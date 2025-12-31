Στόχος του Μαξίμου παραμένει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καθώς εκτιμά ότι η ΝΔ μπορεί να κερδίσει ψηφοφόρους του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Κώστα Τσουκαλά απάντησε χθες αρνητικά και με πολύ σκληρό τρόπο (ΕΔΩ) στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δήλωσε πως θα προσκαλούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πιούν μαζί ...μπύρα!

Το ερώτημα όμως είναι γιατί ο πρωθυπουργός επέλεξε να ονομάσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως τον πολιτικό αρχηγό τον οποίο θα καλούσε να πιούν μαζί μπύρες!

Ο πρωθυπουργός βλέπει το ΠΑΣΟΚ ως τον αδύναμο κρίκο από τον οποίο μπορεί να κερδίσει ψήφους στις εκλογές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης θα απευθύνει πρόταση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή που η πρόταση δεν θα γίνει αποδεκτή τότε υπάρξει αδιέξοδο, η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές κατά τις οποίες το Μαξίμου εκτιμά ότι θα διεμβολίσει το ΠΑΣΟΚ και θα κερδίσει αρκετούς ψήφους από αυτό.

Ένας υπαρκτός με τα σημερινά δεδομένα κίνδυνος για τη Χαριλάου Τρικούπη, που όμως η ηγεσία της δείχνει να υποτιμά...

Β.Σκ.