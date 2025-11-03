Οι βουλευτές της ΝΔ έχουν βάλει πρώτα από όλους στο στόχαστρο τους την διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και αξιώνουν αν όχι τώρα – σίγουρα μετά την κρίση- να αποπεμφθεί ο διοικητής Γρ. Σκλήκας.

Με άγριες διαθέσεις προσέρχονται οι «γαλάζιοι» βουλευτές στην συζήτηση με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, το υπερταμείο και τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης για το μπάχαλο που προκάλεσε η ανακοίνωση για τον αιφνίδιο θάνατο των μισών υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Οι βουλευτές της Ν.Δ. που απειλούν με αντάρτικο αν δεν υπάρξει λύση που να ικανοποιεί και τον τελευταίο κάτοικο στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έχουν βάλει πρώτα από όλους στο στόχαστρο τους την διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και αξιώνουν αν όχι τώρα – σίγουρα μετά την κρίση- να αποπεμφθεί ο διοικητής Γρ. Σκλήκας.

Και μπορεί οι βουλευτές της Ν.Δ. να μην το λένε δημόσια αλλά τα «γαλάζια» σκάγια παίρνουν και όσους από το επιτελικό κράτος και τους υπουργούς έχουν την ευθύνη για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες 48 ώρες και δεν την αναλαμβάνουν.

Ευθύνες σε ΕΛΤΑ και επιτελικό κράτος

«Εμάς δεν μας νοιάζει να στοχοποιήσουμε κάποιον συγκεκριμένα. Αλλά το ότι πρόκειται για αποτυχία του επιτελικού κράτους δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Διότι τα ΕΛΤΑ μπορεί να μην ενήργησαν σωστά αλλά η κυβέρνηση που έχει την πολιτική ευθύνη τι έκανε;» λένε κυβερνητικοί βουλευτές και δεν δέχονται μύγα στο σπαθί τους.

Στ. Πέτσας, Δ. Μαρκόπουλος, Σ. Βολουδάκη, Β. Οικονόμου είναι μερικοί από τους «γαλάζιους» βουλευτές που διαφοροποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή.

Κι αν οι βουλευτές εμφανίζονται αποφασισμένοι να κρατήσουν την εκλογική πελατεία τους και όχι να στηρίξουν γι άλλη μία φορά τις κυβερνητικές παλινωδίες, η κατάσταση είναι ίδια και χειρότερη εντός των τειχών της κυβέρνησης.

Ενδοκυβερνητικά «μαχαιρώματα»

Από το Σάββατο μέχρι και σήμερα εξελίσσεται ένας παρασκηνιακός πόλεμος ανάμεσα στο Μαξίμου και τους συναρμόδιους υπουργούς για το ποιος έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Τα πυρά στράφηκαν κυρίως στο πρόσωπο του Κ. Χατζηδάκη με το επιχείρημα ότι ο Διοικητής των ΕΛΤΑ είναι εκλεκτός του και με δεδομένο ότι ήταν αποδέκτης και ενός πιο λεπτομερούς e-mail . «Καμία λεπτομέρεια δεν υπήρχε στο email για τα καταστήματα που θα έκλειναν» διατείνεται η πλευρά Χατζηδάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το επιβεβαιώνει στο briefing της Δευτέρας.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σε δημόσια παρέμβαση του υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ δύο μηνών τα ΕΛΤΑ ενημέρωσαν όλους τους συναρμόδιους υπουργούς Κ. Πιερρακάκη και Δ. Παπαστεργίου.

Το υπουργείο Οικονομικών διατείνεται -και είναι γεγονός -ότι παρίσταται μεν σε όλες τις συσκέψεις που αφορούν ΔΕΚΟ και οργανισμούς χωρίς να έχει , ωστόσο, διαχειριστική ευθύνη.

Κανένα σχόλιο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνονται τα ΕΛΤΑ.