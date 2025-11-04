Δύο στους τρεις λένε στη δημοσκόπηση ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική.

Η ακρίβεια συνεχίζει να μαστίζει τα νοικοκυριά, κάτι που προδίδουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO, τα οποία δείχνουν πως τα μέτρα της κυβέρνησης δεν έχουν αλλάξει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Το 81% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι αμείωτη η ακρίβεια. Το 15% «βλέπουν» μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Δημοσκόπηση: Τι απαντούν για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση «πόσο εμπιστεύεστε τον Αλέξη Τσίπρα», το 62% απαντά καθόλου, το 17% λίγο, το 12% αρκετά και το 5% πολύ.

Στους ψηφοφόρους των κομμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 51% απαντούν ότι τον εμπιστεύονται πολύ και το 41% αρκετά. Στο ΠΑΣΟΚ το 5% λένε «πολύ» και το 8% αρκετά, στην Πλεύση Ελευθερίας το 33% «αρκετά», στη Νέα Αριστερά το 15% «πολύ» και το 47% «αρκετά» και στο Κίνημα Δημοκρατίας το 7% λέει ότι εμπιστεύεται πολύ τον Τσίπρα και το 38% αρκετά.

Καθόλου ικανοποιημένοι από κυβέρνηση (48%) και Μητσοτάκη (51%)

Το 48% δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης (από 53% τον Σεπτέμβριο) και λίγο το 33% (από 27%).

Σε ό,τι αφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν το 51% (από 56%) και λίγο το 26% (από 23%). Σημειώνεται πως η ικανοποίηση για τον πρωθυπουργό έπεσε από το 25% στο 21% από τον Ιούνιο.

Ενδιαφέρον έχει η στάση των πολιτών στην ερώτηση εάν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης σε ζητήματα εθνικής άμυνας. Το 44% απαντούν «ναι» και το ίδιο ποσοστό «όχι». Αυτός είναι ο μόνος τομέας στον οποίο η κυβέρνηση καταγράφει τόσο υψηλό ποσοστό θετικών απαντήσεων, ενώ σε κανέναν άλλον δεν υπερισχύουν των αρνητικών, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 2 στους 3 πολίτες θεωρούν ότι δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης που μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 11%, από 14% τον Ιούνιο. «Κανένα» απαντά το 54%, μία μονάδα ψηλότερα από τον Ιούνιο.

Για το 69% δεν είναι αποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με τον περιορισμό της εγκληματικότητας, ενώ το 24% απαντά «ναι» σε αυτή την ερώτηση.

Τέλος, το 64% συμφωνούν και το 25% διαφωνούν με την απόφαση αρκετών χωρών και την πρόταση του ευρωκοινοβουλίου για απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων στα social media.