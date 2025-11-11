Όσα αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας για το πώς γράφτηκε το βιβλίο του «Ιθάκη» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεδίπλωσε τη διαδρομή του βιβλίου του «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg στο πλαίσιο Podcast του BookVoice. Όπως αποκάλυψε συνομιλώντας με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο η «Ιθάκη» θα περιλαμβάνει έντονο το προσωπικό στοιχείο, ενώ παράλληλα θα περιέχει αυτοκριτική αλλά και σχολιασμό για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις σκέψεις και τις αναλύσεις του πρώην πρωθυπουργού μέσα από ένα πιο άμεσο και ειλικρινές πλαίσιο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας «Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια».

