσει όλη του τη δράση στον σκοπό της δημιουργίας επαναστατικής πρωτοπορίας.

Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι.

Υπάρχει πλέον πείρα ότι ο λαός και στην Ελλάδα και στη Σουηδία, δεν μπορεί να περιμένει, από τους κάθε είδους νέους και αναπαλαιωμένους σωτήρες, από την όποιας μορφής εναλλαγή στην αστική διαχείριση, παρά μόνο νέα βάσανα.

Όλα όσα ζει ο λαός μας και στην Ελλάδα από την αντεργατική επίθεση με τα 13ωρα της εξουθενωτικής δουλειάς, της ευελιξίας και των ατομικών συμβάσεων, από το έγκλημα των Τεμπών με την επιχείρηση συγκάλυψης του, από τη σαπίλα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ κ.ο.κ. είναι συνέπειες της αντιλαϊκής στρατηγικής του κεφαλαίου, των κανονισμών κι οδηγιών της ΕΕ που έχουν την υπογραφή, όχι μόνο της ΝΔ, αλλά και των άλλων κομμάτων που συμπλέουν μαζί της στρατηγικά.

Είναι, όλα αυτά, έργο του ένοχου κι εχθρικού για τον λαό αστικού κράτους που υπηρετούν όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα αν είναι στην κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Αυτό είναι τελικά το περιβόητο «κράτος δικαίου» της ΕΕ, που δεν μπορεί ούτε στα λόγια ως τέτοιο να υπάρξει. Γιατί άδικος είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός γι αυτό και δε σηκώνει γιατρειά παρά μόνο ανατροπή.

Γι αυτό και στόχος μας είναι να αναμετρηθούμε με την ανάγκη να δρούμε στις συνθήκες σε κάθε χώρα, πρωτοπόρα, για την οργάνωση της πάλης της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, ανεξάρτητα εθνικότητας. Να συμβάλουμε στη διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου πάλης, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων και την ικανότητα να το εξειδικεύουμε κατά κλάδο, επιχείρηση, ώστε τα μέλη του Κόμματος να δρουν πρωτοπόρα στο χώρο εργασίας τους, στο χώρο σπουδών τους, στα συνδικάτα και άλλους μαζικούς φορείς.

Να δουλέψουμε σε συντονισμό με τα Κομμουνιστικά Κόμματα με τα οποία συνεργάζεται το Κόμμα μας, όπως εδώ στη Σουηδία με το Σουηδικό Κομμουνιστικό Κόμμα (SKP), διεκδικώντας την εκπροσώπηση στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να στερεώνεται η παρέμβαση της Κομματικής Οργάνωσης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πάλη των κομμουνιστών για την απόσπαση δυνάμεων, για τη συγκέντρωση δυνάμεων της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Δηλαδή, μια ανώτερη κοινωνική οργάνωση με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και εργατικό έλεγχο.

Όλα τα παραπάνω, αναβαθμίζουν το περιεχόμενο της δουλειάς των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ, στα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και τον προσανατολισμό της πάλης των Ελλήνων μεταναστών που ζούνε σε δύσκολες συνθήκες και βιώνουν οξυμένα προβλήματα. Άλλωστε, είτε είναι γονείς ή εκπαιδευτικοί στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, είτε συναντιόμαστε στα συνδικάτα, στις Ελληνικές Κοινότητες, σε πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, στα πανεπιστήμια ή τα σχολεία κ.λπ., έχουμε να κάνουμε παντού, με τμήματα του εργαζόμενου λαού.

Επομένως έχει μεγάλη σημασία η σύνδεση, η συμπόρευση και η κοινή πάλη με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, γιατί έτσι θα πολλαπλασιαστεί η δύναμη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Και εδώ στη Σουηδία, φυσικά, όπου κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση, προωθείται η στρατηγική της πολεμικής οικονομίας, επιβάλλονται σκληρές περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, και μέτρα καταστολής των λαϊκών αγώνων, ενισχύεται ο αντικομμουνισμός.

Φίλες και φίλοι,

Η συμβολή σας είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, και είναι ανάγκη αυτή να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

Με την ανάπτυξη ακόμα πιο ισχυρών δεσμών με τις οργανώσεις του ΚΚΕ για να δυναμώσουμε αποφασιστικά τους κοινούς μας αγώνες.

Με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμοι στο κάλεσμα της Ιστορίας, για το σοσιαλισμό, όπως λέει και το σύνθημα του 22ου Συνεδρίου μας. Προχωράμε δυναμικά μπροστά! Θα τα καταφέρουμε!».