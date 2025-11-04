Μουδιασμένο το Μαξίμου μέχρι αργά χθες τη νύχτα προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει την στάση των βουλευτών της όσο και να βρει τρόπους διαφυγής από το αδιέξοδο.

Το «γαλάζιο» σφυροκόπημα 100 και πλέον βουλευτών της Ν.Δ. προς τον τεχνοκράτη των ΕΛΤΑ Γρ. Σκλήκα είχε χωρίς αμφιβολία κύριο αποδέκτη το ίδιο το Μαξίμου. Είναι η πρώτη ολομέτωπη επίθεση που κάνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. στην κυβέρνηση εκφράζοντας συσσωρευμένη δυσφορία ετών. Μουδιασμένο το Μαξίμου μέχρι αργά χθες τη νύχτα προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει την στάση των βουλευτών της όσο και να βρει τρόπους διαφυγής από το αδιέξοδο. Διότι με αυτήν την κυβερνητική εικόνα η σημερινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομίας και Δ. Διοίκησης που έχει ζητήσει η αντιπολίτευση για το μέλλον των ΕΛΤΑ είναι απολύτως υπονομευμένη.

Ενδοκυβερνητικά μαχαιρώματα

Στο αντάρτικο των βουλευτών έρχεται να προστεθεί και η ενδοκυβερνητική αιματοχυσία που προηγήθηκε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός παρά τω πρωθυπουργό Κωστής Χατζηδάκης βρέθηκε στο «στόχαστρο» άλλων υπουργών ως υπεύθυνος του φιάσκου με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ. Με βασικό επιχείρημα, ότι προΐσταται στην εποπτεία όλων των παραγωγικών υπουργείων ενώ του «χρεώνεται» και ο Διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ που ανακοίνωσε τον αιφνίδιο θάνατο των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ο Κ. Χατζηδάκης αντέδρασε έντονα δηλώνοντας δημόσια ότι τα ΕΛΤΑ είχαν ενημερώσει εδώ και δύο μήνες όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και ότι ο ίδιος δεν είχε αναλάβει τον συντονισμό της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.

Όλοι δήλωσαν αναρμόδιοι

Γεγονός είναι ότι η μεταρρύθμιση»- λουκέτο των ΕΛΤΑ έμεινε στο τέλος ορφανή. Ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί της ουσίας. Αναρμόδιος δήλωσε και ο υπουργός Ψηφιακής πολιτικής Δ. Παπαστεργίου παρότι τα ΕΛΤΑ περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του. Αναρμόδιο δήλωσε και το υπερταμείο στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ. Έτσι ο μόνος αρμόδιος έμεινε ο. Δ. Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ωσάν να μην υπάρχει πολιτική εποπτεία από κανέναν και ο κάθε διοικητής να αποφασίζει μόνος του χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό φίλτρο για τις συνέπειες μιας τόσο σοβαρής απόφασης.

Ενταφιάζονται τα μέτρα της ΔΕΘ

Το μόνο που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε είναι πρώτα να προετοιμαστεί σωστά η μεταρρύθμιση και μετά να ανακοινωθεί. Να έχει διασφαλιστεί, δηλαδή, ότι δεν θα μείνει κανείς απομακρυσμένος κάτοικος χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες και να έχει προηγηθεί η ενημέρωση για το πρόβλημα βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ , η σχετική καμπάνια και μετά να γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πλήγμα από το φιάσκο των ΕΛΤΑ είναι διπλό. Αφενός συνθλίβεται η εικόνα της κυβέρνησης αφετέρου ενταφιάζεται η θετική συζήτηση στη Βουλή που ξεκινάει την Πέμπτη στη βουλή για τα μέτρα της ΔΕΘ!

Γαλάζιο σφυροκόπημα-Δεν παραιτείται ο Σκλήκας

Με βαριές εκφράσεις του τύπου «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος» 100 και πλέον γαλάζιοι βουλευτές άφησαν τα προσχήματα στην τηλεδιάσκεψη με κυβερνητικά στελέχη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ και πυροβόλησαν κατά ριπάς..

Έναν σκοπό είχαν και το έδειξαν ξεκάθαρα. Να εξωθήσουν τον Δ. Σύμβουλο των ΕΛΤΑ σε παραίτηση και να κερδίσουν μία νίκη απέναντι σε λανθασμένες κυβερνητικές αποφάσεις που μέχρι τώρα έπρεπε να ανέχονται είτε συμφωνούσαν με αυτές είτε όχι. Ο Γρ. Σκλήκας , πάντως, έδειξε εξαιρετική αντοχή στα πυρά αφού μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον δεν ενέδωσε στο καθολικό αίτημα των βουλευτών να παραιτηθεί.

Αντίθετα , τους προσκάλεσε μόλις ξεπεραστεί η κρίση να βγουν όλοι μαζί έξω ένα βράδυ!

Δεν απάντησε ποιον είχε ενημερώσει στο Μαξίμου

Αυτό που εξόργισε περισσότερο τους βουλευτές είναι ότι παρά το σφυροκόπημα που δέχθηκε δεν του πήραν κουβέντα για τον ποιον είχε ενημερώσει στο Μαξίμου για την απόφαση του να βάλει λουκέτο στα μισά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για βουλευτή να ρωτάει και να μην παίρνει απάντηση» έλεγαν τα μεσάνυχτα φανερά εξοργισμένοι.

Η Κ.Ο τράβηξε κόκκινη γραμμή

Στην πραγματικότητα η γαλάζια Κ.Ο τράβηξε την δική της κόκκινη γραμμή και έστειλε το μήνυμα στο Μαξίμου ότι δεν είναι διατεθειμένη πλέον να στηρίζει λάθη και παλινωδίες του επιτελικού κράτους. Και σίγουρα όχι σε βάρος της δικής τους επανεκλογής.

Επειδή όμως δεν μπορούσαν να χτυπήσουν απευθείας στο Μαξίμου χτύπησαν με όση δύναμη είχαν το «σαμάρι» ...

Τι σημαίνει η «γαλάζια» ανταρσία

Κι αν μέχρι το απόγευμα στο Μαξίμου φάνταζε ως μόνο πρόβλημα ο ανοιχτός πόλεμος και τα πισώπλατα μαχαιρώματα μεταξύ των συναρμόδιων υπουργών που χειρίστηκαν την υπόθεση των ΕΛΤΑ, αργά τη νύχτα έγινε φανερό ότι το πρόβλημα της συνοχής της κυβέρνησης είναι μεγαλύτερο και βαθύτερο.

Στην πραγματικότητα η εικόνα που δίνει η κυβέρνηση μετά από εξίμιση χρόνια διακυβέρνησης είναι ότι έχει χαθεί ο έλεγχος.

Προβληματισμός ότι έχει χαθεί ο έλεγχος

Οι υπουργοί τσακώνονται ανοιχτά μεταξύ τους. Οι βουλευτές καρφώνουν τους υπουργούς και δεν υπακούουν στις άνωθεν εντολές και το Μαξίμου περιορίζεται σε ρόλο θεατή πέφτοντας από το ένα λάθος στην διαχείριση κρίσεων στο άλλο.

Με δεδομένο ότι οι βουλευτές παραμένουν οι ίδιοι, οι υπουργοί, επίσης, παραμένουν οι ίδιοι και η κυβέρνηση παρόλα αυτά καταφέρνει κάθε μέρα να πατάει τα κορδόνια της, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά συνολικότερα.

Ότι έχει χαθεί η όποια αίγλη της αποτελεσματικότητας του επιτελικού κράτους και τώρα όλοι τρέχουν να σώσουν τον εαυτό τους.

Με δεμένα ...χέρια

Δείχνει , επίσης, ότι τα όρια της μεταρρυθμιστικής αντοχής αυτής της κυβέρνησης συρρικνώνονται. Από εδώ και πέρα η κυβέρνηση μπορεί να παίζει μόνο άμυνα καθώς ο τελευταίος χρόνος δεν προσφέρεται για μεταρρυθμίσεις που σηκώνουν σκόνη και αντί να κλείνουν ανοίγουν ολοένα και περισσότερα μέτωπα.

Είτε με τους αγρότες, είτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε με τους «γαλάζιους» βουλευτές που παίζουν κορώνα- γράμματα την επανεκλογή τους σε μία εκλογική αναμέτρηση που προμηνύει «σφαγή» σε όλες τις εκλογικές Περιφέρειες αφού από το 41% του 2023 τώρα η Ν.Δ. βρίσκεται στο 27-28%.