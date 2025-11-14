Αιχμηρή απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για το υπό έκδοση βιβλίο του «Ιθάκη».

Με αιχμηρή δήλωση απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το αδημοσίευτο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και ανέφερε ότι δεν προτίθεται να το διαβάσει, παραπέμποντας –όπως είπε– την «αποδόμησή» του σε άλλους.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τη συζήτηση για τα «αδιέξοδα» της σημερινής διακυβέρνησης και την «τραγωδία του χθες», για την οποία θεωρεί ότι ευθύνεται η κυβερνητική παράταξη. Αντί αυτών, υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να ασχολείται με δικογραφίες που αφορούν τους «διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, ο πρωθυπουργός ακολουθεί σταθερά τη γραμμή της «συγκάλυψης» και της «αποδόμησης της αλήθειας». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η χώρα «δικαιούται ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης», κάνοντας λόγο για ανάγκη απαλλαγής από τους «Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες» που, όπως είπε, αντιπροσωπεύει ο κ. Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι αυτό που «φοβούνται» ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του είναι η συμβολή της Ιθάκης σε ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02dvjCSNoUgDrkfFqbgSBjkd4SAapAF3t3TTwoFSTGzJur52bRUVjtegvSKw9hQbxKl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection» και αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και στην πιθανότητα να το διαβάσει τόνισε πως «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά».