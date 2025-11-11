Η Νέα Αριστερά ζητά πλήρη διερεύνηση για τη σύλληψη του 13χρονου μαθητή.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει με σφοδρότητα τη σύλληψη του 13χρονου μαθητή, τονίζοντας ότι η πρακτική αυτή προσβάλλει κάθε έννοια κράτους δικαίου και αποκαλύπτει την επικίνδυνη επιλογή της κυβέρνησης να απαντά με καταστολή στα αιτήματα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα απαντάει στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ τονίζοντας ότι:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον 13χρονο μαθητή που συνελήφθη από μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δράση και κρατήθηκε όλο το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, επιβεβαιώνει σε υπηρεσιακή γλώσσα τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου.

Προκύπτει. επίσης, ότι ο 13χρονος μαθητής που συνελήφθη έξω από το σχολείο του, αντιμετωπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ως συνήθης σύλληψη χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η ηλικία του παιδιού, η οποία στην ανακοίνωση αποσιωπάται.

Μόλις πρόσφατα η ΕΛ.ΑΣ. του κ. Χρυσοχοΐδη έριξε δακρυγόνα σε μαθητές και γονείς που ζητούσαν να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία. Τώρα πιάνουν 13χρονα παιδιά έξω από το σχολείο τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσο πιο πολύ βουλιάζει η ΝΔ, τόσο περισσότερο πουλάει καταστολή εναντίον των αδύναμων φυσικά, γιατί στην Κρήτη φερ’ ειπείν, είναι λιγότερο αποφασιστικοί.