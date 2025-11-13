«Πόση υποκρισία μπορεί να επιδείξει μια κυβέρνηση που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας, όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα εάν υπάρχουν «εθιμικές» ανθρωποκτονίες απευθύνει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, καταλογίζοντας «υποκρισία» στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραθέτει τη σχετική αναφορά του κ. Φλωρίδη από συνέντευξή του, το περασμένο Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο Action 24: «Όπως φαίνεται τελικά, κάτω από ένα έθιμο -όπως και να το πούμε αυτό που κρατάει αιώνες- βεντέτα και δεν συμμαζεύεται, στην πραγματικότητα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις. Και δεν είναι το έθιμο. Όλοι τώρα, όταν γίνεται πόλεμος συμμοριών, λένε "είναι βεντέτα". Κολοκύθια βεντέτα είναι. Εγκληματικές οργανώσεις είναι».

Κατόπιν αυτού, ο κ. Τσουκαλάς ρωτά αν «μπορεί να μας εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι εννοεί ο υπουργός όταν κάνει λόγο για "έθιμο που κρατά αιώνες"». «Υπάρχουν "εθιμικές" ανθρωποκτονίες; Ή μήπως για ακόμη μια φορά ο κ. Μαρινάκης θα αποσιωπήσει δήλωση κυβερνητικού στελέχους;», προσθέτει.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως «δυστυχώς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας έχει συνηθίσει στη διαστρέβλωση, το ψέμα και την έλλειψη απαντήσεων στα πραγματικά ερωτήματα». «Πόση υποκρισία μπορεί να επιδείξει μια κυβέρνηση που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας, όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

