Τα ερωτήματα του Παύλου Μαρινάκη προς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, το πρωί της Κυριακής, για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απολογηθεί για την απουσία του από τη Βουλή, όπου ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ξέσπασε κόντρα ανάμεσα σε αυτόν και τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε τη δική του απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Αναλυτικά η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες.

Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών.

Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες:

Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;

Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».

Στα λεγόμενά του, απάντησε εκ νέου ο Κώστας Τσουκαλάς, λέγοντας ότι: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας... διά του αρραβώνος».

Αναλυτικά η απάντησή του:

Δεν απάντησε στα ερωτήματα μας για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά κατά την προσφιλή του μέθοδο «πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα».

Λαϊκισμός, κύριε Μαρινάκη, είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όρια της, και την ίδια στιγμή με θράσος να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται.

Λαϊκισμός είναι μετά τη μεγαλύτερη φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμμεσης φορολογίας, να ισχυρίζεσαι πως μειώνεις φόρους.

Λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή, να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματος σας ως κήρυκας της οπλοχρησίας.

Σας αφήνουμε στο ψέμα και την υποκρισία σας».