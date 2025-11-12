Η παραδοχή ενός υπουργού πως «έτσι ήταν πάντα» δεν ανακουφίζει τους πολίτες που παλεύουν για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

«Γιατί είχε η Αμανή ποτέ όλους αυτούς τους γιατρούς;»

Με αυτήν τη φράση απάντησε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Υγείας στους κατοίκους της Αμανής, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο Χίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κρατική εγκατάλειψη πριν και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην υποστελέχωση του Πολυδύναμου Ιατρείου Βολισσού.

Όπως μεταφέρει ο Πολίτης Χίου, οι συγκεντρωμένοι ανέφεραν πως το ιατρείο λειτουργεί μόνο στα χαρτιά ως «πολυδύναμο», με την καθημερινή του πραγματικότητα να περιορίζεται σε έναν ή δύο αγροτικούς ιατρούς, ενώ οι ειδικότητες που προβλέπονται, παραμένουν επί χρόνια κενές.

Αντί για απαντήσεις, οι κάτοικοι εισέπραξαν έναν κυνισμό που δύσκολα μπορεί να χωνευτεί - σημειώνει ο Πολίτης.

Η φράση που πυροδότησε την αγανάκτηση πιστοποιεί για τους νησιώτες μια νοοτροπία που αντιμετωπίζει τη βόρεια Χίο ως περιοχή «δεύτερης ταχύτητας».

Όπως καταγγέλλουν, αντί να δεσμευτεί σε ένα σχέδιο ουσιαστικής αναβάθμισης, προτίμησε να υπενθυμίσει πως... έτσι ήταν πάντα, αρνούμενος ουσιαστικά την ανάληψη δράσης.

