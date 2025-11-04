«Ο Υπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει τις επιλογές του ως διαφανείς και χωρίς πολιτικά «ρουσφέτια», παρά το γεγονός ότι μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που διόρισε ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.»

Στην σημερινή του κατάθεση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε όσα γνωρίζουν όλοι οι αγρότες και οι πολίτες: το σκάνδαλο είναι αποτέλεσμα χρόνιας και συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ. Η Πολιτεία οφείλει σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, λόγω παραλείψεων της κυβέρνησης.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις «διαχρονικές ευθύνες» του σκανδάλου, αποφεύγοντας να απαντήσει για τις προσωπικές του ευθύνες και για τη μη εφαρμογή του Action Plan Plus, παρά την καταληκτική ημερομηνία και τη μακρά περίοδο επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας παραδέχθηκε, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ότι τα στοιχεία που παρέλαβε για επιδοτήσεις, ζώα και βιολογικά προγράμματα δεν αντικατόπτριζαν την πραγματική κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzxlnsqu7dt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως τονίζουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην Επιτροπή, ο Υπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει τις επιλογές του ως διαφανείς και χωρίς πολιτικά «ρουσφέτια», παρά το γεγονός ότι μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που διόρισε ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν απάντησε για την καθυστέρηση αποκάλυψης της παραίτησης του κ. Καϊμακάμη και τη μερική απασχόληση υψηλόμισθου κυβερνητικού αξιωματούχου, την οποία θεώρησε αποδεκτή. Επιπλέον, η επιχειρηματική του δραστηριότητα για την οποία λάμβανε επιδοτήσεις χαρακτηρίστηκε «σημαντική εμπειρία» και όχι σύγκρουση συμφερόντων.

Στις ερωτήσεις για τον πρώην Αντιπρόεδρο κ. Ζερβό και τα κυκλώματα εξαπάτησης στα ΚΥΔ, ο Υπουργός απέδωσε έλλειψη αρμοδιότητας ή ανέβαλε τις ενέργειες για το μέλλον, ενώ για την κατάσταση στις βιολογικές καλλιέργειες απέφυγε να δώσει εξηγήσεις, παρότι ανακλήθηκαν πάνω από 5.000 πιστοποιητικά χωρίς καμία ανάκληση αδειών φορέων πιστοποίησης.

Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επίσης αμφισβητείται, καθώς αιτήματα απόσπασης υπαλλήλων παρέμειναν μήνες στο συρτάρι χωρίς καμία ενημέρωση. Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι «παρέλαβε αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα», αλλά παρά την ενημέρωση στον Πρωθυπουργό δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, έλεγχος ή παραίτηση. Τέλος, απέφυγε να απαντήσει σχετικά με πιθανή νέα δικογραφία που τον αφορά και για το αν σκοπεύει να υποβάλλει παραίτηση.

Η σημερινή κατάθεση αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι, χωρίς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το σκάνδαλο θα παρέμενε κρυφό, με τον αγροτικό κόσμο όμηρο των κυβερνητικών παραλείψεων σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzvd0msks21?integrationId=40599y14juihe6ly}