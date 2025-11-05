«Τα ΕΛΤΑ είναι δημόσιο αγαθό, είναι μορφή δημοκρατίας. Το να έχεις καθολική πρόσβαση στο ταχυδρομείο είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο» ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, παραχώρησε συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA», την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανέπτυξε τις θέσεις του για κρίσιμα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, διαφάνειας και δημοκρατίας.

Νέα πολιτική εποχή και παγκόσμια τάση ανανέωσης

Με αφορμή την εκλογή του Zohran Mamdani στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέδειξε τη νέα παγκόσμια τάση πολιτικής ανανέωσης. Ο 34χρονος πολιτικός αποτελεί παράδειγμα νέας γενιάς που προτείνει παρεμβάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ισότητας.

Όπως τόνισε: «Οι νέες γενιές αλλάζουν το εκλογικό σώμα. Ο κόσμος πια ψηφίζει ιδέες, όχι ταμπέλες».

Προτάσεις που ανέφερε ως παραδείγματα: πάγωμα ενοικίων, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες, δημοτικά παντοπωλεία με τιμές χονδρικής.

Δημόσιο αγαθό και φορέας δημοκρατίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφορικά με την κρίση στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι:

«Τα ΕΛΤΑ είναι δημόσιο αγαθό, είναι μορφή δημοκρατίας. Το να έχεις καθολική πρόσβαση στο ταχυδρομείο είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο».

Επισήμανε ότι πριν από περίπου έξι χρόνια ο οργανισμός ήταν κερδοφόρος, αλλά οδηγήθηκε στη σημερινή κατάσταση μέσω κακοδιαχείρισης και απευθείας αναθέσεων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την απευθείας ανάθεση ύψους 1.000.000 € στον κ. Πάτση, και ζήτησε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις συμβάσεις και την επιχειρησιακή διαχείριση.

Ζήτησε επιπλέον να δημοσιοποιηθεί η ανάλυση της Deloitte που έχει ανατεθεί από το Υπερταμείο και να γίνει πλήρης αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου των ΕΛΤΑ, με ταυτόχρονη εκτίμηση του κοινωνικού οφέλους — δεδομένου ότι τυχόν λογιστικές ζημίες μπορεί να αντισταθμίζονται από τη δημόσια προσφορά του οργανισμού σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Αφοπλισμός, κοινωνική ασφάλεια και μηδενική ανοχή στη βία

Ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε τα πρόσφατα φαινόμενα οπλοκατοχής «όχι παράδοση αλλά σήψη» και πρότεινε πρόγραμμα αφοπλισμού με αμνηστία, ώστε να παραδίδονται όπλα χωρίς ποινές. Τόνισε ότι απαιτείται άμεση δράση για την προστασία των πολιτών και πρόληψη, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ψυχικής υγείας.

Επιπλέον υπενθύμισε ότι έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες και κάλεσε τα κόμματα να ανταποκριθούν.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει στην αγορά του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς προτιμά να επικεντρωθεί στο μέλλον και στην προώθηση νέων λύσεων αντί για ανακύκλωση παλαιών εντυπώσεων. Θεώρησε ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί φρέσκα πρόσωπα και νέες ιδέες.

Για τη ζωοφιλία: Προστασία ζώων και αυστηρό νομικό πλαίσιο

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων. Υποστήριξε ότι η εγκατάλειψη κατοικιδίου πρέπει να τιμωρείται ως κακούργημα και πρότεινε την υιοθέτηση προτύπων όπως εκείνα του Βελγίου.

Επισήμανε ότι το Κίνημα Δημοκρατίας έχει θεσμοθετήσει τομέα ζωοφιλίας και ευζωίας, ως μόνιμο κομμάτι της πολιτικής του ατζέντας.

Ο κ. Στέφανος Κασσελάκης έκλεισε τη συνέντευξη υπενθυμίζοντας τη φιλοσοφία του φορέα: ότι το Κίνημα Δημοκρατίας επιδιώκει συμμετοχή, διαφάνεια και ευθύνη, και ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική ανανέωση με επίκεντρο τον πολίτη.