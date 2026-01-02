Μεθυσμένος πεζός διένυσε περισσότερα από δύο χιλιόμετρα περπατώντας μέσα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε την Πρωτοχρονιά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όταν ένας μεθυσμένος πεζός διένυσε περισσότερα από δύο χιλιόμετρα περπατώντας μέσα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Το συμβάν έγινε γνωστό από δημοσιογράφο του Star, ο οποίος κατευθυνόταν στον κόμβο της Βαρυμπόμπης για να καλύψει τροχαίο ατύχημα με τραυματίες. Ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας περπατούσε «ζιγκ-ζαγκ» για αρκετά χιλιόμετρα, από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον κόμβο της Βαρυμπόμπης. Ήταν εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς επίγνωση του κινδύνου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και την ασφάλεια των οδηγών. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιο νέο ατύχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfdh22btmddl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμέσως ειδοποιήθηκε βαν της Νέας Οδού, το οποίο ακολουθούσε τον πεζό σε μικρή απόσταση, λειτουργώντας ως προστατευτική ασπίδα για την αποφυγή παράσυρσης. Όπως ανέφερε υπάλληλος της εταιρείας στον δημοσιογράφο, ο άνδρας είχε εισέλθει στην εθνική οδό από την Κηφισιά, ενώ τόνισε ότι, παρά τον κίνδυνο, η αποστολή τους είναι να προστατεύουν κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση.