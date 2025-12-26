Ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους παραμένουν οι αγρότες.

Την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους διαμηνύουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κάνοντας λόγο για αγώνα επιβίωσης και καταγγέλλοντας «κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αποτυχημένες προσπάθειες κοινωνικού αυτοματισμού». Τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στην άκρη των δρόμων, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, όμως οι αγρότες προειδοποιούν ότι ζεσταίνουν μηχανές.

Αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους λαμβάνουν αύριο Σάββατο (27/12) και αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βόρεια Ελλάδα ενώ αναμένεται και η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψή τους την Κυριακή (28/12).

Τα πιθανά σενάρια

Όπως λένε οι αγρότες από τα Μάλγαρα, η πρόταση που εξετάζεται είναι ο αποκλεισμός των διοδίων στο ρεύμα προς την Αθήνα, αύριο Σάββατο (27/12) στις 12 το μεσημέρι.

Αύριο το μεσημέρι θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αύριο στις 3 με 4 το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών ενώ θα συνεδριάσουν το απόγευμα.

Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια.

Στο σύνολό τους πάντως οι αγρότες δηλώνουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η εικόνα στα οδικά δίκτυα

Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων, τα δύο σημεία του Νομού Έβρου στα οποία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη. Τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού -τα οποία είχαν ανακοινώσει το προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων στα συγκεκριμένα σημεία ενόψει των Χριστουγέννων- θα αποφασίσουν κατά τις αυριανές συνελεύσεις τους για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

