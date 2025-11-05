«Ο κ. Χατζηδάκης το "ως εδώ" να το πει στους συναδέλφους του βουλευτές», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η ευθύνη είναι της ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου, δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση του Κωστή Χατζηδάκη για το θέμα των ΕΛΤΑ με αφορμή το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, ο Π. Χρηστίδης είπε: «Ο κ. Χατζηδάκης αν θέλει να είναι ειλικρινής πρέπει να μας πει ποια είναι τα συμφέροντα που τον χτυπάνε, ποιες είναι οι σκοπιμότητες και τι εννοεί για τις ευθύνες που αναλογούν. Σε ποιον αναλογούν δεν μας είπε, γιατί αν πίσω από αυτά τα οποία λέει υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο της κυβέρνησης, το οποίο φαντάζομαι ότι φωτογραφίζει πρέπει να μας πει ποιο είναι. Αυτό το οποίο αποκαλύπτει η Εφημερίδα των Συντακτών είναι ότι ο κ.Χατζηδάκης, το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε τι ήθελε να κάνει ο κ. Σκλήκας με τα ΕΛΤΑ. Άρα αν έχουμε ένα ακόμα κομματικό ξεκαθάρισμα της ΝΔ, επιβεβαιώνει όλα όσα λέγαμε».

Και συνέχισε: «Ο κ. Χατζηδάκης το "ως εδώ" να το πει στους συναδέλφους του βουλευτές οι οποίοι τις τελευταίες μέρες έχουν πει όλα όσα έχουν πει, δεν θα το πει σε εμάς και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά σε μια εφημερίδα η οποία δεν έχει πει κάτι ψέματα».

«Θέλουν να μας πουν ότι ο κ. Σκλήκας πήρε την απόφαση να κλείσει 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ με ένα email το οποίο έστειλε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, τρέμω στο πώς παίρνει αποφάσεις αυτή η κυβέρνηση, αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Χατζηδάκης. Η ευθύνη είναι της ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου, γνώριζε πάρα πολύ καλά», συμπλήρωσε ο Παύλος Χρηστίδης.