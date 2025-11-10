Κάθετοι Δένδιας και Κύπριος ΥΠΕΘΑ για το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στo πρόγραμμα SAFE.

Την Κύπρο επισκέφθηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης Δένδια ήταν το υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πραγματοποιήθηκε αρχικώς κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών και στη συνεχεία ακολούθησαν συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες. Ο Νίκος Δένδιας και ο ομόλογός του αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και σχετικά με τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στις οποίες λαμβάνουν οι δύο χώρες μέρος.

Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία, συζητήθηκαν ακόμη τρόποι με τους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν Ελλάδα και Κύπρος στην επίτευξη σταθερότητας, συνεννόησης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με το πρόγραμμα SAFE και μετά το πρόσφατο περιστατικό στη Δένεια, ο κ. Πάλμας και ο κ. Δένδιας επανέλαβαν τη σταθερή τους θέση ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα δεν μπορεί να προχωρήσει, ενόσω συνεχίζονται οι παράνομες ενέργειες και η επιθετική της στάση έναντι ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΑΜ Κύπρου Άννα Αριστοτέλους, ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Λευκωσία Ιωάννης Παπαμελετίου, στελέχη του υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

«Είναι μια ευκαιρία, πρώτον, να ανταλλάξουμε απόψεις για μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, ιδίως στην περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά, επίσης, ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε περισσότερα επίπεδα και περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον κανονισμό SAFE, ο οποίος έχει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι ο κανονισμός αυτός και για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για την Ελλάδα παρέχει μια ευκαιρία εμβάθυνσης της μεταξύ μας συνεργασίας» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ζήτημα του SAFE και για το «αν υπάρχει ήδη ίδια γραμμή Ελλάδας και Κύπρου σε ενδεχομένη ένταξης στο πρόγραμμα της Τουρκίας και αν θα ασκηθούν πιέσεις ή γίνονται ενέργειες έτσι ώστε και άλλα κράτη της ΕΕ να ασκήσουν βέτο λόγω των παραβιάσεων της Τουρκίας σε ενδεχομένη ένταξης της στο πρόγραμμα;», ο κ. Δένδιας τόνισε πως «θα μου επιτρέψετε να το πω κι εδώ, το λέω και στην Αθήνα, εγώ και ο Βασίλης (Πάλμας) ίσως είμαστε από τους λίγους ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο που έχουμε καθίσει και έχουμε διαβάσει τον κανονισμό SAFE. Έναν εξαιρετικά πολύπλοκο κανονισμό, γραμμένο με μια περίεργη γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, ακριβώς για να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι νομίζει και να διατυπώνει ό,τι κρίνει.

»Σε αυτό το πλαίσιο όμως υπάρχουν αξιακές αρχές. Οι αξιακές αρχές οφείλουν να είναι σαφείς. Και υπάρχει σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρόπο με τον οποίο συμβάσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα εισάγονται προς συζήτηση. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κατευθείαν δήλωση της, έχει δεσμευτεί ότι αυτές οι προτάσεις θα έρχονται για να ψηφιστούν με ομοφωνία. Με κοινή αντίληψη όλων των κρατών. Αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί είναι αυτονόητο; Διότι εάν κάποιος απειλεί την ίδια την ΕΕ, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο μηχανισμό αντιμετώπισης ακριβώς αυτής της επιθετικότητας. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, περιμένουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες - επαναλαμβάνω όλες οι ευρωπαϊκές χώρες - να συνταχθούν απέναντι στην αυτονόητη αντίληψη προστασίας του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά όχι μόνο γεωγραφικά του ευρωπαϊκού χώρου. Των ευρωπαϊκών αξιών, της ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής προσέγγισης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είπε ο Νίκος Δένδιας.