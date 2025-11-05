«Το υλικό που διαβιβάστηκε δεν περιέχει κανένα κατηγορητήριο» είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ήρθα εδώ ως μάρτυρας και όχι κατηγορούμενος», είπε ο Λευτέρη Αυγενάκης ξεκινώντας την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον εμπλέκει σε παράνομες ενέργειες.

«Το υλικό που διαβιβάστηκε δεν περιέχει κανένα κατηγορητήριο, ούτε έγγραφο ή υπογραφή που να με συνδέει με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ενήργησε θεσμικά και με διαφάνεια, θέση που τον έφερε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία σχολίασε σκωπτικά πως καμία θεσμικότητα δεν προκύπτει από τις επισυνδέσεις.

Ο κ. Αυγενάκης υπερασπίστηκε τους συνεργάτες του που έχουν καταγραφεί από τον «κοριό» να συνομιλούν για ελέγχους, λέγοντας πως όλες οι συνομιλίες έγιναν αφότου είχε φύγει από το υπουργείο και πως δεν προέκυψε καμία έκνομη πράξη. «Δεν κρεμάω εγώ τους φίλους μου», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας σε άλλο σημείο πως σημασία δεν έχουν τα λόγια αλλά οι πράξεις και πως δεν προέκυψε τίποτα έκνομο από τους διαλόγους.

Ταυτόχρονα ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν του ανέφερε πως στο διαβιβαστικό της δικογραφίας, η ευρωπαία εισαγγελέας ζήτησε ελεγχό του για συγκεκριμένο αδίκημα, με τον πρώην υπουργό να απορρίπτει τις αιτιάσεις λέγοντας πως η δικογραφία δεν συνιστά κατηγορητήρια και διαβιβάστηκε στη Βουλή αμελητί χωρίς αξιολόγηση.

Οι τόνοι ανέβηκαν και με τον Νάσο Ηλιόπουλο, όταν ο Λευτέρης Αυγενάκης του συνέστησε να μην στοχοποιεί την Κρήτη και τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να του απαντά πως ο ίδιος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. «Επειδή ήταν κάποιοι απατεώνες δεν σημαίνει ότι θα λοιδωρηθεί το νησί, αλλά υπήρχε κύκλωμα με τις πλάτες της κυβέρνησης», σχολίασε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Βολές» κατά Σημανδράκου

Ο κ. Αυγενάκης απαντώντας στον εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριο Λαζαρίδη για τις κατηγορίες εναντίον του από τον Ευάγγελο Σημανδράκο, επέρριψε ευθύνες στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για προβληματικές πληρωμές το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2023 και για καθυστερημένο ή μη έλεγχο των δεσμευμένων ΑΦΜ, που –όπως υποστήριξε– ταλαιπώρησε χιλιάδες παραγωγούς και τις οικογένειές τους.

«Η παραίτησή του κ. Σημανδράκου ήταν μονόδρομος» είπε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την καταβολή 52 εκατομμυρίων ευρώ σε δικαιούχους χωρίς ζωικό κεφάλαιο, υποστήριξε ότι δεν συναίνεσε σε μια τέτοια πληρωμή και επανέλαβε ότι ουδέποτε άσκησε πίεση για παράνομες ενέργειες ή αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ, εν αντιθέσει με τα όσα είχε υποστηρίξει ο Ευάγγελος Σημανδράκος στην κατάθεσή του.

«Δεν υπήρξα υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ελλάδας» ανέφερε σε άλλο σημείο, συμπληρώνοντας ότι δεν έκρυψε ποτέ τα προβλήματα του Οργανισμού, αλλά τα αντιμετώπισε ανοιχτά. Ταυτόχρονα παραδέχτηκε ότι γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «φραπέ», ωστόσο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στις πράξεις που εκείνος περιγράφει, τονίζοντας ότι του είχε ξεκαθαρίσει πως όλα θα γίνουν νόμιμα.

ΠΑΣΟΚ: «Όσκαρ» θεσμικότητας για τον Λευτέρη Αυγενάκη

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν για την κατάθεση του Λευτέρη Αυγενάκη τα εξής:

«Η κατάθεσή του κ. Αυγενάκη επιβεβαίωσε πλήρως το βαθύ πρόβλημα θεσμικής εκτροπής και κομματικού ελέγχου που χαρακτήρισε την θητεία του και τη διοίκηση του Οργανισμού επί Υπουργίας του, αν και εκείνος με την σημερινή του παρουσία διεκδίκησε το…όσκαρ θεσμικότητας υπερασπιζόμενος τα πεπραγμένα της διοίκησής του καθώς και των συνεργατών του.

Ο κ. Αυγενάκης, επαναλάμβανε διαρκώς ότι βρίσκεται εκεί ως«μάρτυρας» υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο εναντίον του. Ο πρώην Υπουργός παρέλειψε να αναφέρει ότι οι ευρωπαίες εισαγγελείς είχαν στείλει στην Ελληνική Βουλή δικογραφία καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε., σε βαθμό κακουργήματος, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Μ. Βορίδη, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία τον προστάτευσε καταψηφίζοντας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Επομένως, την ιδιότητά του ως «μάρτυρα» την οφείλει στην Νέα Δημοκρατία.



Σε δημόσια δήλωσή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αυγενάκης είχε επισημάνει πως, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται τεράστια ποσά, «δε φτάνει ένα καλό βιογραφικό· χρειάζεται και ευθύνη περισσότερη» υπερασπιζόμενος την άποψή του ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. δεν πρέπει να διορίζονται με ΑΣΕΠ. Σήμερα όμως, κλήθηκε να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται αυτή την «ευθύνη» και την «αξιοκρατία» το μέλος της Κυβέρνησης των αρίστων, όταν, διόρισε για Πρόεδρο τον κ. Μπαμπασίδη και Αντιπροέδρους τους προσωπικούς του φίλους, και κομματάρχες του κ.κ. Ζερβό και Κουρδή. Όλοι, κατά σύμπτωση στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Οι επιλογές στελεχών έγιναν με κομματικά κριτήρια και όχι με αξιοκρατία. Την ίδια στιγμή, η απομάκρυνση του πρώην Προέδρου Σημανδράκου συνέπεσε με την αποδέσμευση χιλιάδων ΑΦΜ που ελέγχονταν, περιλαμβανομένων και οικολογικών σχημάτων, για τα οποία έγιναν πληρωμές ύψους 37 εκατ. ευρώ, που, κατά περίεργη πάλι σύμπτωση, κατευθύνθηκαν προς την εκλογική του περιφέρεια .

Από τις επισυνδέσεις προκύπτουν διάλογοι, σύμφωνα με τους οποίους Αυγενάκης Ζερβός, θάβουν καταγγελίες και αποτρέπουν ελέγχους, ενώ η επωδός «είναι άνθρωποι του Λευτέρη» επαναλαμβάνεται ως κίνητρο της διοίκησης που διόρισε ο κ. Αυγενάκης. Ο αστυνομικός φρουρός του Υπουργού, Δημήτρης Κουτεντάκης, συνομιλεί με τον Ζερβό λέγοντας του « εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα , δώσε στο κοπέλι επιδότηση πέντε-έξι χιλιάρικα». Ο κ. Αυγενάκης δεν διέψευσε τους διαλόγους, παρά μόνο ανέφερε ότι δεν συντελέστηκε η πράξη! Αυτή είναι η «ευθύνη» που επικαλέστηκε ο κ. Αυγενάκης. Αυτή είναι η «θεσμικότητα» της λειτουργίας του

Σε συνομιλίες του Γεώργιου Ξυλούρη, ψηφοφόρου της ΝΔ και προσώπου που ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης γνωρίζει προσωπικά όπως είπε στην Επιτροπή, προκύπτει πως ο πρώην Υπουργός τον παρότρυνε να καταθέσει μήνυση κατά της υπαλλήλου Π. Τυχέροπούλου, η οποία συνέδραμε τις εισαγγελικές αρχές στην έρευνα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν ο κ. Ξυλούρης ένιωσε «εκτεθειμένος», εξέφρασε την οργή του για την εγκατάλειψη από τον κ. Αυγενάκη, ενώ ο ίδιος τον είχε προτρέψει να κάνει την μήνυση. Ο κ. Αυγενάκης όταν ρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ αν ισχύουν οι παραπάνω διάλογοι πρότρεψε τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να ρωτήσουν τον ίδιο τον κ. Ξυλούρη.Αλήθεια, δεν έχει ενημερωθεί ο κ. Αυγενάκης ότι η Νέα Δημοκρατία, εμποδίζει την προσέλευση του κ. Ξυλούρη στην επιτροπή παρά τα επίμονα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ;Πώς προέτρεψε τους Βουλευτές να ρωτήσουν κάποιον τον οποίο η δική του παράταξη προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μην φέρει στην Επιτροπή;

Με έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ήδη από τον Απρίλιο του 2024 ότι οι συνεχείς αλλαγές διοικήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστούν δείγμα έλλειψης ανεξαρτησίας και πολιτικής παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην επιστολή της αναφέρει ότι ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να εξετάσουν αν πρέπει να τεθεί υπό επιτήρηση η διαπίστευση ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω σοβαρών ελλείψεων που είχαν εντοπιστεί.Στην έκθεση του για το οικονομικό έτος 2023, ο οργανισμός πιστοποίησης της Επιτροπής εντόπισε εκ νέου σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και στη συμμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα κριτήρια διαπίστευσης, αποδίδοντας χαμηλή βαθμολογία (2/4) σε κρίσιμους τομείς, όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Οργανωτική Δομή.

Η επιτροπή είχε επισημάνει ότι παραμένει προβληματικός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να συμμορφωθεί, ο κ. Αυγενάκης με όλα τα παραπάνω παρενέβη ακόμη περισσότερο, εκδίδοντας εντολή ώστε «καμία εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην εκδίδεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού» και υπερασπιζόμενος την απόφασή του. Αυτή η πρακτική οδήγησε τελικά στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού και στην επιτήρηση της χώρας. Οι αγρότες έμειναν απλήρωτοι και η ευθύνη ανήκει και σε αυτόν. Υπερασπίστηκε με πάθος την απόφαση αυτή αγνοώντας και υποβιβάζοντας τις οδηγίες της Επιτροπής. Ο «θεσμικός» κ. Αυγενάκης προσπαθούσε να ελέγχει και να χειραγωγεί τη διοίκηση που διορίστηκε με ΑΣΕΠ συμβάλλοντας με τις πρακτικές αυτές στην άρση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμα, κλήθηκε να απαντήσει γιατί στις 11 Οκτωβρίου 2023, παραμονές του δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών στη Θεσσαλία, δήλωσε δημόσια ότι «το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει άμεσα τις πληρωμές των αποζημιώσεων». Η δήλωση αυτή αποτέλεσε απροκάλυπτο εκβιασμό των πολιτών, εξαρτώντας την καταβολή των επιδοτήσεων με την επανεκλογή Αγοραστού στη Θεσσαλία. . Ο πρώην Υπουργός επιχείρησε να το παρουσιάσει ως «προσωπική άποψη» καθώς έπρεπε να υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση της Περιφέρειας!

Οι παραγωγοί της χώρας εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η χώρα βρίσκεται υπό επιτήρηση λόγω απώλειας αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ο κ. Αυγενάκης επέλεξε διοικήσεις, που λειτούργησαν ως κομματάρχες του, με εξωθεσμικό τρόπο συμβάλλοντας στην άρση της διαπίστευσης του Οργανισμού. Ήταν γνώστης των παράνομων πράξεών τους και συνεργός στην εκτέλεση τους Οι βαρύτατες ευθύνες του έχουν ως θύματα τους έντιμους παραγωγούς του τόπου μας που εξαιτίας του παραμένουν απλήρωτοι.

Εν τω μεταξύ αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστολή της Δέσποινας Μαρκοπούλου, επικεφαλής των ορκωτών ελεγκτών που ήλεγχαν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία παρουσιάζει μια σειρά δήθεν νομικών κωλυμάτων για την εξέτασή της από τα μέλη της Επιτροπής. Προκαλεί ερωτηματικά πώς η έχουσα την ευθύνη και υπογράφουσα τους οικονομικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει άγνοια και αδυναμία , συνεπικουρούμενη στα αβάσιμα επιχειρήματα της από την κυβερνητική πλειοψηφία που μόνη της αποφάσισε να μην την καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή και στην θέση της να έρθει ένα απλό μέλος της ομάδας των λογιστών, ο οποίος δεν υπέγραψε τους ελέγχους και δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους».

ΣΥΡΙΖΑ: Όχι άλλη «θεσμικότητα», κύριε Αυγενάκη!

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ανφέρουν ότι:

«Συνεχίζεται σε απευθείας μετάδοση το προκλητικό, κακοσκηνοθετημένο, σόου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη που πρωταγωνιστούν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναφέρονται στους σοκαριστικούς διαλόγους του «γαλάζιου» κυκλώματος, εμφανίζονται τώρα με τη γραβάτα του «θεσμικού» και του υπέρμαχου της διαφάνειας!

Ο Λευτέρης Αυγενάκης παριστάνει ότι δεν είναι ύποπτος ποινικών ευθυνών και επικαλείται διαρκώς τη «θεσμικότητα».

Ενώ, όπως κατέδειξαν οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, «μετέφερε» τους κομματικούς του φίλους από το Υπουργείο Αθλητισμού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Πρόκειται για τα «γαλάζια» στελέχη τα οποία, ως μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδιαλέγονταν με «γαλάζιους» κομματάρχες, ανθρώπους του κοινωνικού περιθωρίου και εσχάτως και του ποινικού δικαίου, όπως ο περιβόητος «Φραπές» (Γ. Ξυλούρης), προκειμένου να «βαφτεί» η Κρήτη στα χρώματα της ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης ομολόγησε ενώπιων των μελών της Επιτροπής ότι γνώριζε από πριν και πολύ καλά τον (επίσης… «θεσμικό») κ. Ξυλούρη.

Είναι τόσο θεσμικός ο κ. Αυγενάκης που έχει καταγραφεί στη συνείδηση του αγροτικού κόσμου διότι, θεωρώντας την Κρήτη ως «τσιφλίκι» του, ήταν ο Υπουργός που πίεζε για την πληρωμή των περιβόητων δεσμευμένων ΑΦΜ στο νησί. Κι όμως σήμερα, επιχειρεί να «φορτώσει» κάθε υπαιτιότητα για τα αμαρτωλά πεπραγμένα στον Οργανισμό στον πρώην πρόεδρό του, Βαγγέλη Σημανδράκο.

Ο κ. Αυγενάκης εμφανίζεται έτοιμος να απαντήσει «έντιμα», για όλα αλλά έχασε τα λόγια του όταν ο Αλ. Μεϊκόπουλος του υπενθύμισε την επιστολή Σημανδράκου, στις 30/10/2023 (μία ημέρα μετά την υποβολή της παραίτησής του).

Σε αυτήν, ο κ. Σημανδράκος περιέγραφε στον κ. Αυγενάκη το ακατανόητο της αποπομπής του. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Στρατάκος, από κοινού με τον υφυπουργό, κ. Κελέτση, του έδωσαν συγχαρητήρια στις 27/10/2023 για το «μπλόκο» που έβαλε για την καταβολή ενισχύσεων σε 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, από τα οποία το 63% προέρχονταν από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Ωστόσο, δύο μέρες μετά, ο ίδιος ο γενικός γραμματέας ζήτησε την παραίτησή του κ. Σημανδράκου «εκ μέρους του Λευτέρη Αυγενάκη» για το εν λόγω πάγωμα των επιδοτήσεων. Πρόκειται για ένα από τα πιο «θεσμικά» συμβάντα κατά τη θητεία του κ. Αυγενάκη.

Εξίσου «θεσμική» ήταν και αποστολή email από τον κ. Αυγενάκη σχετικά με επιδοτήσεις πολιτών, για τα οποία ισχυρίστηκε, εμπαίζοντας τα μέλη της Εξεταστικής, ότι δεν έδωσε εντολή πληρωμής, αλλά «προώθησε απλώς ερωτήματα πολιτών».

Παράλληλα, δεν είπε κουβέντα για την καταγγελία του κ. Σαλάτα: ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κάνει λόγο για «προδήλως αντικανονικές προκαταβολές πληρωμών που δόθηκαν το 2022», επί Υπουργίας Γεωργαντά -τον οποίο εγκωμίασε ο κ. Αυγενάκης- επισημαίνοντας ότι είχαν εκφραστεί διαφωνίες στο εσωτερικό του Οργανισμού, ενώ σε δηλώσεις του (Kontra) υποστήριξε ότι τα σοβαρότερα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκαν επί Αυγενάκη.

Επίσης, το υπ’ αρ. Πρωτοκόλλου 332654/57982/27-11-2023 πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη αναφέρεται σε «έντονες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες στη φόρμα υποβολής αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και γενικότερα προβλήματα στις διαδικασίες χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων κατά τα έτη 2022 και 2023».

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος προσκόμισε και την ανοιχτή επιστολή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στις 15/10/2025, με θέμα: «η αλήθεια για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και για τις αιτίες του σκανδάλου», σύμφωνα με την οποία, με την έκδοση της υπ΄ αρ. 1485/391112 (ΦΕΚ Β΄ 6647/22-12-2022) ΚΥΑ, επί θητείας Γεωργαντά, αποφασίστηκε «η μη εφαρμογή της εξαίρεσης της έκτασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων από την ανάγκη κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε η υπόνοια και εκκρεμούσαν έλεγχοι για εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα που δήλωναν παράνομα ιδιωτικούς βοσκότοπους και θεμελίωναν παράνομα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα».

Για όλα αυτά, η «θεσμικότητα» του κ. Αυγενάκη, του επιβάλλει τη σιωπή. Ο αγροτικός κόσμος όμως έχει και συνείδηση και μνήμη. Και δεν ανέχεται τον εμπαιγμό από τους οργανωτές του «γαλάζιου» κυκλώματος που λεηλάτησαν τα χρήματα των τίμιων παραγωγών».