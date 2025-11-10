Ο πρώην υπουργός περιέγραψε ένα κλίμα έντονων πιέσεων και προσωπικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξυγίανσης του Οργανισμού.

Σε σοβαρές καταγγελίες για απειλές εναντίον του και στοχοποίησή του όταν επιχείρησε να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πιέσεις από βουλευτές έκανε λόγο καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, μιλώντας για διαχρονική «επιδοματοφαγία» και τις παθογένειες που, όπως είπε, έθεσαν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας και το αγροτικό εισόδημα.

Ο πρώην υπουργός περιέγραψε ένα κλίμα έντονων πιέσεων και προσωπικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξυγίανσης του Οργανισμού. «Απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου. Υπήρξαν αφίσες στην Κρήτη με το πρόσωπό μου, ακόμη και “κηδειόχαρτα”. Με καλούσαν να παραιτηθώ, με κατηγορώντας ότι “ευνοώ Αιτωλοακαρνάνες και χτυπώ Κρητικούς”», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε περίοδος κατά την οποία δεχόταν καθημερινές απειλές, ακόμη και προς τα παιδιά του, ενώ πριν από περιοδεία του στην Κρήτη κυκλοφόρησαν δύο αφίσες-επικηρύξεις, συνοδευόμενες από δύο συλλαλητήρια — ένα στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα. «Ήταν μια οργανωμένη μειοψηφία επιτήδειων που είχε πολλά να χάσει. Δεν ήταν οι πραγματικοί αγρότες της Κρήτης», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που προώθησε στόχευαν στην πάταξη της διαφθοράς και στην προστασία των έντιμων παραγωγών.

Ο πρώην υπουργός αποκάλυψε ότι η στοχοποίησή του δεν περιορίστηκε εκτός κοινοβουλίου. «Ακόμα και μέσα στη Βουλή, συνάδελφοι βουλευτές μού είπαν ότι θα έρθουν με Κρητικούς να μου πετάξουν ξύλα και πέτρες στο γραφείο. Προφανώς δεν το εννοούσαν κυριολεκτικά, αλλά ήθελαν να δείξουν την αντίδρασή τους», ανέφερε απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη για το ποιοι αντιστάθηκαν στις αλλαγές επιχειρούσε, προσθέτοντας πως οι πιέσεις προέρχονταν «κατά βάση από θιγόμενους, κάποιους από τους διαλόγους που αποκάλυψαν τα φαινόμενα διαφθοράς».

Σε άλλο σημείο, σημείωσε χαρακτηριστικά: «το μεγάλο κόστος ήταν από την Κρήτη προερχόμενο. Το πρόβλημα είναι βαθιά ριζωμένο. Μου κόστισε πολύ ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Ήρθαμε σε αντιπαράθεση με συναδέλφους βουλευτές», ξεκαθαρίζοντας ότι οι βουλευτές στους οποίους αναφέρθηκε ήταν και από την πλειοψηφία αλλά και από την αντιπολίτευση.

«Ο Φραπές με καθύβριζε στα γραφεία συνεργατών μου»

Απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το αν ήξερε τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ», ο κ. Λιβαρός τόνισε πως «δεν τον γνώρισε ποτέ προσωπικά», ωστόσο επισήμανε πως ο κ. Ξυλούρης είχε επιδιώξει, να τον συναντήσει δεκάδες φορές. «Ήταν έντονος. Μου είχαν πει ότι είχε επισκεφθεί ακόμη και το γραφείο συνεργατών μου και μου μετέφεραν πως με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους και απαιτούσε να έρθουμε σε επαφή», ανέφερε.

«Εγώ δεν τον είδα ποτέ. Πιθανόν να είχε έρθει κάποια στιγμή μαζί με κάποιους άλλους από την Κρήτη, αλλά προσωπική επαφή δεν είχα ποτέ», πρόσθεσε ο, συμπληρώνοντας πως ο κ. Ξυλούρης «θεωρούσε ότι εγώ ήμουν εχθρός της Κρήτης».

Η «γάγγραινα» των ψευδών δηλώσεων

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρήθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταχρήσεων που οδήγησαν την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις. «Στην Κρήτη, οι δηλωμένες αίγες και πρόβατα από 178.000 το 2015 έφτασαν τα 1,4 εκατομμύρια το 2021. Ήταν προφανές ότι υπήρχε πρόβλημα», είπε.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα σύμφωνα με τον ίδιο. το 2021 πραγματοποιήθηκαν 58.000 επιτόπιοι και 37.000 τηλεσκοπικοί έλεγχοι σε 234.000 αγροτεμάχια, με όφελος 34 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, έναντι 6–7 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια.

«Προσπάθησα να εξυγιάνω και καταψηφίστηκα»

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για διαφάνεια είχε πολιτικό κόστος: «Προσπάθησα να αντιμετωπίσω την αυθαιρεσία και λοιδορήθηκα. Προπηλακίστηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα. Όμως τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους – οι έλεγχοι απέδωσαν, οι πραγματικοί αγρότες δικαιώθηκαν, και οι επιτήδειοι αποκαλύφθηκαν. Είχα πολιτικό κόστος. Έχασα και εκλογές σε μια περιοχή όπου έγιναν οι πρώτοι μεγάλοι έλεγχοι. Ενώ έβγαινα πρώτος, βγήκα τέταρτος. Γιατί δεν το ανεχτήκανε. Θα το ξαναέκανα πάντως».

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν, μίλησε για τη μεταφορά των δηλώσεων στο gov.gr και τον διαγωνισμό για ανεξαρτητοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τεχνικούς συμβούλους, καθώς και για την υπογραφή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης με δέκα περιφέρειες. «Η εξυγίανση δεν ήταν προσωπική υπόθεση – ήταν ζήτημα δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για τους Έλληνες αγρότες. Εύχομαι η επιτροπή να καταλήξει σε ενιαίο πόρισμα, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες», κατέληξε.