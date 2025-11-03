Απίστευτοι διάλογοι από τους «γαλάζιους» βουλευτές για τα ΕΛΤΑ.

Σφαγή στη Νέα Δημοκρατία για τα ΕΛΤΑ με τους διαλόγους που ακούστηκαν στην άτυπη τηλεδιάσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας που έγινε το βράδυ της Δευτέρας. Η έκρηξη που σημειώθηκε επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι ένα καζάνι που βράζει. Όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ. Σήμερα ήταν η αφορμή καθώς πλέον καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και όχι λόγια και μασάζ.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του Dnews περίπου 10 βουλευτές της ΝΔ εξαπέλυσαν σκληρό αντάρτικο με εκφράσεις όπως «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ» και «με εσάς ισχύει το… ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες». Στο κάδρο τους βρέθηκαν οι Χατζηδάκης, Παπαστεργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας.

Ειδικότερα:

-ο Δ. Μαρκόπουλος φέρεται να είπε κατά την τηλεδιάσκεψη που ήταν παρών μόνο ο Δημήτρης Παπαστεργίου: «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ . Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;» και συνέχισε ο κ.Μαρκόπουλος: «Δεν μπορούμε να το στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα».

-ο Νίκος Παναγιωτόπουλος: «Κύριοι, έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» και συνέχισε: «Ακούω 180.000 ευρώ ενοίκιο στα κεντρικά δίνετε, αν βρίσκατε γραφεία με 100.000 θα γλυτώνατε 80.000 ευρώ. Μισθοί πόσων ταχυδρόμων. Είναι τεράστιο αυτογκόλ. Τι πλάνο υπάρχει; Να κλείσουμε τα ταχυδρομεία να πηγαίνει ο κόσμος στην άλλη άκρη;».

-ο Θεόδωρος Καράογλου: «Με εσάς ισχύει το …ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος . Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες. Τους είπατε ότι έχετε πρόβλημα, μήπως συστεγαστείτε, Όλα αυτά προϋποθέτουν διάλογο, εσείς όμως δείχνετε αδυναμία διαλόγου»».

-η Φωτεινή Αραμπατζή: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναισθηση το κάνατε. Ξεχείλισε το ποτήρι».

-ο Βασίλης Οικονόμου: «Λάθος ότι η σύσκεψη επεται των ανακοινώσεων».

-η Σέβη Βολουδάκη: «Εχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα και τα ΕΛΤΑ. Να αποδοθούν ευθύνες».

-ο Μιλτιάδης Χρυσομάλλης: «Ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα; Εκλαμβάνω πως όποιος πάει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν. Είναι άχρηστοι».

- ο Μάρκος Καφούρος: «Να υπάρξουν παραιτήσεις. Ο Σκλήκας είναι αλαζόνας».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, o Δημ. Μαρκόπουλος φέρεται να έθεσε και θέμα απουσίας του αρμόδιου υπουργού από τον δημόσιο διάλογο και έβαλε στο στόχαστρό του τον Δ. Παπαστεργίου. «Δεν είναι δουλειά μας να επικοινωνούμε τις αποφάσεις άλλων» τόνισε.

Επίσης ο κ. Χρ. Στεφανάδης και ο Βασίλης Γιόγιακας είπαν ότι συμφωνούν με τον Μαρκόπουλο. «Πάρτε το πίσω!».

Κοινοβουλευτικό πρόβλημα

Πάντως ήδη στους βουλευτές της ΝΔ υπάρχει μεγάλο ρεύμα να αναληφθεί πρωτοβουλία γιατί δημιουργείται κοινοβουλευτικό πρόβλημα αύριο. Πρόκειται για την πρόταση Μαρκόπουλου σύμφωνα με την οποία «πρέπει να μαζευτεί το θέμα και να επανεξεταστεί συνολικά» κάτι που ήδη κερδίζει έδαφος.

Ενδοκυβερνητικά «μαχαιρώματα»

Από το Σάββατο πάντως μέχρι και σήμερα εξελίσσεται ένας παρασκηνιακός πόλεμος ανάμεσα στο Μαξίμου και τους συναρμόδιους υπουργούς για το ποιος έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Τα πυρά στράφηκαν κυρίως στο πρόσωπο του Κ. Χατζηδάκη με το επιχείρημα ότι ο Διοικητής των ΕΛΤΑ είναι εκλεκτός του και με δεδομένο ότι ήταν αποδέκτης και ενός πιο λεπτομερούς e-mail . «Καμία λεπτομέρεια δεν υπήρχε στο email για τα καταστήματα που θα έκλειναν» διατείνεται η πλευρά Χατζηδάκη με τον κυβερνητικό εβκπρόσωπο να το επιβεβαιώνει στο briefing της Δευτέρας.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σε δημόσια παρέμβαση του υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ δύο μηνών τα ΕΛΤΑ ενημέρωσαν όλους τους συναρμόδιους υπουργούς Κ. Πιερρακάκη και Δ. Παπαστεργίου.

Το υπουργείο Οικονομικών διατείνεται -και είναι γεγονός -ότι παρίσταται μεν σε όλες τις συσκέψεις που αφορούν ΔΕΚΟ και οργανισμούς χωρίς να έχει , ωστόσο, διαχειριστική ευθύνη.

Κανένα σχόλιο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνονται τα ΕΛΤΑ.