Την Παρασκευή οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη, μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και δημιουργία «παραρτήματος» του ελληνικού FBI στην Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες κατηγορούμενοι για το μακελειό, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Παράλληλα, η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμα άτομο, έναν 48χρονο συγγενή του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο αιματηρό επεισόδιο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα βρίσκεται αύριο το πρωί στο Ηράκλειο, από όπου θα ανακοινώσει μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναμένεται να ανακοινώσει περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega. Ακόμα, θα εξαγγελθεί η δημιουργία υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

Η υποδιεύθυνση θα στελεχωθεί και με ένστολους από την Αθήνα, ενώ θα δημιουργηθούν ειδικές επιχειρησιακές δυνάμεις για περιπτώσεις όπως το μακελειό στα Βορίζια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θεωρείται πως μερικές οικογένειες στην Κρήτη έχουν δομή εγκληματικής οργάνωσης και προχωρούν σε αντίστοιχες ενέργειες και για αυτό θα γίνει χαρτογράφησή τους. Επιπλέον, θα γίνονται έλεγχοι σε σπίτια, προκειμένου να εντοπιστεί οπλισμός.

Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο τραυματίες, συνελήφθη και 48χρονος

Οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους.

Πρόκειται για τον 25χρονο και τον 30χρονο, συγγενείς της 56χρονης η οποία έπεσε νεκρή. Οι δύο τραυματίες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους« και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν».

Ακόμα, σχολίασαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι οι εντολείς τους αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα». «Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης», συμπλήρωσαν.

Αστυνομικοί συνέλαβαν άλλο ένα άτομο για το μακελειό στα Βορίζια. Πρόκειται για έναν 48χρονο, συγγενή του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 48χρονος ταυτοποιήθηκε από καταθέσεις και βίντεο ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά με καλάσνικοφ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

