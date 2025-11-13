«Αφαιρέστε το συνθετικό της Δημοκρατίας από τη μαρκίζα του κόμματός σας .Είστε μία νέα κατάσταση, δημοκρατία πάντως δεν μπορείτε να εκπροσωπήσετε με ψέμματα, λάσπη, διαστρέβλωση» είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Όταν θέλει να βρεις συνενόχους από το πουθενά, εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα, είπε ο Χρήστος Γιαννούλης εξαπολύοντας επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αναρωτιέμαι αν ήταν παρών στην ψηφοφορία για Αυγενάκη και Βορίδη, αν γνώριζε τι ψήφισε, ή αν απλώς καλύπτει τις δικές του πικρίες και εσωκομματικά προβλήματα. Γνώριζε αν ψήφισε ή δεν ψήφισε; Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς κάποιος που θεωρείται αναξιόπιστος από πρώην υπουργό, τον κ. Βορίδη, σήμερα υπηρετεί στο Μέγαρο Μαξίμου ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτές οι σχιζοφρενικές αντιφάσεις δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική λειτουργία» είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Συνέχισε λέγοντας πως «καταγγέλλει ότι ξεκίνησε να αναζητά την αλήθεια για το πλιάτσικο εκατομμυρίων ευρώ από γαλάζιες ακρίδες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιας κυβέρνησης; Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βρίσκετε το πολιτικό θράσος και τον χρόνο να σηκώνετε και να κουνάτε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση και τον Σωκράτη Φάμελλο; Είστε με τα καλά σας; Έχετε καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα; Οι αγρότες εκτός από οργισμένοι είναι και πληγωμένοι γιατί τους εξαπατήσατε. Ή νομίζετε ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου;».

Όπως αναφέρει ο Χρήστος Γιαννούλης «ο ίδιος κατηγορεί για ατασθαλίες, ενώ έχει μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας και fake news, μεταφέροντας «όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις» για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Οι πολίτες βλέπουν γύρω τους μια κυβέρνηση που εξαπατά και χειραγωγεί: τα χρήματα που πήγαν σε Ferrari και Lamborghini φέρουν υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και καταλήγουν στις τσέπες των «γαλάζιων» συντρόφων του. Σταματήστε αυτό το φτηνό παιχνίδι».

Ο Χρήστος Γιαννούλης συνέχισε λέγοντας «αφαιρέστε το συνθετικό της Δημοκρατίας από τη μαρκίζα του κόμματός σας. Είστε μία νέα κατάσταση, δημοκρατία πάντως δεν μπορείτε να εκπροσωπήσετε με ψέμματα, λάσπη, διαστρέβλωση. Κύριε Λαζαρίδη, εγώ δεν κρύβομαι. Μιλώ με ειλικρίνεια, γενναιότητα και εντιμότητα. Εσείς, αντίθετα, διαστρεβλώνετε, ψεύδεστε και δηλητηριάζετε τη δημόσια συζήτηση. Μαθήματα δημοκρατίας από εσάς δεν δεχόμαστε - ειδικά μετά τα έξι χρόνια που η Ελλάδα διασύρεται για παραβιάσεις του κράτους δικαίου, ελευθεροτυπίας και προσωπικών δεδομένων».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε σημειώνοντας πως «η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στήσατε για να αποφύγετε προανακριτική, δείχνει ξεκάθαρα ποιος φέρει την ευθύνη για διαφθορά, συγκάλυψη, αναποτελεσματικότητα και αδράνεια. Ο έντιμος αγρότης βλέπει τα κομματόσκυλα να πλουτίζουν στις πλάτες του, ενώ εσείς κουνάτε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση».

Σε ανάρτησή του ο κ. Γιαννούλης αναφέρει πως απαιτεί έντιμη, γενναία και ειλικρινή απάντηση από τον κ. Λαζαρίδη. «Όση λάσπη κι αν ρίξει, την αξιακή μας βάση δεν μπορεί να τη λερώσει όση λάσπη και να ρίξει».

{https://www.youtube.com/watch?v=dHxLxoViiZ4}