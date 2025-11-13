Στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να καταθέσει η γνωστή ως «αγρότισσα με τη Ferrari» Πόπη Σεμερτζίδου.

«Κλείδωσε» ο προγραμματισμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν την επόμενη εβδομάδα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, όταν και θα καταθέσουν οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης».

Παράλληλα έγινε και ένας πρώτος προγραμματισμός για την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται να καταθέσει η γνωστή ως «αγρότισσα με τη Ferrari» Πόπη Σεμερτζίδου, ενώ την ίδια μέρα θα βρεθεί ενώπιον της εξεταστικής και ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Λάμπρος Αντωνόπουλος. Την 25η Νοεμβρίου προβλέπεται η κατάθεση των βουλευτών Μανόλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ, Ρέθυμνο) και Χρήστου Μπουκώρου (ΝΔ, Μαγνησία).

Από τις 26 Νοεμβρίου και μετά ενδέχεται να καταθέσουν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.