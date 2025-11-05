«Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει σε κάθε μεγάλη πρόκληση», αναφέρει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του λουκέτου σε εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ αποκαλύπτει τη βαθύτατη διαχειριστική αδυναμία της κυβέρνησης. Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό να κλείσουν υποκαταστήματα και είχε συμφωνήσει, όπως σημειώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε οργισμένη δήλωση του προς άλλους συναδέλφους του υπουργούς αποκαλύπτοντας μια κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών. Εξάλλου, χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει. Επί επτά χρόνια η κυβέρνηση που στα λόγια είναι δήθεν μεταρρυθμιστική, απέτυχε να εκσυγχρονίσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να τα προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Τα χρησιμοποίησε για να παίρνουν απευθείας αναθέσεις κομματικοί φίλοι και ημέτεροι. Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει σε κάθε μεγάλη πρόκληση».