Το χρήμα συχνά κατέχει κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή, αλλά ένας από τους πιο οξυδερκείς στοχαστές της ιστορίας, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, προειδοποίησε αιώνες πριν ότι δεν μπορεί να προσφέρει διαρκή ευτυχία.

Ο Φραγκλίνος, που γνώρισε τόσο ταπεινή καταγωγή όσο και μεγάλη επιρροή, πίστευε ότι η αδιάκοπη επιδίωξη του πλούτου αυξάνει μόνο την επιθυμία και όχι την ολοκλήρωση.

Τα λόγια του παραμένουν επίκαιρα σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρίσεις, φιλοδοξία και συνεχείς επιθυμίες, ενώ η ζωή του προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο για αυτή τη διαχρονική διαπίστωση.

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος υπήρξε εφευρέτης, δημοσιογράφος, διπλωμάτης, τυπογράφος, ενώ θεωρήθηκε ένας από τους πατέρες του Αμερικανικού έθνους και η πιο πολυτάλαντη προσωπικότητα της αμερικανικής ιστορίας.

Παρατήρησε με σαφήνεια ότι το χρήμα δεν έκανε ποτέ κανέναν ευτυχισμένο και ποτέ δεν θα το κάνει, καθώς δεν μπορεί να παράγει αληθινή ευτυχία. Τα λόγια του ήταν:

«Το χρήμα ποτέ δεν έκανε τον άνθρωπο ευτυχισμένο, ούτε θα τον κάνει· δεν υπάρχει τίποτα στη φύση του που να παράγει ευτυχία. Όσο περισσότερο έχει κανείς, τόσο περισσότερο θέλει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τον ίδιο, όσο περισσότερα χρήματα συσσωρεύει κανείς, τόσο μεγαλώνει η επιθυμία του, δημιουργώντας έναν κύκλο επιθυμίας αντί για ικανοποίηση. Αυτή η πίστη βασιζόταν όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και σε μια ζωή πλούσια σε εμπειρίες, πειθαρχία και παρατήρηση.

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1706 σε μια ταπεινή οικογένεια στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Δεν μεγάλωσε με προνόμια ή πλούτο, και η περιορισμένη επίσημη εκπαίδευσή του τον ώθησε στην αυτομόρφωση.

Το διάβασμα, η περιέργεια και η αδιάκοπη μάθηση έγιναν τα εργαλεία του για ανάπτυξη.

Στην πρώτη φάση της καριέρας του ο Φραγκλίνος εργάστηκε στον χώρο των εφημερίδων. Ξεκίνησε γράφοντας δοκίμια για την εφημερίδα του αδελφού του υπό το ψευδώνυμο Silence Dogood, κάτι που του επέτρεψε να ακονίσει τη φωνή και τις ιδέες του χωρίς περιορισμούς. Με τον καιρό ίδρυσε το δικό του τυπογραφείο και τελικά ανέλαβε την Pennsylvania Gazette, μετατρέποντάς την σε μία από τις πιο επιδραστικές εκδόσεις της εποχής του. Μέσα από την έκδοση, ο Φραγκλίνος απέκτησε επιρροή και οικονομική σταθερότητα, παραμένοντας ωστόσο βαθιά συνειδητοποιημένος για τα όρια του χρήματος.

Πέρα από τη δημοσιογραφία, ο Φραγκλίνος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της Φιλαδέλφειας. Συμμετείχε στην ίδρυση σημαντικών θεσμών, όπως δημόσια βιβλιοθήκη και ακαδημία που εξελίχθηκε αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας. Οι προσπάθειες αυτές αντικατόπτριζαν την πεποίθησή του ότι η γνώση, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη της κοινότητας έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία από τον προσωπικό πλούτο.

Στον επιστημονικό χώρο, η περιέργεια του Φραγκλίνου οδήγησε σε πρωτοποριακές ανακαλύψεις. Μετά τη συνταξιοδότησή του από τις επιχειρήσεις, πραγματοποίησε το διάσημο πείραμά του με τον χαρταετό, αποδεικνύοντας ότι οι κεραυνοί φέρουν ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο. Αυτή η ανακάλυψη τον οδήγησε στην εφεύρεση του αλεξίκεραυνου, ενός πρακτικού εργαλείου για την προστασία των κτιρίων από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις. Το έργο του έσωσε ζωές και περιουσίες, ενισχύοντας την προσήλωσή του στη χρησιμότητα πάνω από το κέρδος.

Ο Φραγκλίνος ήταν επίσης κεντρική μορφή στην ιστορία των ΗΠΑ. Ήταν ένας από τους Ιδρυτές της χώρας, συντάκτης και υπογράφων της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και υπηρέτησε ως πρώτος διευθυντής των ταχυδρομείων. Παρά τις θέσεις εξουσίας και τον σεβασμό που απολάμβανε, τα γραπτά του επέστρεφαν διαρκώς σε θέματα ισορροπίας, μετριοπάθειας και εσωτερικής ευημερίας.

Οι στοχασμοί του Φραγκλίνου για το χρήμα ξεχωρίζουν, γιατί προέρχονται από κάποιον που κατανόησε τόσο τη στέρηση όσο και την επιτυχία. Η ζωή του δείχνει ότι η ευτυχία πηγάζει από την ύπαρξη ενός σκοπού, την μάθηση, και την προσφορά υπηρεσίας, όχι από τη συσσώρευση πλούτου.

Σε μια εποχή που οι οικονομικοί στόχοι συχνά κυριαρχούν στην προσωπική ευημερία, η προοπτική του παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη.

Πηγή: Economic Times