Μία ολοκληρωμένη πολιτική παρέμβαση με αιχμηρό λόγο και σαφείς θέσεις πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κυβερνητική πολιτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε σε θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία: την εγκατάλειψη της περιφέρειας, την αποδυνάμωση κρίσιμων δημοσίων υπηρεσιών, την κοινωνική κρίση που αποτυπώνεται στην εγκληματικότητα, αλλά και την προστασία των προσωπικών ελευθεριών, με αφορμή τον θεσμό του προσωπικού αριθμού.

Ο κ. Νατσιός υπογράμμισε ότι το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ, με κλείσιμο 24 ακόμη υποκαταστημάτων μετά τα 143 του 2023, συνιστά μία επικίνδυνη αποχώρηση του κράτους από περιοχές που το έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη Σταυρούπολη Ξάνθης, το Παρανέστι Δράμας, σε κοινότητες ακριτικών νησιών και φυσικά στο Άγιον Όρος, ως παραδείγματα περιοχών όπου τα ταχυδρομεία αποτελούν ζωτικό δεσμό των κατοίκων με το κράτος. Επισήμανε ότι τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μία υπηρεσία διακίνησης επιστολών και δεμάτων· αποτελούν ισχυρό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και εθνικής παρουσίας.

Το ζήτημα, όπως είπε, συνδέεται άρρηκτα με το δημογραφικό. «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να προβάλλει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ενώ την ίδια στιγμή αποψιλώνει τις υποδομές που θα μπορούσαν να κρατήσουν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες». Η αναφορά του στις εκατοντάδες σχολικές μονάδες που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και στον περιορισμό τραπεζικών, δικαστικών και άλλων δημοσίων υπηρεσιών στην επαρχία, είχε στόχο να καταδείξει την αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική και τα πραγματικά μέτρα της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ επέκρινε επίσης τη λογική της «επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας» που, όπως ανέφερε, εφαρμόζεται με τρόπο επιλεκτικό και πρόχειρο. Υπενθύμισε ότι ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, προερχόμενος από τον ιδιωτικό χώρο, προχώρησε σε διπλασιασμό των αποδοχών του, την ώρα που οι πολίτες στερούνται υπηρεσίες ζωτικής σημασίας. Μία τέτοια αντίληψη, όπως τόνισε, δεν μπορεί να αποτελεί βάση για χάραξη πολιτικής που αφορά το δημόσιο συμφέρον, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η παρουσία του κράτους είναι συνώνυμη με την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Νατσιός κατέθεσε μία σαφή πρόταση για μείωση του αριθμού των μελών της Βουλής από 300 σε 200, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Σύνταγμα, με σκοπό η εξοικονόμηση πόρων να επενδυθεί στην ενίσχυση της περιφέρειας. Όπως σημείωσε, σε μία περίοδο κατά την οποία ζητούνται θυσίες από τους πολίτες, οφείλει πρώτο το πολιτικό σύστημα να δώσει το παράδειγμα, ώστε αυτές οι θυσίες να γίνουν πιστευτές και αποτελεσματικές.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην έξαρση της εγκληματικότητας, με αφορμή τα πρόσφατα αιματηρά περιστατικά στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ δήλωσε ότι τα φαινόμενα αυτά αποτελούν αντανάκλαση μιας κοινωνίας που έχει χάσει τα σταθερά της σημεία και τα πρότυπά της. Εστίασε στην ευθύνη της παιδείας και της οικογένειας, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, υπογραμμίζοντας ότι η απομάκρυνση από τις αξίες που διαμόρφωσαν την ελληνική ταυτότητα επιτρέπει την ανάπτυξη αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Σαφής και αδιαπραγμάτευτη υπήρξε η θέση του για τον προσωπικό αριθμό. Ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε ότι ούτε θα τον παραλάβει ούτε θα τον χρησιμοποιήσει, ακόμη και αν καταστεί υποχρεωτικός. Παρατήρησε πως η συγκέντρωση όλων των προσωπικών, οικονομικών και βιομετρικών δεδομένων σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο καταχρήσεων και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου, όπως είπε, η κυβέρνηση έχει εμπλακεί σε υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών και δημοσίων προσώπων. Κάλεσε τους πολίτες να προβληματιστούν για το μέλλον των ατομικών τους ελευθεριών, επισημαίνοντας ότι ο ψηφιακός έλεγχος δεν πρέπει να γίνει κανονικότητα στη λειτουργία του κράτους.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, αναφέρθηκε στη δυναμική της ΝΙΚΗΣ, τονίζοντας ότι η οργανωτική της ανάπτυξη σε όλη τη χώρα καταδεικνύει τη διεύρυνση της κοινωνικής της απήχησης. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, εκτιμώντας πως υπάρχει σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος που αναζητά εναλλακτικές λύσεις και δεν εκφράζεται στα παραδοσιακά μετρήσεις κοινής γνώμης.

Το κεντρικό μήνυμα της συνέντευξής του συνοψίζεται στην άποψη ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να παραμείνει ζωντανή και ακέραιη μόνον αν η πολιτεία προστατεύσει την περιφέρεια και ενισχύσει τον πολίτη, όχι μόνο υλικά αλλά και ηθικά. Για τον κ. Νατσιό, η παρουσία του κράτους δεν πρέπει να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά να υπηρετεί τον τόπο σε κάθε γεωγραφική και κοινωνική του διάσταση. «Η περιφέρεια δεν είναι κόστος. Είναι ο χώρος όπου ανασαίνει η πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αληθινή συζήτηση για το μέλλον της χώρας πρέπει να ξεκινήσει από εκεί: από τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο τον κοινωνικό ιστό, μακριά από τα κέντρα αποφάσεων.

{https://www.youtube.com/watch?v=X0VgPTiHyso&t=1s}