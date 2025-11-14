Η κόντρα μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών ήταν έντονη στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Την αύξηση των μισθών μέσω των φοροελαφρύνσεων υπέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης διευρύνει την κοινωνική ανισότητα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία «έχει αγανακτήσει» από το κόστος ζωής και την ακρίβεια, ενώ παράλληλα, καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία ότι «ανακοινώνει μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία» και ζήτησε «πολιτική αλλαγή» ως μοναδική διέξοδο για τους πολίτες.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να «μπει στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας», σημειώνοντας ότι σε τέσσερα χρόνια οι τιμές στα τρόφιμα «αυξήθηκαν κατά 34%», ενώ «το μοσχαρίσιο κρέας από 12–13 ευρώ πήγε 18–19 ευρώ το κιλό». Υπογράμμισε ότι «1 στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση», ενώ «οι μισές οικογένειες στη χώρα δεν μπορούν να πάνε ούτε μία εβδομάδα διακοπές».

Κυρ. Μητσοτάκης (πρωτολογία): Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

«Να σας συγχαρώ για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για τους ομιλητές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» και Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», απευθύνθηκε σε κάθε εργαζόμενο, οικογενειάρχη, νέο και συνταξιούχο και είπε ότι το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα. «Απασχολεί όλα τα κράτη και μέλημά μας είναι πως θα το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα, μακριά από τις εντυπώσεις και τα fake news.

«Είναι καλό να επισημάνουμε που βρισκόμαστε σήμερα και να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε το 2019», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως την ώρα που φάνηκε το πρώτο φως της ελπίδας ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία και ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι η αντίδραση εκείνη τη στιγμή θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης και θα φούντωνε τον πληθωρισμό. Λίγο αργότερα -είπε- ότι ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία και πως τώρα έχουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών.

«Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στο χρόνο. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που λένε ορισμένοι», επισήμανε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη και ότι σε υποκατηγορίες ήμαστε χειρότερα. «Παντού στην Ευρώπη οι τιμές αυξήθηκαν 40% στα τρόφιμα, στην πατρίδα μας 37%, τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια», σημείωσε ενώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα είπε ότι η Ελλάδα είναι στην 4η καλύτερη θέση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

«Είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε και το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη», πρόσθεσε και ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα είναι στην 18η θέση και με όρους αγοραστικής δύναμης στην 11η θέση.

«Εσείς βαφτίζετε το κρέας, ψάρι. Εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι, κρέας. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας και να δούμε την καλύτερη αντιμετώπιση με ρεαλιστικούς όρους που σέβονται τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, πάνω από τον πληθωρισμό με ξεχωριστή αναφορά στις αυξήσεις στους ένστολους. Μίλησε επίσης για τις πρώτες αυξήσεις στους συνταξιούχους και είπε πως ο σημαντικός δείκτης είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο παρουσιάζει αύξηση 11%.

«Αναφερθήκατε στις καταθέσεις, εκτός αν δεν βλέπουμε τα ίδια στοιχεία. Η άνοδος των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι 38 δισ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν μπορεί να λέμε ότι τρώμε από τα έτοιμα. Σίγουρα υπάρχουν νοικοκυριά που τρώνε από τα έτοιμα αλλά να δούμε τη συνολική εικόνα. Να σταματήσει κ. Ανδρουλάκη αυτή η καταστροφολογία. Δεν είναι το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδος αυτό που περιγράφετε», πρόσθεσε.

«Οι δυσκολίες που τώρα αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο χώρα που χρεοκόπησε. Εγώ δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας συχνά με στοιχεία αποσπασματικά και ενίοτε παραπλανητικά. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η εφαρμογή e-καταναλωτή. Μιας και αναφερθήκατε στο μοσχάρι, το 80% είναι εισαγόμενο και υπάρχει παγκόσμια έξαρση. Δεν θα την χρεωθεί η κυβέρνηση», επισήμανε.

«Πήγα στη ΔΕΘ και είπα ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να στηρίξει το εισόδημα. Προσδιορίσαμε το ύψος του δημοσιονομικού χώρου και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε ήταν 1,76 δις ευρώ. Όχι 1,77, όχι 1,78, όχι 2, 3 ή 4 δισ.. Από εκεί και πέρα κανείς κάνει επιλογές για το πώς θα κατανεμηθεί. Δεν μπορεί να υπερψηφίζετε τα μέτρα της κυβέρνησης και να ζητάτε πρόσθετα που δεν μπορείτε να τα χρηματοδοτήσετε. Να συμφωνήσουμε ότι το ποσό είναι αυτό; Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στήριξης νέων και της μεσαίας τάξης στην ιστορία», τόνισε και επανέλαβε τα σχετικά μέτρα ένα προς ένα.

«Αναφερθήκατε υποτιμητικά στις μειώσεις στα προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή. Μιλούσαμε εδώ και πολύ καιρό για την ανάγκη καλύτερης εποπτείας της αγοράς. Η κυβέρνηση θέσπισε ενιαία αρχή και με διαδικασίες εποχής της ηγεσίας που πρέπει να είναι αδιάβλητες και αν είναι εφικτό, με διακομματική συνεννόηση. Για το ιδιωτικό χρέος, έχει μειωθεί κατά 15 μονάδες σε ποσοστό του ΑΕΠ. Τα κόκκινα δάνεια από τα 92 δισ. στα 74 δισ.. Πάνω από 46.000 πολίτες έχουν ενταχθείς τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δουλεύει και είναι δίκαιος. Ας μιλήσουμε για τους συνεπείς που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Έχουμε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό που αναγνωρίζεται ότι είναι καλός», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Πάντα άκουγα από την αντιπολίτευση εικόνας μιας χώρας που περίπου είναι κατεστραμμένη. Αυτή η καταστροφολογία τιμωρήθηκε από τους πολίτες. Δεν είμαι για να ισχυριστώ ότι όλα πάνε καλά. Η ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θα το κάνουμε με δικαιοσύνη και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων»

Ν. Ανδρουλάκης: «Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η κυβέρνηση πετά χαρταετό. Ελάτε, κ. Μητσοτάκη, στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας, του αγρότη, του μικρομεσαίου, των νέων»

Πρωτολογία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στον Πρωθυοπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος

Πήρα σήμερα την πρωτοβουλία να συζητήσουμε για την ακρίβεια, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει από το κόστος ζωής και από το κόστος παραγωγής.

Έχει αγανακτήσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνεχώς ανακοινώνετε μέτρα που αποδεικνύονται είτε μέτρα – παυσίπονα είτε μέτρα- κοροϊδία, και το βιώνει αυτό ο πολίτης με τις δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ελάτε, κ. Μητσοτάκη, στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας, που μέσα σε 4 χρόνια είδε τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται πάνω από 34%.

Σε ένα μόνο χρόνο η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος από τα 12-13 ευρώ έχει φτάσει στα 18-19 ευρώ το κιλό.

1 στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για το κόστος στης στέγασης.

Γνωρίζετε μήπως – γιατί είχατε πει σε συνέντευξη σας ότι δεν γνωρίζετε - πόσες οικογένειες φέτος μπορούσαν να πάνε μια εβδομάδα διακοπές; Οι μισές οικογένειες στη χώρα μας.

Μπείτε στη θέση του μικρομεσαίου επιχειρηματία, που πνίγεται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας.

Νιώστε την αγωνία του αγρότη – αυτού που ένας στενός σας συνεργάτης αποκάλεσε «οι βολεμένοι που αντιδρούν» - που βλέπει το κόστος παραγωγής να απογειώνεται. Αύξηση 72,3% στα λιπάσματα και σχεδόν 40% στις ζωοτροφές, όπως και η ενέργεια. *Αυτοί είναι οι «βολεμένοι»*.

Τι έχετε να πείτε στον συνταξιούχο των 500 ευρώ, που δεν μπορεί να βγάλει ούτε το δεκαπενθήμερο;

Ή μήπως έχετε απαντήσεις τον φοιτητή και τον νέο που δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια αλλά και όταν βρουν, λόγω της έλλειψης προσφοράς, είναι πανάκριβο;

Η προπαγάνδα σας όμως – που ακούμε συνεχώς συστηματικά από τα φιλικά σας μέσα - συγκρούεται με την πραγματικότητα. Όσα λεφτά και να μοιράζετε στους επικοινωνιακούς σας βραχίονες, αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει.

Ας δούμε λοιπόν τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας:

Πρώτο: « Η ακρίβεια υπάρχει παντού».

Ναι, η πληθωριστική κρίση είναι διεθνής.

Αλλά εδώ η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εδώ, στη χώρα μας, το ποσοστό των πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις.

Εδώ, στη χώρα μας, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρώπη.

Αλλά εσείς πανηγυρίζετε γιατί λέτε ότι ο πληθωρισμός τους τελευταίους δύο μήνες αποκλιμακώνεται στα τρόφιμα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025, μόλις για τρεις μήνες έχει συμβεί αυτό. Όλους τους υπόλοιπους μήνες η Ελλάδα είχε γενικό πληθωρισμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τους υπόλοιπους 21 μήνες – σε σύγκριση με τους τρεις μήνες που εσείς πανηγυρίζετε -, οι τιμές έτρεχαν πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βρισκόμαστε -με ελάχιστα διαλείμματα- πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων, που εσείς αφήσατε με στρατηγικό τρόπο στο απυρόβλητο. Τηλεπικοινωνίες, ασφάλιση, υγεία, μεταφορές.

Το δεύτερο επιχείρημά σας και αυτό έωλο λέει ότι «οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει υψηλή ζήτηση». Δηλαδή η ακρίβεια, κατά την κυβέρνηση, είναι σημάδι επιτυχίας! Μπράβο σας! Το είπε κυνικά και ο Πρωθυπουργός: «Όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει».

Μόνο που εδώ και έξι χρόνια, χάνει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού προς όφελος των ισχυρών και των λίγων. Αυτή είναι η πολιτική σας.

Το 62% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι «μόλις που τα βγάζουν πέρα», σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση, γιατί;

Γιατί οι πολίτες τρώνε από τα έτοιμα.

Εν ολίγοις, τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η κυβέρνηση πετά χαρταετό.

Αφήσατε την επιτροπή Ανταγωνισμού υποστελεχωμένη.

Απορρίπτετε συνεχώς τις προτάσεις μας, -και με παραδείγματα επιτυχίας τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- για να μπει τέλος στην ασυδοσία της αγοράς: Στα ασφάλιστρα υγείας, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στηνενέργεια, στις τράπεζες, στα funds... Γιατί;

Εσείς μιλούσατε για «πληθωρισμό της απληστίας». Έτσι δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη; Έτσι είχατε πει. «Πληθωρισμός της απληστίας των αγορών». Τι κάνατε, λοιπόν, για να το αντιμετωπίσετε; Συγκρουστήκατε μαζί τους; Ή τους χαϊδεύετε, τους στηρίζετε και τους προστατεύετε; Ποιες μεγάλες αποφάσεις μετωπικής σύγκρουσης πήρατε για τις τράπεζες, για το πάρτι κερδοφορίας δισεκατομμυρίων που γίνεται κάθε χρόνο; Που δεν έχει και αποεπενδυτικά σχέδια. Είναι από τη διαφορά επιτοκίου από τις υπερχρεώσεις και τις προμήθειες.

Το αποτέλεσμα των πολιτικών σας: Οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες κλιμακώνονται. Το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ συρρικνώνεται, ενώ των κερδών κυρίως των μεγάλων συνεχώς αυξάνεται. Εσείς, λοιπόν, συνεχίσατε την παρωδία.

Μέτρα -παρωδία, όπως τα χρωματιστά τιμολόγια ή όπως η περιβόητη επιστολή στις Βρυξέλλες. Θα μας έλυνε το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα η κυρία φον ντερ Λάιεν. Η βαρύτητα της επιστολής που στείλατε στην κυρία φον ντερ Λάιεν είναι ανάλογη της βαρύτητας των επιστολών του Ιησού, που μοιράζει ο κ. Βελόπουλος, κ. Μητσοτάκη!

Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κοροϊδία: 2 χιλιάδες κωδικοί προϊόντων, που δεν είδαμε να περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα όπως κόκκινο κρέας, ψάρι, φρούτα αλλά καλούμπες χαρταετού. Να αγοράσετε την καλούμπα χαρταετού φθηνά, κ. Μητσοτάκη για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε έξι χρόνια εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας.

Αλλά συγγνώμη, συνάδελφοι. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό. Το καλάθι περιλαμβάνει… καβουροδαγκάνες! Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αν ο λαός μας δεν φάει μια φορά την εβδομάδα καβουροδαγκάνες, δεν μπορεί να αντέξει! Τέτοια κοροϊδία!

Οι παλινωδίες αυτές είναι το αποτέλεσμα της πίστης σας ότι η αγορά αυτορρυθμίζεται*. Δεν αυτορρυθμίζεται και είναι βίωμα του ελληνικού λαού. Χρειάζονται μέτρα, κανόνες και εφαρμογή όλων αυτών. Αλλά εσείς δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την τεράστια αισχροκέρδεια.

Και πάω τώρα στο ιδιωτικό χρέος.

Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας αντιμετωπίζει και τον βραχνά του ιδιωτικού χρέους:

- 4 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία.

- 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ.

- Πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια παραμένουν «κόκκινα».

Η κυβέρνηση μιλά για επιτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η αλήθεια είναι ότι από τα 225 και πλέον δισ. του ιδιωτικού χρέους στα πέντε χρόνια λειτουργίας του εξωδικαστικού έχουν ρυθμιστεί συνολικά 14,5 δισ. και μόνο οι μισές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν αποδειχθεί βιώσιμες.

Δεν θέλετε έναν μηχανισμό όπως αυτόν που προτείναμε εμείς. Γιατί αντιδρούν και οι servicers και οι τράπεζες. Γι’ αυτό αρνηθήκατε τρεις φορές την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Απορρίψατε ακόμη και τα αυτονόητα:

-να ενημερώνεται ο οφειλέτης για το ιστορικό της οφειλής του,

-να υπάρχει ισχυρός κώδικας δεοντολογίας για τα funds,

-να έχει ο πολίτης πρόσβαση στον φάκελό του,

-να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των δανειστών στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και όχι να κοροϊδεύουν

Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας, για τους εγγυητές και για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Πόσες τροπολογίες θα καταθέσουμε για να λύσετε το πρόβλημα 80.000 οικογενειών, που είναι όμηροι στα δάνεια του ελβετικού φράγκου;

Την ίδια ώρα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται. Το 80% των οφειλετών αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οφειλές κάτω των 30.000 ευρώ. Για αυτούς προτείνουμε συνεχώς, όπως και σήμερα, 120 δόσεις για να αναπνεύσει όλη η μικρομεσαία τάξη, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος.

Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται - Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ

«Η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες της, ακόμα και σήμερα, τις επιπτώσεις μιας χρεοκοπίας. Μιας δεκαετούς κρίσης, η οποία παρατάθηκε αχρείαστα λόγω του τρίτου μνημονίου. Όταν εκείνες τις εποχές στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι στην πατρίδα μας φρόντιζαν να κρατάμε μια μεγάλη ομπρέλα. Και κληθήκαμε από το 2019 με μεγάλη μεθοδικότητα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μιας δεκαετίας. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται. Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, δεν έχω δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία έρχονται και αντιβαίνουν με τη σκληρή πραγματικότητα και τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Ξέρω όμως ότι έχω πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να προτάξω τη στήριξη των οικογενειών και του διαθέσιμου εισοδήματος ως αδιαπραγμάτευτη πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Και αυτό το κάνει αυτή η κυβέρνηση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του, στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού στη Βουλή.

«Με συνέπεια έχουμε μειώσει 83 φόρους. Είπαμε ότι θα μειώσουμε φόρους και μειώσαμε φόρους. Έχουμε φτάσει την ανεργία από το 18% στο 8%. Και αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για το κόστος ζωής, το οποίο, όπως σας είπα, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, είναι πραγματικό πρόβλημα.

Είναι καλύτερα κάποιος ο οποίος είναι άνεργος και παίρνει το επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα παίρνει, ή κάποιος ο οποίος βρίσκει δουλειά, έστω και αν αυτή είναι με τον κατώτατο μισθό; Έχουμε στηρίξει τη μεσαία τάξη με πολιτικές οι οποίες απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα» πρόσθεσε.

«Κύριε Ανδρουλάκη σας αντιμετωπίζω ως ένα σύγχρονο πολιτικό και ως έναν πολιτικό αντίπαλο, τον οποίο σέβομαι. Ας αφήσουμε πια αυτό το λεξιλόγιο, ανήκει στον 20ο αιώνα, είναι 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπατε ότι οι αυξήσεις μπορεί να είναι έως 2 ευρώ την ημέρα. Κάνω ένα απλό υπολογισμό: 720 ευρώ τον χρόνο. Έχετε εσείς κάποια εναλλακτική πρόταση για το πως μπορεί να δαπανηθεί ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο αυτή η κυβέρνηση με μεγάλο κόπο εξασφάλισε;» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε, δε, ότι σήμερα στην Ευρώπη, οι πιο πολλές κυβερνήσεις αναγκάζονται να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, διότι, όπως ανέφερε, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους.

«Οι αγορές αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ασκεί μεγάλη πίεση και καταφεύγουν είτε σε μειώσεις δαπανών είτε σε αυξήσεις φόρου. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Και αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ακούω συνέχεια για τα περιβόητα "υπερπλεονάσματα". Μα δεν ξέρετε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η Ελλάδα και σήμερα ακόμα έχει ένα χρέος το οποίο είναι πολύ υψηλό; Βεβαίως και αποκλιμακώνεται. Με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει μια υποχρέωση η Ελλάδα; Δεν έχουμε μια υποχρέωση επάνω στην επόμενη γενιά να μειώσουμε κι άλλο το χρέος; Πώς θα το κάνουμε αυτό, εάν δεν παράγουμε πλεονάσματα; Και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας το επιβάλλει η στοιχειώδης ειλικρίνεια με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Παράγουμε, λοιπόν, πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και δημιουργούμε και ένα κοινωνικό μέρισμα προς διανομή. Και παίρνουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για το πώς θα το διανύουμε. Θα σας το ξαναπώ: δεν μπορείτε ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και να ανακοινώνετε και άλλα τόσα πολλά περισσότερα πρόσθετα μέτρα χωρίς να εξηγείτε στον ελληνικό λαό από πού αυτά θα προέλθουν» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πέρασαν πια οι εποχές όπου μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε προχωρήσει μπροστά. Τα πληρώσαμε. Τις πληρώσαμε αυτές τις εποχές» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην μείωση του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός αφού είπε ότι η οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ πρόσθεσε: «Στα νησιά ο λόγος για τον οποίο μειώσαμε το ΦΠΑ, στο Ανατολικό Αιγαίο, ήταν πρωτίστως για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Διότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά εκείνα τα οποία είχαν προσφυγικές υποδομές. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι αδιανόητο να λέμε ότι η Χίος έχει μειωμένο ΦΠΑ και δεν έχουν τα Ψαρά ή έχει η Λέσβος και δεν έχει η Λήμνος. Γι' αυτό μειώθηκε ο ΦΠΑ στα νησιά. Και θέλω να τονίσω ότι χαμηλούς τελεστές ΦΠΑ έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Αλλά επίσης επειδή έχουμε δοκιμάσει και τις μειώσεις ΦΠΑ σε προϊόντα όπως ο καφές, η εμπειρία μας λέει - όχι μόνο η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή - ότι τελικά οι μειώσεις ΦΠΑ κατά κανόνα δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής. Τις καρπώνεται ο έμπορος. Μπορεί να είναι και αυτή μια πολιτική επιλογή. Θέλουμε να στηρίξουμε τη μεταποίηση, τους εμπόρους. Αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτή την επιλογή».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε:

«Μακάρι να ήταν κολλημένη η βελόνα, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πάει προς τη λάθος κατεύθυνση για εσάς, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν λέτε να μάθετε από τα λάθη της αντιπολίτευσης και εξακολουθείτε να υιοθετείτε ένα λόγο ο οποίος δεν είναι τεκμηριωμένος, είναι παραπλανητικός και παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πολιτών. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι δικό σας ζήτημα, δεν είναι δικό μου ζήτημα. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να κάνει με συνέπεια είναι να εφαρμόζει πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος».

«Τους κοιτάμε με ειλικρίνεια στα μάτια και τους λέμε ότι ναι, οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και όλοι θα έχουν μέρισμα από την ανάπτυξη την οποία δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Δευτερολογία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος

Ο Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε γιατί ψηφίζουμε κάποια από τα μέτρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν έπρεπε να τα ψηφίζουμε, γιατί έχουμε προτείνει άλλα μέτρα στη ΔΕΘ που έχουν άλλο κόστος. Ναι, αλλά το κόστος δεν αθροίζεται. Δεν κυβερνούμε και εμείς και εσείς. Το κόστος των δικών σας μέτρων είναι αυτό που υλοποιείται. Και εμείς επιλέγουμε ποια θεωρούμε σωστά και ποια θεωρούμε λάθος. Προφανέστατα, όταν έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, θα προτείνει δικαιότερα μέτρα, που είμαι σίγουρος ότι κάποια θα ψηφίσετε και εσείς όπως και άλλα κόμματα. Έτσι λειτουργεί η Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω το παράλογο. Πού το βλέπετε;

Θα σας πω, όμως, πού βλέπω το παράλογο, κ. Μητσοτάκη. Λέτε: «Το μοσχαρίσιο κρέας εισάγεται σε ποσοστό 80%». Ρεβύθια, δεκαπέντε φορές πάνω η τιμή τους από το ελληνικό χωράφι στο ελληνικό ράφι.

Φακές, επτά φορές πάνω η τιμή από το ελληνικό χωράφι στο ελληνικό ράφι.

Φασόλια, τρεις φορές πάνω η τιμή από το ελληνικό χωράφι στο ελληνικό ράφι. Για αυτά έχετε να πείτε κάτι; Εδώ είναι τα στοιχεία. Τα καταθέτω στα πρακτικά. Χάνουν, λοιπόν, οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες. Επιτρέψατε πάρτι και για τους μεσάζοντες και για τα ολιγοπώλια. Ο μόνος χαμένος είναι ο πολίτης, ο ευάλωτος και η μεσαία τάξη.

Μας λέτε για τον πληθωρισμό. Αλλά συγκρίνετε με την Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ευρώ. Με την Ευρωζώνη να συγκρίνετε, όπου τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε σταθερά πάνω από τον μέσο όρο. Ποια, λοιπόν, Ευρώπη από το 2019 μέχρι το 2024; Τι ακροβατισμοί είναι αυτοί; Με την Ευρωζώνη να συγκρίνετε, όπου είμαστε στα ίδια και τα δύο τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο.

Μια ερώτηση: Γιατί είχε «κατέβει» η σελίδα του e-katanalotis και δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση τιμών; Να μας απαντήσετε.

Ακτοπλοϊκά: Στη Νορβηγία το κόστος για να ταξιδέψει κάποιος με την οικογένειά του 270 ναυτικά μίλια αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα εργασίας.

Στην Ελλάδα τα 240 ναυτικά μίλια για μια οικογένεια αντιστοιχούν σε ένα μήνα εργασίας. Και σε αυτή την περίπτωση είναι εξωγενείς οι παράγοντες; Ή είναι ολιγοπώλια; Ή είναι καρτέλ, όπου δεν βάζετε χέρι;

Προτείναμε λύση στα πρότυπα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας για κοινωνικές κατοικίες. Μας λέγατε ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια και «δεν μπορούμε να τα δώσουμε». Και τώρα δίνετε 250 εκατομμύρια τον χρόνο, άρα 1 δισεκατομμύριο την τετραετία, σε επιδότηση ενοικίου, χωρίς να μένει καμία υποδομή πίσω. Και ξέρετε πολύ καλά, όπως λένε όλοι οι οικονομολόγοι, θα το απορροφήσει από του χρόνου η αγορά, άρα μία τρύπα στο νερό.

Τράπεζες: Με τα λεφτά μας, με τα λεφτά του πολίτη, μας τους εμφανίζετε και ευεργέτες στα σχολεία. Αντί να επιλέξετε τη δική μας πολιτική επιλογή: εφάπαξ φορολόγηση. 500 εκατομμύρια σε δύο χρόνια, που κερδοσκοπούν. Και μας είπατε τότε, -αν θυμάστε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό-, ότι υλοποιείτε μέρος του προγράμματος μας και γελούσατε. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της κοροϊδίας και του λαϊκισμού σας; Σε πέντε μήνες τα μέτρα σας να αυξήσουν περαιτέρω τη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων. Αυτή ήταν άλλη μία αποτυχία. Αντί να μειωθεί, αυξήθηκε παραπάνω.

Μισθοί: «Αυξήθηκαν οι μισθοί» επιχειρηματολογείτε. Η EUROSTAT χθες αποκάλυψε ότι έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό στην ΕΕ για το 2024. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθεσινά νέα. Φρέσκα κουλούρια. Μας πέρασε μέχρι και η Ουγγαρία. Από το 2023, μία θέση κάτω. Έχετε να μας πείτε κάτι; Στην αγοραστική δύναμη προτελευταίοι. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία.

Αναφερθήκατε στην «Αρχή Καταναλωτή». Εδώ είναι, καταθέτω την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για πραγματικά Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και όχι κοροϊδίες. Τι κάνετε τώρα; Συγχωνεύετε υπηρεσίες χωρίς καμία ανεξαρτησία και χωρίς καμία δύναμη. Άρα τι κάνετε; Η πραγματική Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή βοηθά το καταναλωτικό κίνημα, το ενημερώνει, έχει δυνατότητα παρέμβασης και είναι ανεξάρτητη. Έτσι γίνεται στα σοβαρά ευρωπαϊκά κράτη. Προτείναμε Ινστιτούτο κατανάλωσης για να μπορούμε να κάνουμε έρευνες να δούμε τις στρεβλώσεις στην αγορά και μετά να πάρουμε ισχυρές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Φοροελαφρύνσεις: Τί κάνατε; Δεν άλλαξε τίποτα στη σχέση, στην άρρωστη σχέση, που έχουμε διαχρονικά μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Χειρότερα έγιναν τα πράγματα. Η περίφημη ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη, επικοινωνιακό τρικ. Για το 81% των φορολογουμένων είναι ένα με δύο ευρώ κέρδος την ημέρα. Άρα, ένα καφεδάκι και πολύ είναι. Οι φτωχότεροι, -τρία εκατομμύρια συμπολίτες μας- δεν θα δουν καμία ελάφρυνση. Το βάρος της μισθωτής εργασίας παραμένει δυσανάλογα μεγάλο. Το νομοσχέδιο αφήνει ξανά ανέγγιχτα μεγάλα συμφέροντα. 5% στα μερίσματα, το μικρότερο στην Ευρώπη. 4 έως 4,8 εκατομμύρια περιουσίες αφορολόγητες.

Τι κάνετε λοιπόν; Τίποτα.

Ή μάλλον όχι τίποτα. Ξέρετε τι κάνετε. Όλες σας οι επιλογές δημιουργούν τεράστιες νέες κοινωνικές ανισότητες, παράγουν απογοήτευση και απελπισία και, αν θέλετε πραγματικά να μπουν κανόνες, χρειάζονται Αρχές που να λειτουργούν, που να βάζουν πρόστιμα.

Και απαντήστε μου στο τέλος, πόσα είναι τα πρόστιμα που βάλατε και πόσα από αυτά εισπράξατε; Απαντήστε τώρα: «βάλαμε τόσα πρόστιμα και εισπράξαμε τόσα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε τα ολιγοπώλια».