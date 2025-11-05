«Γνώριζαν τις επερχόμενες αλλαγές στα ΕΛΤΑ τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και οι συναρμόδιοι υπουργοί». Σε ωμή παραδοχή, παρά τις διαψεύσεις των προηγούμενων ημερών, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στην παραδοχή ότι «υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών», προχωρά με δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το οποίο ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του Οργανισμού, Γρηγόρης Σκλήκας, τον είχε ενημερώσει μέσω επιστολής για τα λουκέτα σε καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών. Έχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα. Όμως, ακόμα μια φορά δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη. Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Χατζηδάκης.

«Υπογραμμίζω και πάλι:

- Η κυβέρνηση επιμένει στη κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

- Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.

Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση την πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.

Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό», καταλήγει η δήλωση του κ. Χατζηδάκη.

Το δημοσίευμα της ΕΦ.ΣΥΝ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ΕΦ.ΣΥΝ. η επιστολή με ημερομηνία 10/10 έχει αποδέκτη τον αντιπρόεδρο της κυβέρνηση και με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με επερχόμενες αλλαγές στο δίκτυο καταστημάτων ΕΛΤΑ».

Με προσφώνηση «κύριε Αντιπρόεδρε», ο κ. Σκλήκας τον ενημερώνει ότι η παρέμβαση στο δίκτυο καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μέρος του ευρύτερου μετασχηματισμού που εφαρμόζεται στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Κύριες κατευθύνσεις του σχεδίου είναι η «αδειάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία», σημειώνοντας ότι «το ταχυδρομικό και επιχειρησιακό έργο των ΕΛΤΑ στηρίζεται και παράγεται από τους διανομείς. Η λειτουργία των διανομέων είναι ανεξάρτητη από την παρουσία των καταστημάτων. Οι διανομείς (ψηφιακοί ταχυδρόμοι πλέον) συνεχίζουν κανονικά το έργο τους, με ενισχυμένα μέσα, τεχνολογική υποστήριξη και πλήρη κάλυψη του 100% της επικράτειας».

Δεύτερη κομβική κατεύθυνση, η «τήρηση καθολικής υπηρεσίας» για την οποία θεωρεί ότι «η εξυπηρέτηση των πολιτών παραμένει αμετάβλητη. Η καθολική υπηρεσία αποζημιώνει το κόστος επίδοσης και συλλογής ταχυδρομείου σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον απόλυτο αριθμό καταστημάτων».

Οσον αφορά τη «γεωγραφική κάλυψη», σημειώνεται ότι «τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να διαθέτουν υψηλότερη πυκνότητα φυσικής παρουσίας σε σχέση με άλλα δίκτυα, όπως είναι π.χ. το τραπεζικό, όπου η αναλογία διαμορφώνεται σε περίπου ένα κατάστημα ανά 30.000 - 35.000 κατοίκους, ενώ για τα ΕΛΤΑ η σχέση παραμένει κάτω από 12.000 κατοίκους ανά σημείο εξυπηρέτησης. Ειδική μέριμνα δίνεται στην εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων και απομακρυσμένων περιοχών, μέσω κατ’ οίκον υπηρεσιών και διατήρησης φυσικής παρουσίας σε κάθε νησί».

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται η ανακατεύθυνση πόρων με στόχο την ενίσχυση του εξοπλισμού και των δυνατοτήτων των ταχυδρόμων, η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη νέου δικτύου μέσω συνεργατών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε τοπικούς επιχειρηματίες να δημιουργήσουν πρακτορεία ΕΛΤΑ στις περιοχές τους, παράλληλα με τις κύριες επαγγελματικές τους δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην κάλυψη περιοχών με επιχειρησιακό αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Για τη διαχείριση τυχόν τοπικών αντιδράσεων, κάθε αλλαγή στο δίκτυο συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση. Όπως αναφέρεται, «περιοχές που στο παρελθόν είχαν εκδηλώσει αντιδράσεις είναι η Καβάλα, τα Χανιά, η Χίος, το Ρέθυμνο, η Εύβοια, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία». Για κάθε μία από αυτές έχει συνταχθεί αναλυτική αξιολόγηση και αιτιολόγηση ανά κατάστημα.

Παράλληλα, για την ενημέρωση των πολιτών προβλέπεται η λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τα καταστήματα που θα τεθούν σε αναστολή. Μέσω αυτής, οι πολίτες θα μπορούν να πληροφορούνται για το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης (γραμματοθυρίδες, παραλαβή αντικειμένων κ.λπ.) καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας με τον αγροτικό ταχυδρόμο. Η ίδια ενημέρωση θα αναρτηθεί με σχετική αφίσα σε κάθε κατάστημα που αναστέλλει τη λειτουργία του και στην επίσημη ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ.

Οι τρεις τελευταίες σελίδες της επιστολής περιλαμβάνουν αναλυτική αποτύπωση του δικτύου «πριν και μετά» τις αλλαγές, με πίνακες ανά νομό. Σε αυτούς παρουσιάζονται τα συνολικά καταστήματα, εκείνα που κλείνουν ή παραμένουν, καθώς και τα πρακτορεία ΕΛΤΑ και Courier που λειτουργούν σε κάθε περιοχή. Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία, καταγράφονται 473 καταστήματα σε λειτουργία, 204 υπό κλείσιμο, 269 που παραμένουν, 412 πρακτορεία ΕΛΤΑ και 146 πρακτορεία Courier.