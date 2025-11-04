«Όλα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια, αποκλειστικά μέσω του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικών φορέων» ανέφερε ο Γιώργος Τσακίρης.

Κατά της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τάχθηκε ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθηγητής Γιώργος Τσακίρης, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός χρειάζεται «αναδόμηση από την αρχή, με τεχνοκρατικά κριτήρια, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και επαρκή χρηματοδότηση».

Ο κ. Τσακίρης κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, επικαλέστηκε τη σύντομη θητεία του, που διήρκεσε μόλις 20 εργάσιμες ημέρες, για να εξηγήσει γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί σε βάθος με τους εννέα εποπτευόμενους οργανισμούς του υπουργείου – ανάμεσά τους και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε, κατά το σύντομο διάστημα παραμονής του στο υπουργείο προτεραιότητα είχαν τα επείγοντα ζητήματα, ενώ οι λίγες συναντήσεις που πραγματοποίησε με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούσαν αποκλειστικά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς έπρεπε να διαμορφωθεί άμεσα το σχετικό πλαίσιο.

Ο κ. Τσακίρης υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στη λειτουργία του Οργανισμού, ωστόσο σημείωσε με έμφαση πως «η δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι η σωστή για να είναι αποδοτικός και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους 650.000 δικαιούχους».

Εξέφρασε ακόμη τη διαφωνία του με τη συμμετοχή τεχνικών συμβούλων, δηλώνοντας πως «όλα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια, αποκλειστικά μέσω του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικών φορέων».

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν πως «ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023), Γ. Τσακίρης, επανέλαβε επί της ουσίας κατά τη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή αυτό που ο αγροτικός κόσμος ξέρει από την πρώτη στιγμή: ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης, του τρόπου που η Κυβέρνηση της ΝΔ διαχειρίστηκε το κομβικό ζήτημα της καταβολής των επιδοτήσεων της ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρη Μαμουλάκη, ο κ. Τσακίρης επιβεβαίωσε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να είναι η δέουσα λύση στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι, η ΑΑΔΕ ασχολείται κυρίως με αλφαριθμητικά δεδομένα και έχει οικονομοτεχνική προσέγγιση, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ασχολείται με γεωχωρικά δεδομένα και έχει γεωτεχνική προσέγγιση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει εκ νέου ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συγκάλυψη του σκανδάλου μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αντίθετα, θα συνεχίσει με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα μέχρι να αποδοθούν ευθύνες για το «γαλάζιο» σκάνδαλο και να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία στο σύστημα επιδοτήσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας οι οποίοι, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραμένουν απλήρωτοι».