Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τις δηλώσεις του για το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα σε «ιδιότυπο μνημόνιο», με τις χρεωστούμενες ενισχύσεις να αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από πέρυσι, λόγω κυβερνητικής αδράνειας και κακοδιαχείρισης.

Το κόμμα κάνει λόγο για «φαγοπότι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο, όπως αναφέρει, πρωταγωνίστησαν «γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές» και διοικήσεις που λειτουργούσαν υπό την πολιτική κάλυψη υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, στηλιτεύει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την αποκάλυψη του σκανδάλου.

«Για τον κ. Γεωργιάδη δεν φταίει η κυβέρνηση που επέτρεψε το “φαγοπότι”, δεν φταίνε οι υπουργοί που απενεργοποίησαν τους ελέγχους και αύξησαν τα δηλούμενα στρέμματα, ούτε η “γαλάζια εγκληματική οργάνωση των φραπέδων και των χασάπηδων”. Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες που έχουν οδηγήσει σε ασφυξία», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει με σαφή πολιτική αιχμή: «Ο αγροτικός κόσμος θα ξεβολέψει την αλαζονεία και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας»