Η ΚΝΕ με ανακοινώσή της χαιρετίζει τους χιλιάδες μαθητές και φοιτητές «που στις 6 Νοέμβρη πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας και διαδήλωσαν σε περισσότερες από 40 πόλεις της χώρας, στέλνοντας μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης».

Όπως σημειώνει «οι μαθητές, με εκατοντάδες αποφάσεις μαθητικών συμβουλίων και τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις, έδωσαν απάντηση στην πολιτική που γεννά μεγάλα προβλήματα στα σχολεία τους, τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και καθηγητές, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τα προβλήματα των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Έστειλαν μήνυμα να μην τολμήσει η κυβέρνηση και τα αλλα κόμματα του συστήματος να φέρουν το "Εθνικό Απολυτήριο" και τις "τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις!"»

Η ΚΝΕ τονίζει ακόμα πως «ο φοιτητές διαδήλωσαν μαζικά ενάντια στις διαγραφές ενεργών φοιτητών, την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των σπουδών, τα πανάκριβα νοίκια. Όλοι μαζί έκαναν κουρελόχαρτο τις απειλές και τον κρατικό αυταρχισμό, την ένταση της καταστολής που πάει χέρι-χέρι με την επίθεση στα δικαιώματα της νεολαίας και την πολεμική εμπλοκή.

»Το σύνθημα "Δώστε λεφτά για την Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία" είναι σαφής προειδοποίηση προς την κυβερνηση να μην τολμήσει να κόψει ξανά την χρηματοδότηση για την εκπαίδευση ώστε να ταίσει με δισεκατομμύρια τους πολεμικούς εξοπλισμούς και το ΝΑΤΟ. Να σταματήσει τώρα η συμμετοχή της χώρας σε πολέμους και η ντροπιαστική στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που συνεχίζει την κατοχή και σφαγή του παλαιστινιακού λαού.Η συμβολική κίνηση των μαθητών και φοιτητών στο Σύνταγμα όπου άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών αποδεικνύει ότι η νέα γενιά δεν ξεχνά και δεν συγχωρεί τους ενόχους για το έγκλημα , συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στο σύστημα του κέρδους που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή».

Στην ανακοινωσή της η ΚΝΕ προσθέτει πως «τώρα είναι η ώρα οι χιλιάδες νέοι που ένωσαν την φωνή τους, που φώναξαν “στο σάπιο σύστημα σας, σάπια και η παιδεία, εμείς ονειρευόμαστε μια άλλη κοινωνία” να δυναμώσουν τον αγώνα για σχολείο και πανεπιστήμιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και των φοιτητών τον 21ο αιώνα. Σχολείο σύγχρονο που να μορφώνει ολόπλευρα τους μαθητές και όχι εξεταστικό κέντρο που να τους γεμίζει ανασφάλεια και να ματώνει οικονομικά τις οικογένειές τους. Πανεπιστήμιο με σύγχρονες, αναβαθμισμένες σπουδές, πτυχία με αξία όπου οι φοιτητές θα μπορούν να σπουδάζουν απρόσκοπτα, όπου η επιστήμη και η έρευνα θα υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες».

Η ανακοινώση καταλήγει λέγοντας πως «Τα μέλη της θα συνεχίσουν να παλεύουν στην πρώτη γραμμή για μια "άλλη κοινωνία" της μόρφωσης, της πραγματικής ελευθερίας, για μια κοινωνία σοσιαλιστική κόντρα στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της αδικίας και των πολέμων!».