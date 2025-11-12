«Η λεηλασία των ΕΛΤΑ δεν είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Από δημόσιο αγαθό, τα ΕΛΤΑ μετατράπηκαν σε πεδίο αρπαγής και διορισμών», τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει ακόμη και το δημόσιο ταχυδρομείο σε πεδίο κερδοσκοπίας και ρουσφετιών», επισημαίνει σε ανακοίνωση που αναφέρεται σε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών.

«50 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Εκατοντάδες διορισμοί “ημετέρων”. Golden boys με εξωπραγματικούς μισθούς και προσωπικά έξοδα στελεχών που πληρώνουν οι πολίτες, ενώ τα ταχυδρομεία στην περιφέρεια κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Αυτό δεν είναι “μεταρρύθμιση” όπως επαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο ορισμός της λεηλασίας», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

«Η “εξυγίανση” των ΕΛΤΑ έγινε σημαία μιας κυβέρνησης που ξέρει πολύ καλά να διαλύει καθετί δημόσιο, να χαρίζει δημόσιο πλούτο σε λίγους, και να απομονώνει οικονομικά και διοικητικά την περιφέρεια. Βέβαια η λεηλασία των ΕΛΤΑ δεν είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας: το ίδιο σχέδιο που βλέπουμε με το κλείσιμο περιφερειακών υποκαταστημάτων των εφοριών, των τραπεζών, των ATM, των καταστημάτων του ΕΦΚΑ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των υποθηκοφυλακείων, των ειρηνοδικείων», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί: «Δημόσιο έλεγχο, διαφάνεια και αξιοκρατία. Τέλος στα golden boys και στις απευθείας αναθέσεις. Αποκατάσταση του ρόλου των ΕΛΤΑ ως υπηρεσίας για όλους, όχι για λίγους».

«Δεν δεχόμαστε μια Ελλάδα όπου τα δημόσια αγαθά γίνονται λάφυρα. Θέλουμε μια χώρα όπου το δημόσιο σημαίνει αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινό καλό. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο: να πάρουμε πίσω όσα ανήκουν σε όλους μας», καταλήγει η ανακοίνωση.