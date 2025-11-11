Ο πρωθυπουργός φυγαδεύτηκε και αποχώρησε από την πίσω πλευρά του αεροδρομίου, εκεί όπου δεν μπορούσαν να φθάσουν τα τρακτέρ.

Από... χωματόδρομο, πίσω από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, «έκοψε δρόμο» η συνοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που φυγάδευσε τον πρωθυπουργό προκειμένου να μην έρθει αντιμέτωπος με τους απελπισμένους αγρότες και κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από το βράδυ της Δευτέρας έξω από τις αφίξεις, για να τον... υποδεχτούν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται η αυτοκινητοπομπή του Κ. Μητσοτάκη να αποχωρεί με γοργό ρυθμό από το αεροδρόμιο, όχι από τον κεντρικό δρόμο, αλλά μέσα από... χωράφια, αφού πρώτα είχαν κόψει ένα μέρος συρματοπλέγματος προκειμένου να ανοίξουν δίοδο.

{https://www.tiktok.com/@vakis_tsiompanidis/video/7571420138881322263?_r=1&_t=ZN-91JIrnbQ2EA}

Το κλίμα ήταν τεταμένο, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να κλείσουν την είσοδο των αφίξεων με τρακτέρ αλλά εκεί βρήκαν παρατεταγμένες τις διμοιρίες των ΜΑΤ και προκλήθηκε ένταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5th1syx601?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εκπρόσωπος των αγροτών που μίλησε στο ΣΚΑΙ δήλωσε πως ο κ. Μητσοτάκης είναι ανεπιθύμητος στον νομό. Όπως είπε, «είμαστε τρία χρόνια απλήρωτοι, ακόμα δεν έχουν πάρει πολλοί τις αποζημιώσεις από τις φωτιές του 2023, κάποια ΑΦΜ έχουν πάρει μόνο την προκαταβολή».