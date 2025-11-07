Πιερρακάκης και Ναζάρε επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Ρουμανίας αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό χάρτη.

Συνάντηση με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Αλεξάντρου Ναζάρε είχε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα διασυνδεσιμότητας και ενεργειακής συνεργασίας, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξης. Επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Ρουμανίας αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό χάρτη ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, στην απλοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και στην τρέχουσα ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα με αιχμή το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και σε θέματα φορολογικά και τελωνειακής συνεργασίας.

«Οι σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας είναι ιστορικές, εγκάρδιες και στρατηγικής σημασίας. Οι δύο χώρες μας συνδέονται οικονομικά και εμπορικά εδώ και αιώνες, ενώ η Ρουμανία αποτελεί για την Ελλάδα έναν σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο. Το διμερές εμπόριό μας προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία στη ρουμανική οικονομία με επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των κατασκευών. Κατά τις συνομιλίες μας είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, μεταξύ άλλων, για:

-τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας,

- τη διαπραγμάτευση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), όπου Ελλάδα και Ρουμανία στηρίζουμε τη διατήρηση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής,

- την ανάγκη απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών,

- ζητήματα φορολογικής και τελωνειακής συνεργασίας,

- καλές πρακτικές για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και της δημοσιονομικής διακυβέρνησης,

- και τα ζητήματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, όπως συζητάμε μαζί στο ECOFIN.

»Ιδιαίτερη σημασία για τις οικονομίες των χωρών μας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας και ενεργειακής συνεργασίας, όπως αυτά που συζητάμε αυτές τις ημέρες στο P-TEC» ειπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο λειτουργίας του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, που συνδέει την Ελλάδα με τη Ρουμανία και την Ουκρανία, που, όπως είπε αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ανατολικής Ευρώπης αλλά αναφέρθηκε και στη σημασία της πλήρους ένταξης της Ρουμανίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Ο Ρουμάνος υπουργός Οικονομικών είπε σε δηλώσεις του πως «αλύτερος συντονισμός σημαίνει ισχυρότερη συνεργασία και μεγαλύτερη δυνατότητα επίτευξης στόχων σε ένα περίπλοκο περιβάλλον, όπως είναι η Ευρώπη. Και οι δύο υποστηρίζουμε την απλοποίησή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Θυμάμαι πολύ καλά την ομιλία σας στην Κοπεγχάγη. Ήμασταν αμφότεροι πολύ θερμοί υποστηρικτές της απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών και του κανονιστικού πλαισίου. Πιστεύω ότι η Ευρώπη το έχει απόλυτη ανάγκη, γιατί χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη, και ουσιαστικά υποστηρίξαμε τις ίδιες ιδέες.

»Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξη που δώσατε στη Ρουμανία για την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν. Μείναμε εκτός Σένγκεν για πολλά χρόνια, αλλά τελικά τα καταφέραμε, και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα γι’ αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μας προσφέρετε τώρα στην πορεία μας για την ένταξη στον ΟΟΣΑ. Αγωνιζόμαστε σκληρά για να περάσουμε από τις τελευταίες επιτροπές και να καλύψουμε όλα τα ορόσημα που απαιτούνται, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πλήρως τη διαδικασία και να ενταχθούμε στον ΟΟΣΑ το 2026, που είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για εμάς».