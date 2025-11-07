Στο Ηράκλειο θα μεταβεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή.

Στο Ηράκλειο θα μεταβεί σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός αναμένεται, στις 11:00 το πρωί, να παρουσιάσει το πλαίσιο των νέων μέτρων που αφορούν την οπλοκατοχή, με έμφαση στη διαδικασία έκδοσης αδειών και στους μηχανισμούς ελέγχου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την οπλοκατοχή. Το συνολικό πλέγμα των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του τρόπου χορήγησης αδειών και τη βελτίωση των ελέγχων που πραγματοποιούνται.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να επεξεργάζεται ο ίδιος τα τελικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις και εισηγήσεις συνεργατών του.

Παράλληλα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ήδη ανακοινώσει τη μόνιμη εγκατάσταση τμήματος του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα ακολουθήσει και ένα πλέγμα επιπλέον μέτρων, όπως η ενισχυμένη αστυνόμευση σε ορισμένες περιοχές, χωρίς όμως να στοχοποιούνται συλλογικά οι κάτοικοι. Τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν από τον πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, υπογράμμισε ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη γίνει αυστηρότερο. Όπως τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική εφαρμογή των νόμων και όχι η απλή ύπαρξή τους στα χαρτιά.

Επισήμανε ακόμη ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημμελήματα δεν οδηγούσαν σε πραγματική φυλάκιση, ενώ πλέον έχουν αυξηθεί τόσο τα ανώτατα όρια των ποινών όσο και ο χρόνος έκτισής τους. Ενδεικτικά ανέφερε τις ισόβιες ποινές για εγκλήματα όπως οι βιασμοί ανηλίκων και οι γυναικοκτονίες.

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε σημειώνοντας ότι η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη διαθέτουν πλέον ισχυρότερα εργαλεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ενώ οι αποφάσεις του πρωθυπουργού θα βασιστούν σε ρεαλιστικές εισηγήσεις που στοχεύουν σε απτά αποτελέσματα, χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις.