«Όσοι έχουν παράνομα όπλα και τα παραδώσουν οικειοθελώς, τότε δεν θα τιμωρηθούν», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σκληρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι «έχουμε μπερδέψει τα "εγκλήματα τιμής" με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει "έγκλημα τιμής"».

«Η αναφορά του έχει να κάνει με το πώς δεν θα έρθει σε σύγκρουση με το αγαπημένο του ακροατήριο στην Κρήτη. Αν είναι ποτέ δυνατόν να συζητάμε ότι μια δολοφονία που γίνεται στο πλαίσιο μιας βεντέτας έχει διαφορά από μια δολοφονία που γίνεται για άλλο λόγο. Η δολοφονία είναι δολοφονία, Το ποινικό μας σύστημα δεν ανέχεται τέτοιες διαφοροποιήσεις», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δεν θέλησε να πάρει αποστάσεις», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει και τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, που τέθηκε υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής, υπερασπιζόμενος το αμερικανικό μοντέλο, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη το αποδέχεται αυτό. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη για τη χρήση των όπλων. Η Αμερική έχει τη δική της, επειδή ίσως θεωρούν ότι έτσι συγκροτήθηκε αυτό το κράτος».

Ερωτηθείς, δηλαδή, αν συμφωνεί με τη δήλωση Γεωργιάδη, είπε: «Εγω συμφωνώ με το πλαίσιο που έχει η Ελλάδα, που ορίζει πότε είναι νόμιμη και πότε παράνομη η οπλοκατοχή. Η συζήτηση περί νόμιμης οπλοκατοχής μπορεί να γίνει μόνο όπως οι ελληνικοί νόμοι το ορίζουν».

«Σε καμία περίπτωση» δεν θα γίνει διεύρυνση, ξεκαθάρισε.

«Όσοι έχουν παράνομα όπλα και τα παραδώσουν οικειοθελώς, τότε δεν θα τιμωρηθούν», πρόσθεσε, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια.

