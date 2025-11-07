Αισιόδοξος για τις προοπτικές εξόρυξης στα ελληνικά οικόπεδα ο Κρις Ράιτ.

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα «πύλη» για την εισροή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ στο παρελθόν ήταν η απόληξη του ενεργειακού δικτύου της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της διάσκεψης για την διατλαντική συνεργασία στην ενέργεια (P-TEC).

Στον απόηχο της χθεσινής συμφωνίας για συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil σε ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο και λίγες εβδομάδες αφότου κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η αμερικανική Chevron κρίθηκε προτιμητέος επενδυτής για την αναζήτηση κοιτασμάτων σε βυθοτεμάχια νότια της Κρήτης, ο Wright δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για τις προοπτικές εξόρυξης φυσικού αερίου από ελληνικά υποθαλάσσια πηγάδια, αέριο που θα προστεθεί στους ενεργειακούς πόρους που θα περνούν μέσω της χώρας μας.

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές. «Η αρχή γίνεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ήδη κάνει μία δυναμική εκκίνηση», τόνισε.