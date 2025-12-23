Οι αγρότες ανοίγουν τον δρόμο στα Μάλγαρα για τους εκδρομείς, τον κλείνει η τροχαία.

Με την πρόθεση να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων παραμέρισαν τα τρακτέρ τους από το ρεύμα της ΕΟ προς Αθήνα, αφήνοντας ελεύθερες δύο λωρίδες.

Σύμφωνα με το ThessPost, ο δρόμος όμως παραμένει κλειστός από την Τροχαία που εκτρέπει την κυκλοφορία πριν τα διόδια, στη στροφή των Ευζώνων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr δύο λωρίδες του δρόμου έχουν αφεθεί ελεύθερες, ενώ έχουν τοποθετηθεί κώνοι.

{https://www.youtube.com/watch?v=I-ckts08-0U}

Στο σημείο έχει φτάσει η διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργόπουλου που αυτή την ώρα μιλάει με εκπροσώπους του μπλόκου.