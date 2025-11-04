Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης έχουν κλείσει ήδη κάποια καταστήματα «δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση και μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση με διάλογο».

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το σάλο με τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ. Τα καταστήματα στην Αττική και σε άλλες πόλεις έκλεισαν, ενώ αγωνία επικρατεί τι θα γίνει με τα λουκέτα στην επαρχία. Ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας παραιτήθηκε, αναβλήθηκε και η συνεδρίαση των επιτροπών για τα ΕΛΤΑ και τώρα αναμένονται οι αποφάσεις για το μέλλον των καταστημάτων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στον ΣΚΑΪ και επεσήμανε ότι: «Η παραίτηση δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του κ. Σκλήκα». Στο ερώτημα αν ακυρώνεται το σχέδιο για λουκέτο σε καταστήματα είπε: «Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Το σχέδιο αυτό το επέλεξε η Διοίκηση ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν».

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για το 2013 οπότε και απελευθερώθηκε η αγορά, μίλησε για το 2018 και είπε «όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Ναι, θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους». «Δεν είναι δυνατόν χωρίς να κάνει διάλογο να ανακοινώνει ότι θα κλείσει 204 καταστήματα» σημείωσε.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης έχουν κλείσει ήδη κάποια καταστήματα «δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση και μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση με διάλογο». Όπως είπε το 92% των συντάξεων διανέμεται κατ οίκον.

Σημείωσε ότι η κοινωνία προχωρά. «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, εκσυγχρονίζονται. Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία για να μην μείνει κανένας πολίτης ακάλυπτος», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Για τις προθέσεις και το σχέδιο των ΕΛΤΑ να κλείσουν κάποια καταστήματα είναι δεδομένο ότι ξέρανε οι αρμόδιοι στην κυβέρνηση. Ναι ήταν γνωστές οι προθέσεις. Δεν ήταν γνωστό το συγκεκριμένο της απόφασης με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» είπε. Τόνισε ότι οι πολίτες θέλουν να εξυπηρετούνται κατ' οίκον. «Κανένας συνταξιούχος, κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Όπου κλείσουν είτε θα λειτουργούν σημεία εξυπηρέτησης συμβεβλημένα με τα ΕΛΤΑ», είπε μεταξύ άλλων.

«Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν χωρίς να κάνει διάλογο να ανακοινώνει σε μια νύχτα ότι κλείνει 204 καταστήματα».

«Έχουν κλείσει κάποια καταστήματα, δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση. Εντός μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η αναγκαία μεταρρύθμιση. Κανένας σε κανένα σημείο της Ελλάδας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανείς δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Στις περιοχές με πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία για να μην μείνει κανείς ακάλυπτος», ανέφερε.

Η επιστολή παραίτησης

Προς Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

Με τιμή,

Γρηγόρης Σκλήκας