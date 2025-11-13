Ο Δένδιας υποδέχθηκε την Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ ανακοίνωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τη συνάντησή της με τον Νίκο Δένδια.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή της στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο επίκεντρο ήταν οι προοπτικές εμβάθυνσης των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ. «Η νέα σχέση θα την αμερικανική εθνοφρουρά θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά επίσης θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και αλλού, ανεβάζοντας τη συνεργασία μας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης.

Ακόμα, ανέφερε ότι με τον Νίκο Δένδια συζήτησαν για την «ισχυρή αμυντική συνεργασία» των δύο χωρών, «η οποία έχω δεσμευθεί να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου».

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/1988960170492166630?s=20}

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι συζήτησαν «για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους» και ευχήθηκε στην Αμερικανίδα πρέσβειρα «κάθε επιτυχία» στα νέα καθήκοντά της.

{https://x.com/NikosDendias/status/1988962416592396408?s=20}

Συνάντηση Δένδια με τον Λιβανέζο ομόλογό του

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας του Λιβάνου, Μισέλ Μενάσα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για περιφερειακά θέματα ασφαλείας και τη συνδρομή της Ελλάδας στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την Ελλάδα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στην προσπάθειά σας για να δημιουργήσετε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας στη χώρα. Και επειδή δεν αρκούν τα λόγια, έχουμε συμφωνήσει - και το επαναλάβαμε μόλις τώρα - να χαρίσουμε στον Λίβανο μια σειρά από τεθωρακισμένα οχήματα, όπως επίσης και οχήματα μεταφοράς. Και αποφασίσαμε σήμερα, στη συνάντηση μας, μαζί να διευκολύνουμε τη μεταφορά αυτών των οχημάτων στον Λίβανο. Είναι έτοιμα ήδη, ελληνικό αρματαγωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό τις αμέσως προσεχείς μέρες», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας και συμπλήρωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει αξιωματικούς των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Εμείς έχουμε καταδικάσει κάθε πράξη βίας που στρέφεται κατά της θρησκευτικής ελευθέριας στη Μέση Ανατολή και έχουμε εκδηλώσει την υποστήριξή μας στις χριστιανικές κοινότητες, όπως και έχουμε δηλώσει την άποψή μας για την προστασία όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα όμως να πω ότι οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μειονοτική ομάδα, είναι αυτόχθονες πληθυσμοί, αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής συνέχειας και του κοινωνικού ιστού τόσο στον Λίβανο όσο και στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε σταθερά τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο μέλλον γι’ αυτό», δήλωσε ακόμα.