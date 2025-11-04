Ερωτηθείς αν τον είχαν ενημερώσει π.χ. για ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, που έχει 920 ευρώ τον χρόνο έσοδα και κοστίζει 35.000, τι θα πρότεινε, ο κ. Καράογλου είπε: «Θα πρότεινα να κλείσει (...)».

«Ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος και δυστυχώς αυτό συνέβη», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου το ξαφνικό λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει αναταραχή τόσο στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας όσο και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Καράογλου τόνισε: «Ήμουν καλεσμένος σε κανάλι, το απόγευμα της Πέμπτης, και ενώ είμαι στον "αέρα", έρχεται δελτίο Τύπου από τα ΕΛΤΑ που λέει ότι κλείνουν 204 καταστήματα. Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συνεννόηση, χωρίς να μας έχει ενημερώσει κανείς. Ενιωσα σαν... κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος».

Πρόσθεσε πως «η πορεία των ΕΛΤΑ προφανώς δεν είναι καλή και είναι προβληματική (...). Το θέμα όμως είναι το εξής: για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδη ενημέρωση. Εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι του λαού, είμαστε καθημερινά στην κοινωνία, ακούμε τα παράπονα των πολιτών. Δεν θα έπρεπε να ξέρουμε τι σχεδιάζεται; Δεν θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε μία λύση; Κάποιοι το παίζουν τεχνοκράτες. Τεχνοκράτης είμαι και εγώ κι εγώ επιστήμονας είμαι».

Ερωτηθείς αν τον είχαν ενημερώσει π.χ. για ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, που έχει 920 ευρώ τον χρόνο έσοδα και κοστίζει 35.000, τι θα πρότεινε, ο κ. Καράογλου είπε: «Θα πρότεινα να κλείσει (...)».

«Εγώ αν ήμουν στη θέση του κ. Σλήκα θα έκανα διάλογο με τους τοπικούς βουλευτές», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

