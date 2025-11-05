«Η πρόταση του για την μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, την σημαντικότερη καπιταλιστική μητρόπολη του κόσμου, μια πόλη που θα φορολογεί τους πλούσιους βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων και των αποκλεισμένων συμπυκνώνει τη μεγάλη μάχη της εποχής μας», σχολιάζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Η θριαμβική νίκη του Μαμντάνι αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί, τονίζει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα στις εκλογές της Νέας Υόρκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Ένα φάντασμα πλανάται

Η θριαμβική νίκη του Ζοραν Μαμντανι αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί. Μπορεί να αλλάζει τον κόσμο. Σήμερα είναι ιστορική μέρα, είναι μέρα χαράς κι ελπίδας. Και η μέρα που η Μαύρη Διεθνής έχει κάθε λόγο να ανησυχεί.

Γράφηκαν πολλά και στη χώρα μας για τον Μαμντάνι. Κρατάω μια σκέψη: η προτεραιότητα της πραγματικής πολιτικής. Της πολιτικής που μιλά συγκεκριμένα, που συγκρούεται με συμφέροντα, που στηρίζεται στην οργάνωση των πολλών απέναντι στην εξουσία των λίγων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το έργο του Μαμντάνι δεν θα είναι εύκολο. Και για αυτό μας αφορά.

Η πρόταση του για την μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, την σημαντικότερη καπιταλιστική μητρόπολη του κόσμου, μια πόλη που θα φορολογεί τους πλούσιους βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων και των αποκλεισμένων συμπυκνώνει τη μεγάλη μάχη της εποχής μας.

Το αν η πολιτική δεν θα είναι απλώς εκφορά λέξεων, αλλά ριζοσπαστική πράξη με υλικό αποτύπωμα στις ζωές των πολλών, στις ζωές μας.

Turn the volume up».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1362150728611102&id=100044485627317&rdid=yOnapCXDDEqv2WBb#}