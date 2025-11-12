Όσο το μέτωπο των αγροτών χτυπάει τα «τύμπανα του πολέμου» τόσο η κυβέρνηση... τρέχει για να εκπληρώσει την δέσμευση της να τους καταβάλλει 700 εκ ευρώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κι επειδή η πεποίθηση της κυβέρνησης ότι θα καταφέρει να φανεί συνεπής έχει μετατραπεί σε «συγκρατημένη αισιοδοξία», το μέλλον στις σχέσεις Μαξίμου- αγροτών κρίνεται αβέβαιο.

Επί του παρόντος, στην κυβέρνηση σκάβουν τον... πάτο του βαρελιού και πληρώνουν παλιά χρωστούμενα ή ικανοποιούν άλλα αιτήματα των αγροτών προκειμένου να τους εξευμενίσουν. Και ταυτόχρονα υπόσχονται στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πάρουν ζεστό χρήμα 1 δις ευρώ προκειμένου να μην κάνουν Χριστουγεννιάτικη κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Η πρόβα τζενεράλε της επέλασης των αγροτών στην πρωτεύουσα έγινε χθες και ήταν ηχηρή.

Στο... παρά πέντε ικανοποιούν αιτήματα

Και κάπως έτσι η παλιά άρνηση της κυβέρνησης να αυξήσει την επιδότηση στο πετρέλαιο έγινε σε μία μέρα εφικτή. Την ώρα που ο πρωθυπουργός έβγαινε από άλλη έξοδο του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη λόγω του μπλόκου που του είχαν στήσει οι αγρότες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης ανακοίνωνε την μόνιμη αύξηση της επιδότησης κατά 50% του μέγιστου ορίου των λίτρων πετρελαίου που ξοδεύουν οι αγρότες. Μέτρο που ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα από την Ροδόπη και ο πρωθυπουργός.

Άμεσα η ρύθμιση θα ωφελήσει όσους πήραν λιγότερη επιδότηση τον Νοέμβριο λόγω κόφτη στα λίτρα πετρελαίου. Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο θα καταβληθεί η αύξηση της επιδότησης σε 37.000 αγρότες. Από τις αρχές του 2026 θα τεθεί σε ισχύ μόνιμα για όλους.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Αντίστοιχα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας προσπάθησε να κατευνάσει την οργή των αγροτών που τον επισκέφθηκαν δίνοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Τσιάρα έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί

-Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για την εφετινή χρονιά.

-Η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο θα αγγίξει τα 178 εκατομμύρια ευρώ

Αντίστοιχα μέχρι τέλος του 2025 ο κ. Τσιάρας είπε στους αγρότες ότι θα καταβληθούν:

-Οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά και άλλα).

-Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

-Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης.

-Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Με την πλάτη στον τοίχο

Η πραγματικότητα είναι η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο από την ώρα που ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέρος του πολιτικού κόστους το έχει , ήδη, πληρώσει με δύο πρώην υπουργούς της να φθάνουν στα πρόθυρα της προανακριτικής Επιτροπής και περίπου επτά πρώην υφυπουργούς της να βρίσκονται στο «κάδρο» του σκανδάλου. Και έπεται η συνέχεια αν υπάρξει και νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άλλους γαλάζιους βουλευτές ή ακόμη και υπουργούς.

Το πολιτικό κόστος δεν σταματάει , όμως, εκεί. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο που στήριξε τη Ν.Δ. στις εκλογές του 2023 σε ποσοστό 48%!!

Προλαβαίνουν δεν προλαβαίνουν

Η υπόσχεση για καταβολή των καθυστερημένων επιδοτήσεων μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου τείνει να αναιρεθεί. Ακόμη και κυβερνητικά στελέχη που ασχολούνται νυχθημερόν με το ζήτημα ομολογούν ότι ο χρόνος δεν φθάνει και ότι είναι πιθανόν να υπάρξει καθυστέρηση. Οι πλέον αισιόδοξοι κάνουν λόγο για καθυστέρηση λίγων ημερών. Οι πιο απαισιόδοξοι κάνουν τον σταυρό τους να γίνουν οι πληρωμές έστω εντός Δεκεμβρίου αν όχι με τον νέο χρόνο.

Το στοίχημα της κυβέρνησης παίρνει χαρακτηριστικά εκλογικής επιβίωσης με το περιβάλλον Χατζηδάκη (που τρέχει το όλο project) να κάνει τον αέρα κουβάρι για να μην υπονομευτεί το χρονοδιάγραμμα.

Δύσκολο να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι

Η βασική αντικειμενική δυσκολία έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των ελέγχων των αιτήσεων που έχουν καταθέσει αγρότες και κτηνοτρόφοι για το 2025. Οι απαράβατοι όροι που έχει θέσει η Ε.Ε. μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου είναι τόσο αυστηροί και τόσο λεπτομερείς που γεμίζουν απογοήτευση και τον πιο ψύχραιμο παρατηρητή.

«Αυτή τη φορά οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις δεν γίνονται με τα μάτια όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, Είναι λεπτομερείς και ενδελεχείς και ακόμη και ο δειγματοληπτικός έλεγχος αφορά σε χιλιάδες αιτήσεις. Μιλάμε για τεράστιο όγκο δουλειάς» παραδέχεται κυβερνητικό στέλεχος που εμπλέκεται στην διαδικασία.

Στον τεράστιο όγκο δουλειάς η ΑΑΔΕ έχει να αντιμετωπίσει και σειρά τεχνικών ζητημάτων αφού σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται ειδικές παραμετροποιήσεις στα πληροφοριακά συστήματα που κάνουν το όλο εγχείρημα ακόμη δυσκολότερο.

Η Ε.Ε επιστρέφει το μπαλάκι των ευθυνών

Στην κυβέρνηση ζουν πλέον και με το άγχος της απάντησης των Βρυξελλών για το αν θα εγκρίνουν ή όχι το νέο σχέδιο βάσει του οποίου θα δίνονται πλέον οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κυβερνητικοί κύκλοι μάλιστα επιχειρούν να συνδέσουν την έγκαιρη πληρωμή των επιδοτήσεων ή όχι με την έγκριση του βασικού σχεδίου. Σύνδεση, πάντως, που έχει απορρίψει ο επίτροπος Γεωργίας της (ΕΕ) Κριστόφ Χάνσεν με συνέντευξη του στα ΝΕΑ. «Δεν υφίσταται άμεση σύνδεση με τις τρέχουσες πληρωμές. Το ίδιο το σχέδιο δεν αποτελεί «διακόπτη» για τις καταβολές. Η ευθύνη για τις πληρωμές και τον έλεγχό τους ανήκει στα κράτη-μέλη» τόνισε ο κ. Χάνσεν και έστειλε το μπαλάκι των ευθυνών -αν κάτι πάει στραβά με τις πληρωμές- πίσω στην ελληνική κυβέρνηση.